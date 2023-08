Startseite NoSpamProxy und SoSafe bieten mit Kooperation ganzheitliche Strategie für mehr Cybersicherheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-22 09:47. E-Mail-Security-Suite "Made in Germany" kooperiert mit renommiertem Anbieter von Cyber Security Awareness Trainings. Kunden profitieren von exklusiven Angeboten und umfassendem Schutz vor Cyberbedrohungen. Paderborn, 22. August 2023 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Suite für E-Mail-Sicherheit NoSpamProxy, kooperiert ab sofort mit SoSafe, einem renommierten Anbieter im Bereich Security Awareness. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen Kunden bei der Umsetzung ganzheitlicher Sicherheitsstrategien unterstützen. Die Gefahr durch Cyberkriminalität nimmt immer mehr zu und gehört mittlerweile zum Alltag von Unternehmen auf der ganzen Welt. Besonders häufig erfolgen die Angriffe per E-Mail und werden immer ausgefeilter und raffinierter. Dabei können Cyberattacken zu einer echten Bedrohung für Privatpersonen und Unternehmen werden. Neben einem umfassenden proaktiven Schutz vor Spam, Ransomware, Malware und Spyware, spielt auch die Sensibilisierung der Anwenderinnen und Anwender eine wichtige Rolle bei der Abwehr dieser Cyberangriffe. Die Partnerschaft von SoSafe und NoSpamProxy wird beidem gerecht: Die SoSafe-Plattform bietet psychologisch fundiertes Cyber Security Awareness Training, mit dem User - ganz ohne Implementierungsaufwand - nachhaltig sicheres Verhalten erlernen. SoSafe spricht hier von der Aktivierung einer "Human Firewall". Die E-Mail-Security-Lösung "Made in Germany", NoSpamProxy, sorgt technisch für größtmögliche Sicherheit vor Angriffen durch mehrfach ausgezeichneten Spam- und Malwareschutz, der variabel als Cloud-Service bezogen oder on-premises betrieben werden kann. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit NoSpamProxy. Das Produkt überzeugt in Tests und bei User Rankings immer wieder durch besten Schutz und hohe Benutzerfreundlichkeit und passt daher als technische Komponente hervorragend zu unserem Ansatz", erklärt Dao Tran, Global Alliances Director bei SoSafe. "Zusammen stärken wir Cyber Security und bieten dafür die passenden Lösungen." "Die Zusammenarbeit mit SoSafe ist für uns eine logische Konsequenz, denn zu umfassender Cybersecurity gehört neben der technischen auch eine menschliche Komponente", ergänzt Felix Schuster, Product Marketing Manager bei NoSpamProxy. "Gemeinsam wollen wir unsere Bemühungen verstärken, unsere Kunden bestmöglich vor Bedrohungen aus dem digitalen Raum zu schützen." Als Teil der Partnerschaft erhalten ab sofort alle Partner oder Kunden von NoSpamProxy einen Preisnachlass von 15 % bei SoSafe für Awareness-Trainings. Kunden von SoSafe wiederum erhalten bei NoSpamProxy Cloud & Server einen Preisvorteil von 15 % auf Neukäufe (Wartungsleistungen, Herstellersupport, Managed Certificates und ähnliche Services sind hiervon ausgenommen). Weitere Informationen zu den Angeboten von SoSafe finden Sie hier:

https://sosafe-awareness.com/de/perks/ Weitere Informationen über die integrierte Mail-Security-Suite NoSpamProxy erhalten Sie hier: https://www.nospamproxy.de/de/produkt/spam-filter?utm_source=pr Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung - unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking - wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit Lösungskompetenzen für Adoption and Change Management, Calling for Microsoft Teams sowie Teamwork Deployment erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

