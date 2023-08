Startseite revolt Kurbel-Dynamo-Powerbank PB-50.k mit Solarpanel Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-22 09:07. Smartphone & Co. jetzt auch manuell per Handkurbel mit Strom versorgen - Kurbel für Notladung per Hand

- Lädt bis zu 4 Geräte gleichzeitig

- Ideal auf Reisen: darf mit ins Flugzeug genommen werden

- LED-Taschenlampe mit 3 Leuchtmodi und gerichteter Laser-LED

- Integriertes Ladekabel mit USB-C-Stecker

- Powerbank auch per integriertem Solarpanel ladbar Bis zu 4 Mobilgeräte gleichzeitig laden: Mit bis zu 15 Watt Gesamtleistung hat man mit der Kurbel-Dynamo-

Powerbank (https://www.pearl.de/mtrkw-12212-kurbel-dynamo-powerbanks-mit-solar-und-...) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) eine starke Stromquelle! So lädt man z.B. den Tablet-PC und versorgt gleichzeitig

einen USB-Ventilator mit Strom. Wird ein USB-C-Ladekabel benötigt, hat man seines aber vergessen? Kein

Problem dank integriertem und ausziehbarem Ladekabel. Bei dieser Powerbank ist wirklich an alles

gedacht! Autarke Stromerzeugung per Hand: Geht die Energie zur Neige und weit und breit ist keine Steckdose in

Sicht, lädt man die Powerbank im Notfall einfach manuell auf - per Handkurbel! So stellt man sicher, dass

Smartphone, Navi & Co. jederzeit mit Strom versorgt werden. Power auch über kostenlose Sonnenenergie: Scheint die Sonne, dann lädt man den Akku der Powerbank

einfach über das integrierter Solarpanel auf. So profitiert man ganz einfach von kostengünstigem und

umweltfreundlichen Strom. Große Kapazität für viele Extrastunden: Ganze 10.000 mAh verlängern die Laufzeit des Smartphones um bis

zu 50 Stunden! Ideal beim Camping, Wandern, Tagesausflug im Urlaub u.v.m. Die integrierte LEDTaschenlampe

mit SOS-Funktion sorgt dabei in jeder Situation für das richtige Licht. - Integrierter Li-Ion-Akku mit 10.000 mAh (37 Wh): für bis zu 50 Stunden Extra-Power

- Dynamo mit Handkurbel zur manuellen Stromerzeugung

- Lädt bis zu 4 Geräte gleichzeitig: ideal für Smartphone, Tablet-PC, MP3-Player, Navi, eBook-Reader u.v.m.

- Je 1x USB-C-Ladeport und ausziehbares USB-C-Ladekabel mit 15 cm: je 5 V bis 3 A / 15 Watt

- 2x USB-A-Ladeport: je 5 V bis 3 A / 15 Watt

- Gesamt-Leistung bei Verwendung aller USB-Ports und -Kabel gleichzeitig: 5 V bis 3 A / 15 Watt

- Stromerzeugung per Handkurbel: ca. 1,5 Watt bei 130 U/Min.

- Taschenlampe mit 2 LEDs: 60 Lumen hell

- 3-Watt-LED-Licht mit 3 Leuchtmodi: Dauerleuchten, SOS-Blinklicht, Blitzlicht

- Zusätzliche LED mit Laser-Technologie für gezielte Beleuchtung

- Ladestandsanzeige zum Überprüfen des Ladestatus

- Laden der Powerbank per integriertem 0,9-Watt-Solarpanel, per Micro-USB und USB-C (Netzteil mit

2 A empfohlen, bitte dazu bestellen), Ladedauer: ca. 6,5 Stunden

- Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

- Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Tiefenentladung und Überstrom

- Wettergeschütztes Gehäuse: IP45

- Maße: 155 x 35 x 55 mm, Gewicht: 335 g

- Powerbank PB-50.k inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107415538 Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3448-625

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3448-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3448-1420.shtml

