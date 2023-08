Startseite Analystenbericht: Versa Networks als Leader im Bereich Zero-Trust-Edge platziert Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-22 08:22. Versa Networks, der Marktführer für Single-Vendor Secure Access Service Edge (SASE), wurde in der aktuellen The Forrester Wave™: Zero Trust Edge Solutions Q3 2023 als Leader positioniert. Die KI/ML-gestützte Unified SASE-Plattform des Unternehmens erhielt dabei die höchste Punktzahl von allen bewerteten Anbietern in der Kategorie "Current Offering". Der Forrester-Report evaluiert zehn der führenden Anbieter von Zero-Trust-Edge-Lösungen auf dem Markt, die dort als "konvergierte Netzwerk- und Sicherheitslösungen als ein einziger, einheitlicher Service" beschrieben werden. Dabei liefert die Studie wertvolle Details zur Bewertung der einzelnen Anbieter und hilft Netzwerk- und Sicherheitsexperten auf diese Weise bei der Auswahl der für ihre Anforderungen passenden Lösungen. Die Bewertung basiert auf 32 Kriterien, die in drei Kategorien unterteilt sind: Current Offering, Strategy und Market Presence. Was bedeutet Zero Trust Edge? Im Forrester-Bericht heißt es: "Die Zero Trust Edge (ZTE)-Architektur vereint und liefert Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen als Service. ZTE ist disruptiv, da es mehrere Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einer einzigen Lösung zentralisiert, die als Service mit einer einzigen Schnittstelle und einem Data-Lake bereitgestellt wird... Die Anforderungen für die Teilnahme an diesem Markt, der auch als Secure-Access-Service-Edge (SASE) bezeichnet wird, sind erheblich. Anbieter müssen über eine leistungsfähige, flexible WAN-Appliance, ein großes, schnelles Netzwerk mit globaler Reichweite und einen soliden Sicherheits-Stack für Remote-Benutzer und Remote-Standorte verfügen. Nur wenige Anbieter verfügen über all diese Fähigkeiten." So wird Versa bewertet Von allen evaluierten Anbietern erhielt Versa Networks die höchste Punktzahl in der Kategorie "Current Offering", in der die Stärke des aktuellen Angebots anhand einer breiten Palette von Kriterien gemessen wird, darunter Sicherheitsfunktionen für Remote-Mitarbeiter, Zero-Trust-Prinzipien, Netzwerkkontrolle, Management, Überwachung, Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit sowie Integration. Versa SASE konnte darüber hinaus mit der höchstmöglichen Punktzahl in den Bereichen Vision sowie Innovation und Management reüssieren. Laut der Forrester-Studie ist Versa einer der wenigen Anbieter in dieser Evaluierung, der eine einheitliche Schnittstelle für die Netzwerk- und Sicherheitsverwaltung entwickelt hat, die mit einem einzigen Data Lake verbunden ist. Referenzkunden gaben an, dass die einheitliche Schnittstelle des Anbieters die Einrichtung von Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinien über die Cloud-basierte Plattform erleichtert. Kunden können Versas Portfolio an KI/ML-Technologien nutzen, darunter Versa Advanced Network Insights und Verbo, um sicherzustellen, dass Anwendungen vom Edge über den Core bis zum Edge sicher und optimiert sind. Die große Anzahl von PoP-Standorten mit Diensten ermöglichen granulare Kontrollen im gesamten WAN. Gemäß dem Report sollten Unternehmen, die ihre Sicherheits- und Netzwerkstrategien und -teams vereinheitlichen wollen (oder bereits vereinheitlicht haben), Versa ganz oben auf ihre Liste möglicher Lösungen setzen. Zudem lobt der Forrester-Bericht, dass die einheitliche ZTE-Lösung von Versa Networks über eine Vielzahl von Kontroll- und Transparenzfunktionen verfügt. Versa war einer der ersten Anbieter von Software-definiertem WAN (SD-WAN) und hat seitdem seine ZTE-Sicherheitsfunktionen auf der gleichen Plattform aufgebaut. Die Lösung bietet eine einzige Schnittstelle für alle Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen und nutzt einen einzigen Datenspeicher für tiefgreifende, umfassende Analysen. Wie der Report beschreibt, hat Versa sich nicht nur mit den aktuellen Problemen der sicheren Datenübertragung und der Verbindung von Remote-Büros und mobilen Nutzern befasst, sondern ist auch mit seiner überragenden Vision und Innovation auf die Lösung der kommenden Herausforderungen ausgerichtet, die durch Multi-Cloud und das IoT entstehen. Das Unternehmen plant, sich mit Multi-Cloud-Netzwerken zu befassen, die ähnliche Anforderungen wie die Sicherheit und Anbindung von Außenstellen haben. Dies wird den Kunden helfen, ein konsistentes, unternehmensweites sicheres WAN zu schaffen. "Von Forrester Research als führendes Unternehmen in diesem neuen, disruptiven Zero-Trust-Edge-Markt anerkannt zu werden, ehrt uns sehr", so Dan Maier, CMO von Versa Networks. "Im Zuge der digitalen Transformation von Unternehmen stellen viele fest, dass aktuelle Lösungen ihre Fähigkeit, sich schnell zu bewegen, aufgrund unflexibler Architekturen und schwacher Sicherheit einschränken. Zero-Trust-Edge gibt hochgradig verteilten Unternehmen wie Einzelhändlern, Banken, Tankstellen und Versicherungsmaklern ein neues wettbewerbsfähiges Tool an die Hand und sichert ihre weitere Entwicklung zu fortschrittlicheren Architekturen wie Multi-Cloud, 5G und Satellitenbetrieb." Ein kostenloses Exemplar der The Forrester Wave™: Zero Trust Edge Solutions, Q3 2023 kann hier herunterladen werden: https://versa-networks.com/resources/reports/versa-networks-leader-forre... Über Versa Networks

Versa Networks, ein Marktführer für Single-Vendor-SASE, liefert KI/ML-gestützte SSE- und SD-WAN-Lösungen. Die Plattform bietet Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen mit echter Mandantenfähigkeit sowie differenzierte Analysen über die Cloud, On-Premises oder als Kombination aus beidem, um die SASE-Anforderungen sowohl für kleine als auch sehr große Unternehmen und Service Provider zu erfüllen. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke, Sicherheit und Clouds an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, BlackRock Inc., Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures und Triangle Peak Partners finanziert. Firmenkontakt

