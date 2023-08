Startseite Plandemic 3 The Great Awakening Anmerkungen Pressetext verfasst von Pater Lingen am Mo, 2023-08-21 17:29. Der dritte Film der Serie Plandemic von Mikki Willis trägt den Untertitel "The Great Awakening", das große Erwachen. Am Anfang des Films sieht man Mikki Willis selbst bei einer öffentlichen Rede. Die Anfangsworte: "Mit welcher politischen Partei auch immer du in Verbindung stehst, du bist hier willkommen. Mit welcher Farbe, Kultur oder Glaubenslehre auch immer du in Verbindung stehst, du bist hier willkommen." Mit dieser Grundaussage begrüßt der Filmemacher selbst also seine Zuschauer: Jeder ist willkommen - egal, was er glaubt, egal, welcher Religion er angehört. Dann (Min 3) werden einige typische Fälle sog. Corona-Maßnahmen gezeigt: Menschen einzeln eingeschlossen in Plastikblasen. Willis verweist auf den Kommunismus als heute allgegenwärtige Ideologie und zeigt (Min 9) den Autor G. Edward Griffin, der einen Artikel aus einer kommunistischen Zeitung vorliest: Ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung der kommunistischen Ordnung sind "massive Notstandsaktionen durch die Regierung". Dann sieht man den kanadischen Premierminister Justin Trudeau beim Ausrufen des Notstandsgesetzes; Begründung: "Covid-19". Trudeau erklärt, er sei Bewunderer von China wegen der dortigen Diktatur. Es werden (Min 12) verstörende Videos von Polizeigewalt gegen Bürger gezeigt - in China und Kanada. Dann (Min 13) folgen Gesichter und Namen von anderen Regierungschefs rund um den Globus, die wie Trudeau eine sog. "Corona-Krise" behauptet und sog. "Corona-Maßnahmen" durchgesetzt haben - so als ob alle unter demselben Professor studiert hätten. Diese sog. Pandemie wird von Prominenten bezeichnet als "große Gelegenheit" für eine Neubesinnung, für einen Neuanfang. Und dann wird derjenige gezeigt, der das Buch veröffentlicht hat: "COVID-19: The Great Reset; deutsch: "COVID-19: Der Grosse Umbruch": Professor Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, englisch World Economic Forum, abgekürzt WEF. Willis gibt kurze biographische Daten zu Schwab: geboren 1938 als Sohn von Eugen Wilhelm Schwab. Direktor der Schweizer Firma Escher-Wyss im nationalsozialistischen Deutschland. Das WEF wird vorgestellt (Min 15), wo sich Regierungschefs, Industriechefs und Stars der Unterhaltungsindustrie treffen. Schwab selbst erklärt, dass das WEF die Welt formen soll, und dass niemand sicher ist, solange nicht jeder geimpft ist. Schwab erklärt im Jahr 2014: "We need a Great Reset" - "Wir brauchen einen Großen Neustart". Die "vierte Industrielle Revolution" oder "Industrie 4.0" wird erwähnt. China wird von Schwab gepriesen als Vorbild für die WEF-Welt. Schwab schwärmt von einer großen Transformation mit synthetischer Biologie, die den Menschen buchstäblich umbaut, umprogrammiert. Computerchips sollen in den Menschen eingepflanzt werden, Mensch und Maschine sollen verschmelzen zum Übermenschen. Der große Prophet dieses Transhumanismus, Yuval Noah Harari, wird gezeigt (Min 20) bei einem WEF-Vortrag 2018: 'Für die Zukunft entscheidend ist nicht ein intelligentes Design von irgendeinem Gott über den Wolken, sondern unser intelligentes Design und das intelligente Design von unseren Clouds, von der IBM Cloud, von der Microsoft Cloud. Wir können das Computer-Hacking an Menschen durchführen. Mit genügend Daten und Rechenkraft können wir Menschen in bislang unvorstellbarer Weise manipulieren.' "Diese ganze Idee, dass Menschen diese Seele oder Geist haben, dass sie einen freien Willen haben, das ist vorbei." Hararis Werke sind voller Gotteslästerungen. Die vierte Industrielle Revolution ist die Revolution gegen die Schöpfungsordnung, die Revolution gegen den Schöpfer Gott. Im weiteren Verlauf werden Genderismus / Geschlechterleugnung und Atheismus / Gottesleugnung als wichtige Instrumente für Diktatur und Tyrannei der Lüge genannt (Min 35). Schon antike Philosophen haben vor einer Demokratie gewarnt, die nur eine unkontrollierte, schrankenlose Herrschaft der Mehrheit ist. Die Regierung, die Mehrheit muss objektive Rechte von Minderheiten, von Einzelnen respektieren und schützen, andernfalls herrscht Diktatur, Tyrannei, Globalismus, Totalitarismus (Min 40). Karl Marx bekämpfte den Glauben an Gott und die Ordnung der Familie (Min 52 / 63). Führungsgestalten von Black Lives Matter bekennen sich zu Marxismus und Maoismus (Min 64) und stehen in enger Verbindung zum Kommunismus in China. Der Corona-Glaube, die Botschaft von Covid-19, wird von sog. christlichen Gemeinschaften in kultischer Weise zelebriert (Min 75). In dieser Corona-Religion mit Zeremonien wie Maske und Abstand wird gepredigt, dass Gott uns die Impfung gab und dass nicht Jesus Christus, sondern die Impfung Erlösung bringt. Carl Jung wird zitiert: Der Staat tritt an die Stelle Gottes. Angebliche "christliche Führer" predigen, dass uns die Nächstenliebe zum Vollziehen der Covid-Rituale verpflichtet (cf. Min 82). Und hier setzt der lange Schlussteil des Films ein: Wie kann man Globalismus besiegen? Was empfehlen, was wünschen die erklärten Gegner des Totalitarismus? Zentral sind die Begriffe Freiheit und Gemeinschaft. Man soll den "Herzschlag des Universums hören" (Min 97). Doch in Wahrheit muss jedem stattdessen klar sein, dass es eben nicht egal ist, zu welchem Glauben man sich bekennt, welcher Religion man angehört. Allein die katholische Kirche ist die Arche des Heiles. Papst Pius XI. veröffentlichte im März 1937 zwei Apostolische Rundschreiben. In der Enzyklika gegen den Nationalsozialismus heißt es: "Alle Versuche, die Sittenlehre und sittliche Ordnung vom Felsenboden des Glaubens abzuheben und auf dem wehenden Flugsand menschlicher Normen aufzubauen, führen früher oder später Einzelne und Gemeinschaften in moralischen Niedergang. ... Keine Zwangsgewalt des Staates, keine rein irdischen, wenn auch in sich edlen und hohen Ideale, werden auf die Dauer imstande sein, die aus dem Gottes- und dem Christusglauben kommenden letzten und entscheidenden Antriebe zu ersetzen." Und in der Enzyklika gegen den Kommunismus heißt es: "So müssen denn die Staaten alles tun, um zu verhindern, daß eine gottlose Propaganda, die alle Fundamente der Ordnung umkehrt, in ihren Ländern Unheil anrichtet; denn es gibt keine Autorität auf Erden ohne Anerkennung der Autorität der göttlichen Majestät; es wird kein Eid mehr Geltung haben, wenn er nicht geschworen wird im Namen des lebendigen Gottes." Bereits 1930 schrieb Pius XI. in seiner Enzyklika über die Ehe: "Wie die Geschichte bezeugt, kann das Staatswohl und das irdische Glück der Menschen nicht sichergestellt werden noch dauerhaft sein, wenn das Fundament, auf dem sie beruhen, die sittliche Ordnung, ins Wanken gerät und durch das Versagen der Menschen der Quell verschüttet wird, aus dem der Staat entspringt: die Ehe und die Familie." Der sog. "Widerstand", die sog. "Freiheitsbewegungen", die verschiedenen Gruppen "für Aufklärung", sie alle schimpfen fleißig gegen Klaus Schwab und den Great Reset. Und sie schimpfen fast noch fleißiger gegen das Christentum, sie propagieren absurde Lügen gegen die katholische Kirche. Auch im sog. Widerstand werden Formen der Unzucht gelebt und propagiert. Die Verlogenheit des Widerstands zeigt sich in gefälschten Impfbescheinigungen und Falschdarstellungen eines sog. "Ablasshandels". Allgegenwärtig ist die Lüge, die Gruppe von "Vatikanum 2" - also die Gruppe des "Novus Ordo", der antichristlichen Neuen Weltordnung - sei die katholische Kirche. Ob man im Lügennetz des WEF oder im Lügennetz des sog. Widerstands gefangen ist: Die Wahrheit wird uns befreien. Die Wahrheit finden wir durch die Kirche. Nur durch die Kirche wissen wir zuverlässig von Jesus Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Über Pater Lingen Vorname

