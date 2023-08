Startseite Beer Pong - der Fanspaß für jede American Football Party Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-08-21 17:06. Nicht nur für American-Football Fans: Beer Pong Trinkspiel in vielen Variationen Wenn euch in der spielfreien Zeit langweilig ist, oder wenn du etwas American Way of Party in deine Fete bringen willst, ist Beer Pong (https://amfoo.de/beer-pong/) DER Trend für dich! Ursprünglich war dieses Trinkspiel eine Erfindung von amerikanischen College-Partys, aber schnell fand es auch weit über die Grenzen von Bildungseinrichtungen hinaus eine große Fangemeinde. Das sorgte dafür, dass es einen regelrechten Hype rund um die Spielidee gab. Und auch, wenn es derzeit noch keinen offiziellen Beer Pong-Verband gibt, und auch keine verbindlichen Spielregeln aufgestellt worden sind, gibt es doch wirkliche Wettbewerbe und sogar Meisterschaften.

Darüber hinaus ist Beer Pong auch fester Bestandteil zahlreicher Tailgate-Events, also den Veranstaltungen im Vorfeld von American-Football oder Baseball, als fester Bestandteil etabliert. Beliebte Regeln

Wie bereits erwähnt, allgemein gültige Regeln gibt es nicht. Trotzdem gibt es aber einige Dinge, die sich im Großen und Ganzen unter Freunden des gepflegten Beer Pong durchgesetzt haben. Die wichtigsten dieser Regeln haben wir hier zusammengestellt. Es gibt zehn Becher pro Team, jeder dieser zehn Becher ist etwa zu einem Drittel mit Bier gefüllt. Jedes Team besteht aus zwei Spielern, es wird immer abwechselnd teamweise mit zwei Tischtennisbällen auf die in Pyramidenform (1 - 2 - 3 - 4; ähnlich wir beim Bowling) aufgestellten Becher des gegnerischen Teams geworfen.

Wird ein Becher direkt getroffen und berührt der Tischtennisball das Getränk im Innern des Bechers, muss das abgeworfene Team den Becher leeren. Man kann auch versuchen, den Becher mittels eines Aufsetzers in den Becher der Gegner zu befördern. Allerdings dürfen diese "Bouncer" von der verteidigenden Mannschaft abgefangen werden, sobald sie den Tisch berührt haben!

Getroffene Becher müssen vom verteidigenden Team getrunken werden und scheiden aus dem Spiel aus. Das Team, das zuerst keine Becher mehr auf dem Tisch hat, hat verloren.

Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass man nicht immer und unbedingt den unbedingten Siegeswillen hat, gerade wenn es im Sommer richtig heiß ist...

Natürlich müssen die Becher nicht mit Bier gefüllt werden. Man kann den Reiz erhöhen, indem man "Überraschungsdrinks" in die Becher füllt, und nicht alle müssen wohlschmeckend sein. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Eine Idee, viele Spielarten

Wo ein solcher Trend ist, sind ultimative Must Haves nicht weit. Für das ideale Spielerlebnis empfiehlt sich ein Beer Pong Table, auf dem die Becher perfekt positioniert werden können. Zum Lieferumfang gehören auch die Becher in der richtigen Größe und den traditionellen Farben, rot und blau. Die Tische sind platzsparend zu transportieren und sind echte Leichtgewichte. Damit sind sie super zu transportieren, und dein Beer Pong-Tempel kann auch am Badesee, im Park oder im Schrebergarten aufgebaut und bespielt werden.

Dann steht dem riesigen Spaß nichts mehr im Weg!

Sicher kann mann auch mit anderen Bechern als den Originalen spielen, aber die Becher mit den Maßen, die in amerikanischen Colleges sehr beliebt und verbreitet sind, wurde das Speil entwickelt, und es hat sich definitiv bewährt. Was kannst du dir Ärgerlicheres vorstellen, als dass bei jedem Treffer der Becher mit dem kühlen Nass umkippt und seinen köstlichen und kostbaren Inhalt ungenutzt verschüttet? Im Zuge des herkömmlichen (in diesem Zusammenhang ist der Begriff "Tradition" eher nicht passend) Beer Pong haben sich weitere Varianten entwickelt, die wir dir nicht vorenthalten wollen. Beim Shot Pong ist der Beer Pong Tisch auf beiden Seiten mit jeweils einem kleinen Katapult ausgestattet. Das erhöht den Reiz, vor allem, wenn zu fortgeschrittener Stunde der Zufall eine immer größere Rolle spielt. Dem Spaß tut das aber absolut keinen Abbruch. Es gibt noch mehr unterschiedliche Arten von Bier Pong Tischen. Sei es die edle Variante aus Kirschholz, die allerdings schwer zu transportieren ist und vielleicht auch etwas zu schade für eine Beach- oder Gartenparty ist; oder sei es die Variante mit einem eingebauten Eisfach, um immer frisch gekühlten Nachschub an Getränken für das Spiel und die Zuschauer zu haben. Ein Beer Pong Tisch ist immer ein fantastischer Blickfang und wird lange Gesprächsstoff bei allen Partygästen bleiben. Nicht selten sorgt die erste Begegnung mit Beer Baller, wie es auch genannt wird, dafür, dass die Gäste sich selber einen Tisch zulegen, um dieses Spiel auch bei der eigenen Party spielen zu können! Die besondere Idee

Als kleines Special hat sich die Variante Dare Pong entwickelt. Wie der Name es vermuten lässt, sind hier Beer Pong und das amerikanische "Truth or Dare", zu deutsch "Wahrheit oder Pflicht" vereint. Auch hier gibt es verschiedene Spielmodi, der gebräuchlichste Modus ist aber der, dass du Becher, die du eigentlich verloren hättest, durch die Erfüllung einer Aufgabe retten kannst.

Durch verschiedene Kategorien an Aufgaben lässt sich das Spielerlebnis dem Anlass anpassen. Es ist schließlich ein Riesenunterschied, ob du mit guten Freunden zusammenspielst, oder mit einer Gruppe, die sich erst noch kennenlernen und finden muss. Die beliebten Kategorien heißen Flirtmaster, Klassenclown, Schnapsnase, Wahrsager oder Sportskanone. Natürlich sind diese Kategorien auch miteinander kombinierbar, wenn es zur Gruppe passt. Perfekt für den Sommer und jede Party

Der Sommer steht vor der Tür, du wirst sicher jede Menge Möglichkeiten haben, deinen neuen Partyspaß in deonem Freundeskreis einzuführen. Wenn ihr schon fortgeschrittene Spieler seid, werdet ihr bald eigene Abwandlungen des Spiels entwickeln, um ein immer wieder neues Spielerlebnis zu haben.

