Startseite Doppelte Prämien - Dreifaches Glück! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-08-21 11:07. Marriott Bonvoy bietet doppelte Punkte für Villen mit zwei Schlafzimmern und dreifache Punkte für Villen mit drei Schlafzimmern auf den Malediven. Marriott Bonvoy's Portfolio von Resorts auf den Malediven freut sich, den Start der neuesten Kampagne "Double the Rewards, Triple the Bliss" bekannt zu geben. Die Kampagne lädt Reisende dazu ein, ultimativen Luxus auf den traumhaften Malediven mit einem exklusiven Bonuspunkteangebot für Villen mit zwei oder drei Schlafzimmern in den Resorts zu erleben. Marriott Bonvoy-Mitglieder können ihren Malediven-Urlaub auf ein einmaliges Niveau heben, indem sie für Aufenthalte in einer Villa mit zwei Schlafzimmern doppelte Punkte und für eine Villa mit drei Schlafzimmern dreifache Punkte sammeln und so einen unvergleichlichen Rückzugsort genießen können, während sie Marriott Bonvoy-Bonuspunkte sammeln. Das Angebot gilt für alle Aufenthalte außerhalb der Weihnachtsfeiertage und bietet Reisenden die Möglichkeit, das pure Glück der Malediven zu erleben und dabei Prämien zu verdienen. "Double the Rewards, Triple the Bliss" zielt auch darauf ab, neue Mitglieder in der Marriott Bonvoy-Familie willkommen zu heißen und lädt Nicht-Mitglieder ein, diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, um dem angesehenen Treueprogramm beizutreten und exklusive Angebote und aufregende Erlebnisse wahrnehmen zu können. Die Zwei- und Drei-Schlafzimmer-Villen in den Marriott Bonvoy-Resorts auf den Malediven sind ideal für Familien oder eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam verreisen, und bieten die Vorteile von Luxus und Platz gleichermaßen. W Maldives: Suiten mit dem E-Wow-Effekt

Für diejenigen, die eine Oase über dem Wasser suchen, bietet die E-WOW Suite im W Maldives einen atemberaubenden Rückzugsort über kristallklarem, türkisfarbenem Wasser mit einem der besten Hausriffe der Malediven. Die Suites haben raumhohe Fenster, einen Lounge-Bereich im Innen- und Außenbereich und sogar Glasböden, die einen direkten Blick auf die Lagunenfauna gewähren. Wer nicht nur im Meer schwimmen möchte, der kann in den privaten Infinity Pool abtauchen oder auch einfach im Jacuzzi entspannen und die traumhafte Aussicht genießen. Familienurlaub im JW Marriott Maldives Resort & Spa

Für Familien, die eine luxuriöse Auszeit suchen, versprechen die Duplex Beach Pool Villas mit zwei Schlafzimmern im JW Marriott Maldives Resort & Spa ein unvergessliches Erlebnis.

Mit ihrem modernen Design und ihren Beigetönen, die dem Strand ähneln, sowie der Nähe zum Little Griffins Kids Club bieten die Villen den perfekten Rückzugsort für einen Familienurlaub. Der Kinderclub ist einer der größten der Malediven und bietet den jüngeren Gästen durch ein abwechslungsreiches Angebot stets Unterhaltung. Für die "großen Kinder" bietet das Wassersportzentrum eine vielfältige Auswahl, wie Jet-Skis, SUP-Boards, Kajaks und vieles mehr. Luxus und Design im The Westin Maldives Miriandhoo Resort

Die Heavenly Beach Residence im The Westin Maldives Miriandhoo Resort setzt mit ihrem direkten Strandzugang und ihrer großzügigen Aufteilung neue Maßstäbe und verspricht endlose Momente der Entspannung und Ruhe. Besonders ist auch das Design des Resorts und insbesondere der Villen: Das Dach zum Beispiel ist von der Form eines Schildkrötenpanzers inspiriert - einerseits um die maritimen Elemente der Malediven widerzuspiegeln, andererseits schaffen die Doppeldächer eine ideale natürliche Belüftung, die den Energieverbrauch für die Klimatisierung des gesamten Resorts minimiert. Jede dieser außergewöhnlichen Villen verspricht einen unvergesslichen Aufenthalt, der die Gäste in die natürliche Schönheit der Malediven eintauchen lässt und gleichzeitig jeden erdenklichen modernen Komfort und Verwöhnung bietet. "Marriott Bonvoy-Mitglieder sind das Herzstück unserer Gastfreundschaft und ihre Treue ist für Marriott International von unschätzbarem Wert. Wir laden unsere bestehenden und neuen Mitglieder ein, sich auf eine außergewöhnliche Reise auf die Malediven zu begeben, wo 'Double the Rewards, Triple the Bliss' auf sie wartet", sagte Cheryl Lum, Area Director of Marketing - Maledives, Marriott International. "Die Malediven sind seit jeher ein Synonym für Luxus und unvergessliche Urlaube", sagt Shalinee Ahmed, Market Director of Sales & Marketing - Maldives, Marriott International. "Mit unserer Kampagne 'Double the Rewards, Triple the Bliss' freuen wir uns, das Urlaubserlebnis für unsere Gäste zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, Bonuspunkte zu sammeln, während sie die atemberaubende Schönheit der Malediven in unseren Premium-Villen und -Suiten genießen", fügt sie hinzu. Um mehr zu erfahren und diese außergewöhnliche Gelegenheit zu nutzen, sich auf eine Reise von unvergleichlichem Luxus zu begeben, können Gäste ihre Buchungen vornehmen, indem sie hier klicken. Alle drei Resorts sind Teil des globalen Portfolios von Marriott Bonvoy mit 30 außergewöhnlichen Hotelmarken. Das Bonusprogramm von Marriott International bietet Mitgliedern exklusive Erlebnisse mit Marriott Bonvoy Moments und unvergleichliche Vorteile. Die gesammelten Punkte können gegen einzigartige Prämien wie Gratis-Übernachtungen und -Aufenthalte eingelöst werden. Marriott Bonvoy, das preisgekrönte Reiseprogramm und der Marktplatz von Marriott International, bietet seinen Mitgliedern Zugang zu außergewöhnlichen, atemberaubenden Erlebnissen auf der ganzen Welt. Das Portfolio von Marriott Bonvoy umfasst 31 außergewöhnliche Marken und bietet renommierte Gastfreundschaft an den schönsten Reisezielen der Welt. Mitglieder können Punkte für Aufenthalte in Hotels und Resorts, einschließlich All-Inclusive-Resorts und Premium-Häuser, sowie für alltägliche Einkäufe mit Co-Branding-Kreditkarten sammeln. Mitglieder können ihre Punkte für Erlebnisse wie zukünftige Aufenthalte, Marriott Bonvoy Moments oder über Partner für luxuriöse Produkte aus Marriott Bonvoy Boutiquen einlösen. Mit der Marriott Bonvoy App genießen die Mitglieder ein hohes Maß an Personalisierung und ein berührungsloses Erlebnis, das es ihnen ermöglicht, unbesorgt zu reisen. Um sich kostenlos anzumelden oder um weitere Informationen über Marriott Bonvoy zu erhalten, besuchen Sie marriottbonvoy.com. Um die Marriott-App herunterzuladen, gehen Sie hier. Reisende können mit Marriott Bonvoy auch auf Facebook, Twitter und Instagram in Kontakt treten. Pressekontakt:

