Startseite Dr. Reuter Investor Relations - Trotz Wirtschaftsflaute: Digitale Werbung bleibt auf Wachstumskurs Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-08-21 11:05. Die Beratungsgesellschaft PwC geht in einer neuen Studie davon aus, dass die globalen Einnahmen aus digitaler Werbung bis 2027 auf 663 Milliarden US-Dollar zulegen werden. Das sind gute Nachrichten für Unternehmen wie Adcore. Die börsennotierte Technologiefirma bietet KI-gestützte Apps zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle von digitalen Marketing-Aktivitäten an. Im vergangenen Jahr war die digitale Werbung der größte Wachstumstreiber in der Unterhaltungs- und Medienbranche. Wie aus dem neuen Global Entertainment & Media Outlook 2023-2027 der Beratungsgesellschaft PwC hervorgeht, legten die weltweiten Erlöse in diesem Segment im Jahr 2022 um 8,0 Prozent auf 484 Milliarden US-Dollar zu. Der Prognose von PwC zufolge wird sich das Tempo in den kommenden Jahren zwar leicht abschwächen, der Wachstumspfad aber intakt bleiben. Konkret geht PwC davon aus, dass sich die weltweiten Internet-Werbeeinnahmen im Entertainment- und Mediensektor bis zum Jahr 2027 auf 663 Milliarden US-Dollar erhöhen. Das würde einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 Prozent entsprechen. Den positiven Ausblick begründet PwC damit, dass sich der Markt für digitale Werbung in einem Veränderungsprozess befindet. Die Werbung würde sich zunehmend an der Zeit orientieren, die Kunden auf Social-Media-Plattformen, in Apps, in Retail-Medien und auf Gaming-Sites verbringen. Die digitale Werbung werde smarter, effektiver, fokussierter und stärker auf den Kauf ausgerichtet. KI wird auch in der Internet-Werbung zum Schlüsselfaktor Ein Trend, auf den in der PwC-Studie zwar nicht direkt eingegangen wird, der aus Sicht von Branchenexperten aber ebenfalls zum Wachstum im Bereich der digitalen Werbung beitragen wird, ist Künstliche Intelligenz (KI). Laut einer Studie der SRH Berlin University of Applied Sciences gehen fast 95 Prozent der befragten Marketingmanager davon aus, dass sich die Bedeutung von KI für Marketingaufgaben in ihrem Unternehmen erhöhen wird (Quelle: Studie: Künstliche Intelligenz - die Zukunft des Marketings). Entsprechende Anwendungen machen es zum Beispiel möglich, Produktbeschreibungen und Werbeanzeigen auf den eCommerce-Plattformen von Amazon, Google, Facebook oder Microsoft nicht nur innerhalb kürzester Zeit zu generieren, sondern auch perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Adcore berichtet über zweistelliges Umsatzwachstum Dass digitale Werbung ein Wachstumsmarkt ist, zeigen auch die jüngsten Geschäftszahlen von Adcore. Das Unternehmen bietet Werbetreibenden KI-gestützte Apps und Services zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten an. Im zweiten Quartal 2023 legte der Umsatz der börsennotierten Technologiefirma gegenüber dem Vorjahresquartal um 33 Prozent auf 6,9 Millionen kanadische Dollar (CAD) zu. Damit wurde die ursprüngliche Prognose übertroffen. Die Bruttomarge lag im vergangenen Quartal bei 43 Prozent und entsprach damit der Prognose. Der Umsatz wuchs über alle Regionen: In Nordamerika erhöhten sich die Erlöse um 16 Prozent, in der Region EMEA (Europa-Arabien-Afrika) um 50 Prozent und in der Region APAC (Asien-Pazifik) um 29 Prozent. Omri Brill, CEO von Adcore, rechnet auch in den kommenden Quartalen mit einer positiven Entwicklung: Da wir den Schwerpunkt auf Effizienz und Produktivität legen, verbessert sich unser Endergebnis weiter, und wir erwarten ein starkes zweites Halbjahr. Adcore wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Das an der Toronto Stock Exchange gelistete Unternehmen ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner. Disclaimer/Risikohinweis Adcore Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adcore einsehen: www.adcore.com/investors/ Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adcore vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Interessenkonflikte: Mit Adcore existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adcore. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adcore können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

www.dr-reuter.eu Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Reuter Investor Relations

Deutschland email : ereuter@dr-reuter.eu Pressekontakt: Dr. Reuter Investor Relations

