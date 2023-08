Startseite Effizientes Dokumenten-Management und automatisierte Workflows Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-08-21 10:36. ecoDMS präsentiert plattformunabhängige Softwarelösungen für effizientes Dokumenten-Management und automatisierte Workflows. Aachen, im August 2023. Die ecoDMS GmbH stellt ihre plattformunabhängigen Softwarelösungen für effizientes Dokumenten-Management und automatisierte Workflows vor. Die Softwarelösungen von ecoDMS ermöglichen Unternehmen und Privatnutzern, ihre Dokumente und Prozesse zu digitalisieren, zu organisieren und zu automatisieren. Darüber hinaus können Geschäftsprozesse mittels automatisierter Workflows weiter optimiert werden. Die Softwareprodukte von ecoDMS sind plattformunabhängig und können sowohl im Büro als auch unterwegs eingesetzt werden. ecoDMS: Dokumenten-Management-System

Das Dokumenten-Management-System (DMS) von ecoDMS richtet sich sowohl an Unternehmen beliebiger Branche und Größe als auch an Privatnutzer. Die Software ermöglicht es, alle wichtigen Dokumente zu scannen, zu archivieren, zu verwalten und zu finden. ecoDMS bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und intelligente Suchfunktionen, um den Arbeitsablauf zu optimieren. Die integrierte Volltexterkennung hilft dabei, die Suche und Archivierung von Dokumenten erheblich zu beschleunigen und zu vereinfachen. Intelligente Klassifizierungsvorlagen ermöglichen eine automatische Kategorisierung und Ablage von Dokumenten wie Rechnungen, Verträgen und mehr. Die Vollversion von ecoDMS beinhaltet zudem Plugins für Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Thunderbird und Outlook. Diese ermöglichen eine direkte Archivierung aus den jeweiligen Programmen und erlauben das Erstellen und Bearbeiten verschiedener Dokumentenversionen. Über den virtuellen PDF/A-Drucker von ecoDMS können Dokumente aus beliebigen druckfähigen Programmen wie zum Beispiel Bildbearbeitungssoftware, Grafikanwendungen oder Buchhaltungssoftware im PDF/A Format archiviert werden. Dies ist nur ein kleiner Auszug der vielen Funktionen des Dokumenten-Management-Systems. Add-on für ecoDMS

Das optionale WORKZ Add-on optimiert vor allem wiederkehrende Aufgaben in der Dokumentenverwaltung mit dem Dokumenten-Management-System ecoDMS. Mit dem Add-on können feste Abläufe in ecoDMS definiert und wiederkehrende Routinen zur Kenntnisnahme und Freigabe von Dokumenten automatisiert werden. Zusätzlich lassen sich beliebige Dokumente, Dateien und auch E-Mails automatisiert und damit zeitsparend mit dem WORKZ Add-on ins ecoDMS importieren. ecoMAILZ: Automatische E-Mailarchivierung

Die automatische E-Mailarchivierung ecoMAILZ sorgt dafür, dass die digitale Kommunikation übersichtlich und effizient bleibt. Die Software archiviert alle ein- und ausgehenden E-Mails und deren Anhänge automatisch und bietet hilfreiche Suchfunktionen, um wichtige Nachrichten im Handumdrehen zu finden. ecoWorkflow: Beliebige Prozesse automatisieren

ecoWorkflow von ecoDMS ist eine Software zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Damit können Unternehmen beliebige Prozesse, wie z. B. das Erstellen und Bearbeiten von Urlaubsanträgen, die Genehmigung von Rechnungen oder die Planung von Projekten, automatisieren. Die Software ist einfach zu bedienen und erfordert keine Programmierkenntnisse. Die Softwarelösungen von ecoDMS sind skalierbar und können an die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Anwendungsbereiches angepasst werden. Das Aachener Softwareunternehmen bietet für ecoDMS und ecoMAILZ eine kostenlose Testversion an, damit die Programme vor dem Kauf ausgiebig und unverbindlich getestet werden können. Die Lizenzkosten der Vollversoinen sind transparent und fair. Hier erhält man große Software für kleines Geld. Diese und weitere Informationen rund um die Software von ecoDMS gibt es im Internet unter www.ecodms.de. Die ecoDMS GmbH mit Sitz in Aachen ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software-Lösungen für Dokumenten-Management und Archivierung spezialisiert hat. Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage des Dokumenten-Management-Systems ecoDMS. Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets "ecoDMS" hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen. Seit der Gründung hat sich ecoDMS zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich entwickelt und bietet seinen Kunden eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten und Dienstleistungen. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Datensicherheit und Nachhaltigkeit. Mit ecoDMS profitieren Unternehmen jeder Größe von einer effizienten und kostengünstigen Lösung für die Verwaltung und Archivierung ihrer Dokumente. Die ecoDMS-Produktfamilie wird stetig mit leistungsstarker, praxisgerechter, leicht zu bedienender und preislich erschwinglicher Software erweitert. Mit einzigartigen Entwicklungs-, Vertriebs- und Preismodellen hebt sich die ecoDMS GmbH von den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Vollversionen der Software sind einmalig in der Branche. Der Verkauf erfolgt bei der ecoDMS GmbH über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Online Shop erwerben. Die Zustellung erfolgt nach abgeschlossener Zahlung schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der ecoDMS-Webseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind hier abrufbar. Die kostenlosen Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Standard-Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und Demoversionen für einen unverbindlichen Softwaretest unserer Standard-Produkte. Die ecoDMS GmbH hat Ihren Firmensitz im nordrhein-westfälischen Aachen in Deutschland. Zusammen mit den Firmen applord aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen und applord Information Technologies aus dem österreichischen Kärnten bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Unternehmensgruppe (applord Holding Europe GmbH). Alle Firmen agieren europaweit. Die applord Unternehmensgruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum. Firmenkontakt

ecoDMS GmbH

Michael Schmitz

Dresdener Straße 1

52068 Aachen

+49 241 47 57 235

https://www.ecodms.de Pressekontakt

