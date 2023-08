Startseite Kurzweiliger Lesespaß für junge Leseratten Pressetext verfasst von Kummer am Sa, 2023-08-19 07:00. Die folgenden Buchtipps aus dem Karina-Verlag bieten kurzweiligen Lesespaß für junge Leseratten. Aber auch Erwachsene haben sich von diesen Werken schon in den Bann ziehen lassen. Also nichts wie bestellen. Kleine Mitmachgeschichten

In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes. Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen. Zac und der geheime Auftrag

Zac gehört zur untersten Schicht, zu den Ärmsten der Ärmsten. Schon sehr früh muss er erleben, was es heißt, zum Arbeiten und Dienen geboren zu sein.

Eines Nachts wird er von einer unbekannten Stimme mit den Worten ´Zac, du bist eines Besseren bestimmt. Folge deiner Mission! Du wirst gebraucht` geweckt. Hat seine Fantasie ihm nur einen Streich gespielt oder war es eine Botschaft?

Als sein Herr ihn eines Tages wieder schlecht behandelt, läuft er einfach weg und somit beginnt das Abenteuer seines Lebens. Böse Mächte wollen die Menschheit vernichten. Kann Zac das verhindern?

„Zac und der geheime Auftrag“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, dem positiven Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten. Nepomucks Abenteuer

Nepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Verpacken der Geschenke in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an. Welche spannenden Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden? Die schönsten Geschichten der MIK-Kids

Die MIK-Klasse der OVS Prückelmayrgasse und ihr Freizeitpädagoge Markus Wöhrer präsentieren ihr erstes selbst geschriebenes und gestaltetes Buch. Die Geschichten sowie die Illustrationen stammen allesamt von den Kindern der MIK-Klasse. Nur bei den Klassengeschichten sind einige der Illustrationen von Markus Wöhrer.

Lasst euch einladen auf eine magische Reise und viele Abenteuer.

In diesem Buch findet Ihr neben Märchen und Fabeln viele Fantasy-, Abenteuer- und humoristische Geschichten. Die Kinder haben sehr hart an diesem Buch gearbeitet und sich mit den Geschichten selbst übertroffen. Zu den Büchern geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/kinderbucher/ Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

