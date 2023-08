Startseite „VOICES FOR HUMANITY“ SCHÜTZT MIT RAHUL KC DIE MENSCHENRECHTE IN NEPAL VOICES FOR HUMANITY, die wöchentliche Serie des Scientol Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2023-08-18 19:03. VOICES FOR HUMANITY, die wöchentliche Serie des Scientology Network, porträtiert Helden des Alltags aus einer Vielzahl von Glaubensrichtungen, Kulturen und Nationen, die sich für die Verbesserung ihrer Gemeinschaften einsetzen. In einer weiteren Folge zeigt „Voices for Humanity“ die Arbeit des Menschenrechtsaktivisten Rahul KC aus Nepal. Nach einem zehnjährigen Bürgerkrieg, der 19.000 Menschenleben gefordert und Zehntausende vertrieben hat, leidet Nepal immer noch unter Menschenrechtsverletzungen. Rahul KC engagiert sich dagegen und pflanzt die Saat für eine Bürgerbewegung, die von den Schulhöfen bis in die Rathäuser reicht und die Menschen über ihre Rechte aufklärt. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, die neue Verfassung Nepals zu gestalten, die die Menschenrechte für alle garantiert. ÜBER RAHUL KC Rahul KC wuchs in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, während des zehnjährigen Bürgerkriegs auf. Infolgedessen gehörten häusliche Gewalt und Kinderzwangsarbeit für ihn zum Alltag. Als er im Alter von 12 Jahren die Organisation Youth for Human Rights kennenlernte, begann er, die Schwere der begangenen Ungerechtigkeiten und die universellen Gesetze, die zu deren Verhinderung erlassen worden waren, zu verstehen. Nach seinem Schulabschluss gründete er eine Gruppe zur Förderung der Menschenrechtserziehung in Nepal. Durch die Verbreitung seiner Botschaft auf dem „Dach der Welt“ hat Rahul Tausende von Menschen über ihre Rechte aufgeklärt und schließlich dazu beigetragen, die nepalesische Verfassung zu ändern, um die wirksame Umsetzung, den Schutz und die Förderung der Menschenrechte zu gewährleisten. Rahul KC ist derzeit Präsident von Youth for Human Rights Nepal. Über das Scientology Network Das Scientology Network ging am 12. März 2018 auf Sendung und ist Teil der Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles. Es ist auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Die Sendungen des Scientology Networks wurden in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen angeschaut. Um die Neugier der Menschen auf Scientology zu befriedigen, beleuchtet das Network den Alltag von Scientologen, zeigt die Kirche als globale Organisation und präsentiert ihre Programme zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen von Menschen berührt haben. Das Network zeigt auch Dokumentarfilme von unabhängigen Filmemachern, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Gesellschaft zu verbessern. Die innovativen Inhalte von Scientology Network wurden mit mehr als 125 Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Tellys, Communitas und Hermes Creative Awards. Die Scientology-Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology-Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert und die Religion hat sich auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Über Frank Busch Vorname

