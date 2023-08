High Tide eröffnet erste Canna Cabana-Filiale in Oshawa (Ontario)

CALGARY, AB, 18. August 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 1383 Wilson Road N, Oshawa in Ontario heute mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung betreibt High Tide nun den 155. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana in Kanada und den 51. in Ontario, der größten Provinz Kanadas.

Das am Ufer des Ontariosees gelegene Oshawa ist die Automobilhauptstadt Kanadas und der kanadische Hauptsitz von General Motors. Oshawa befindet sich am östlichen Rand des Golden Horsehoe und ist die größte Gemeinde in der Region Durham. Die Stadt hat sich mit drei großen weiterführenden Bildungseinrichtungen innerhalb ihrer Grenzen zu einem Zentrum für Bildung und Gesundheitswissenschaften entwickelt. Das Durham College mit etwa 12.000 Studenten ist nur 8 Autominuten vom neuen Canna Cabana-Geschäftsstandort entfernt. Die brandneue Filiale befindet sich in einem wichtigen Einkaufszentrum, nur wenige Schritte von den Filialen einer nationalen Lebensmittelkette und eines nationalen Discounters sowie mehreren Schnellrestaurants entfernt.

Oshawa ist mit seinen Wurzeln in der Automobilherstellung ein aufregender neuer Markt für Canna Cabana, und unsere Immobilienstrategie geht mit diesem Standort erneut hervorragend auf. Diese Canna Cabana-Filiale wird von dem umfangreichen Kundenaufkommen der zahlreichen etablierten nationalen Einzelhandelsmarken profitieren, die sich bereits in diesem Einkaufszentrum befinden, und uns die Möglichkeit geben, unsere ELITE- und Cabana-Club-Mitgliederbasis zu vergrößern, die derzeit über eine Million Mitglieder in ganz Kanada zählt, so Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Als größte Stadt in Durham ist Oshawa ein hervorragender Ort, um unser innovatives Discounter-Club-Modell zu präsentieren, das freundliche Budtender einschließt, die unsere Clubmitglieder in einem offenen, zum Shoppen einladenden Ladenlayout zusammen mit unserer geschützten Fastendr-Technologie bedienen. Ich bin zuversichtlich, dass die Qualität und Stärke dieses neuen Ladens, zusammen mit ähnlichen hochwertigen Standorten in unserer Baupipeline, unser zuvor erklärtes Ziel unterstützen wird, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow zu erzielen. Ich freue mich darauf, über weitere Neuigkeiten in dieser Hinsicht zu informieren, wenn wir Mitte September unsere Finanzzahlen für das dritte Quartal veröffentlichen, fügt Herr Grover hinzu.

Ernennung eines endgültigen Chief Financial Officer (CFO)

Das Unternehmen gibt überdies die Ernennung von Sergio Patino zum endgültigen CFO mit Wirkung vom 1. August 2023 bekannt. Herr Patino war seit dem 28. Februar 2023 als Interim-CFO tätig. Er ist ein Chartered Professional Accountant (CPA, CMA) und hat einen Master-Abschluss in Wirtschaft von der University of Alberta. Er stieß im November 2022 als Finanzberater zu High Tide und bringt mehr als 20 Jahre globale Erfahrung in verschiedenen Branchen mit. Bevor er zu High Tide wechselte, war er Chief Financial Officer for the Americas bei einem großen Bergbautechnikunternehmen. Davor war er federführend an der Transformation einer globalen Supply-Chain-Gruppe beteiligt. Er verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Strategie, Lieferkette, Projektbuchhaltung und -kontrolle sowie Prozess- und Systemverbesserung, die er im Rahmen seiner Tätigkeit bei großen börsennotierten Unternehmen der Öl- und Gasindustrie, des Bergbaus und der Schwerindustrie gesammelt hat.

Gewährung von Aktienoptionen für Mitarbeiter

Ferner gibt High Tide die Gewährung von 80.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) bekannt. Jede Option kann zum Schlusskurs der an der TSX Venture Exchange (TSXV) notierten Stammaktien des Unternehmens am letzten Handelstag unmittelbar vor Veröffentlichung dieser Pressemeldung ausgeübt werden, läuft drei Jahre nach dem Datum der Zuteilung ab und wird innerhalb von zwei Jahren unverfallbar. Jede Option kann zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden. Die Ausgabe erfolgt gemäß den Bedingungen des Omnibusplans des Unternehmens, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 155 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Das Unternehmen landete überdies in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent der Financial Times für 2023 auf Platz eins in der Kategorie Einzelhandel. Besuchen Sie www.hightideinc.com , um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange (TSXV) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die Annahme, dass die Filiale heute ihren Betrieb aufnehmen wird; die angegebenen Vorteile des Standorts der Filiale, einschließlich des bestehenden Kundenverkehrs, des Potenzials, die Mitgliederbasis des Unternehmens zu vergrößern, der Vorteile für das Discounter-Club-Modell des Unternehmens; und dass die Filiale und die Neueröffnungen zum Ziel des Unternehmens beitragen, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow zu erzielen; dass das Unternehmen im Rahmen des angegebenen Zeitplans über aktuelle Entwicklungen berichtet; und die Ausgabe der zugteilten Optionen durch das Unternehmen und die damit verbundenen Bedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, beruhen diese Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können, einschließlich der Annahme, dass der Laden heute öffnet; dass das Unternehmen in der Lage ist, die angegebenen Vorteile des Filialstandorts zu realisieren; dass das Unternehmen in der Lage ist, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow zu erzielen, und dass das Unternehmen in der Lage ist, wie angegeben über aktuelle Entwicklungen zu informieren, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass die Filiale ihren Betrieb nicht heute aufnimmt; die Unfähigkeit des Unternehmens, die angegebenen Vorteile des Filialstandorts zu realisieren; die Unfähigkeit der Filiale und der neuen Filialeröffnungen, zum Ziel des Unternehmens beizutragen, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow zu erzielen; die Unfähigkeit des Unternehmens, über aktuelle Entwicklungen innerhalb des angegebenen Zeitrahmens zu informieren; und die Fähigkeit des Unternehmens, die gewährten Optionen und die damit verbundenen Bedingungen zu erfüllen, sowie die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, wobei diese Faktoren hier durch Verweis einbezogen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen FOFI) über die Finanz- und Freie-Cashflow-Ziele des Unternehmens, die alle den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie hierin dargelegt sind. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die daraus resultierenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in dieser Pressemitteilung dargelegten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können wesentlich sein. Das Unternehmen und seine Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass der FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurde und die angemessenen Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, sollten sie nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse herangezogen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt und dienen dem Zweck, weitere Informationen über die voraussichtliche zukünftige Geschäftstätigkeit und Strategie des Unternehmens bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten als die, für die sie hier offengelegt wurden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Ereignisse oder Umstände dazu führen können, dass der freie Cashflow des Unternehmens und die damit verbundenen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen, und dass die Prognosen des Unternehmens für 2023 möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

