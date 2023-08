Startseite Denny Schönemann nimmt uns mit auf eine Westküsten-Odyssee mit seiner neuesten Single "California Girl"! Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-08-18 12:22. Los Angeles, 18.08.23 Denny Schönemann, der musikalische Videofilmer mit dem ultimativen

Groove, präsentiert mit Stolz seine brandneue Single "California Girl". Ein hymnischer

Klangteppich, der die sonnendurchtränkten Strände und den Glamour von Hollywood einfängt.

Produziert wurde der Song mit Charly Bereiter. Ab sofort auf allen Streaming-Plattformen

verfügbar, verspricht dieser Track eine elektrisierende Reise in die Welt des kalifornischen Flairs. "California Girl" fängt den unverwechselbaren Vibe der Westküste ein und entführt die Hörerinnen

und Hörer auf eine klangliche Odyssee durch die schillernden Straßen von Los Angeles und San

Francisco. Die Zeile "Ein bisschen Hollywood" aus dem Songtext sagt alles und verleiht dem Track

eine besondere Note, die die Faszination für den kalifornischen Lebensstil auf den Punkt bringt.

"Ich wollte 'California Girl' zu einem Klangabenteuer machen - eine Ode an den Glamour und die

Freiheit der Westküste, die man in jedem Takt spüren kann", erklärt Denny Schönemann. "Mit

jedem Klang, jeder Note möchte ich die Atmosphäre von Hollywood und den Zauber von

Kalifornien vermitteln." Die Kulissen für das Musikvideo von "California Girl" waren keine geringeren als die pulsierenden

Städte Los Angeles und San Francisco. Die Aufnahmen fangen den Glanz der Orte ein und werden

am 18. August der Welt präsentiert. Ein visuelles Spektakel, das die Kreativität und den Geist der

Westküste widerspiegelt. "California Girl" ist nun auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar und ermutigt die

Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Rhythmus einzutauchen und das Westküsten-Gefühl zu erleben.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Fusion aus Sound und Stil von Denny Schönemann zu

genießen. Holen Sie sich die sonnige Vibes von "California Girl" auf Spotify, Apple Music, Amazon Music

und anderen Streaming-Diensten. Seien Sie bereit für das offizielle Musikvideo, das am 18. August

auf dem YouTube-Kanal von Denny Schönemann enthüllt wird. Lieblingsschlager ist ein Social Media Portal für Schlager und Volksmusik. Seit 2022 gibt es die gleichnamige Fernsehsendung, die auf den TV-Sendern Alpen-welle, Alpenland TV, My TV Plus und Wir 24 Europaweit ausgestrahlt wird. Firmenkontakt

