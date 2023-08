Startseite NEU: BWL-kompakt für die Zahnarztpraxis (IHK) Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-17 14:22. Neuer Online-Lehrgang "BWL-kompakt für die Zahnarztpraxis (IHK)" ermöglicht wirtschaftlichen Erfolg und Umsatzsteigerung Datum: 17. August 2023 Die Spitta Akademie und die IHK Reutlingen präsentieren den berufsbegleitenden Online-Lehrgang "BWL-kompakt für die Zahnarztpraxis (IHK)". Dieser zertifizierte Lehrgang vermittelt betriebswirtschaftliches, organisatorisches, rechtliches und unternehmerisches Fachwissen für Zahnarztpraxen, um deren wirtschaftlichen Erfolg zu steigern.

Der Lehrgang umfasst betriebswirtschaftliche Grundlagen wie Rechnungswesen, Controlling und Finanzwesen sowie juristische Fachinformationen zu Marketing und Recht. Qualitätsmanagement, Praxisorganisation, Mitarbeiterführung und Patientenkommunikation sind weitere Schwerpunkte. Erfahrene Referent*innen schulen die Teilnehmer*innen zudem in Kommunikations- und Führungskompetenz.

Der Online-Lehrgang ermöglicht eine berufsbegleitende Teilnahme und besteht aus vier Modulen, die an sieben aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Die Abschlussprüfung erfolgt online. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer das IHK-Lehrgangszertifikat "BWL-kompakt für die Zahnarztpraxis". Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.spitta-akademie.de/online-lehrgaenge/event/bwl-kompakt-fuer-... Als Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist Spitta mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta GmbH wurde bereits in der Vergangenheit für mehrere digitale Produkte und als besonders innovatives Unternehmen ausgezeichnet. Kontakt

Spitta GmbH

Daniel Mantay

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-332

