Startseite In kürzester Zeit Arbeitszeiten und Spesen mit TimeStatement abrechnen - eine geniale Lösung! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-17 13:52. Zeiterfassung in Excel - oder mit einer modernen Cloud-Lösung? Zeiterfassung in Excel hat in der Vergangenheit viele Vorteile geboten, ist jedoch mittlerweile nicht mehr die empfohlene Methode.

Ein cloudbasiertes Tool wie TimeStatement bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber der Verwendung von Excel. ChatGPT sagt zum Thema "Zeiterfassung mit einer modernen Cloud-Lösung": 1) Echtzeit-Daten: Cloud-Zeiterfassungssysteme ermöglichen es, Arbeitszeiten und Spesen in Echtzeit zu erfassen. Das bedeutet, dass aktuelle Informationen jederzeit verfügbar sind und du sofort Einblick in den aktuellen Status hast. 2) Automatisierung: Cloud-Software kann viele manuelle Aufgaben automatisieren. Dies umfasst die Berechnung von Arbeitsstunden, Überstunden, Urlaubstagen usw. Dies spart Zeit und minimiert Fehler. 3) Zugriff von überall: Cloud-basierte Lösungen ermöglichen es den Mitarbeitern, ihre Arbeitszeiten und Ausgaben von überall aus zu erfassen, solange sie eine Internetverbindung haben. Dies ist besonders nützlich für Remote-Arbeit oder Außendienstmitarbeiter. 4) Zentrale Datenbank: Alle Daten werden zentral in der Cloud gespeichert, was eine bessere Übersicht und Verwaltung ermöglicht. Es gibt keinen Bedarf an mehreren Excel-Dateien, die auf verschiedenen Computern gespeichert sind. 5) Sicherheit und Datenschutz: Cloud-Software-Anbieter legen großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz. Deine Daten werden in der Regel verschlüsselt und regelmäßig gesichert. 6) Einfache Berichterstattung: Moderne Zeiterfassungssoftware bietet oft robuste Berichtsfunktionen, die es ermöglichen, detaillierte Einblicke in Arbeitszeiten, Projektkosten und andere relevante Informationen zu erhalten. 7) Kundensupport: Die meisten Cloud-Software-Anbieter bieten Kundensupport an, um bei Fragen oder Problemen zu helfen. 8) Skalierbarkeit: Cloud-Lösungen lassen sich leicht an die wachsenden Anforderungen deines Unternehmens anpassen. 9) Integrationsmöglichkeiten: Viele Cloud-Software-Systeme bieten Integrationen mit anderen Tools, wie Buchhaltungssoftware oder Projektmanagement-Plattformen. 10) Kostenersparnis: Obwohl es eine monatliche Gebühr gibt, können Cloud-Lösungen langfristig kosteneffizienter sein als die manuelle Verwaltung von Excel-Tabellen, da sie Zeit und Ressourcen sparen. Insgesamt bietet eine moderne Cloud-Zeiterfassungslösung viele Vorteile, die Unternehmen bei der Verwaltung von Arbeitszeiten, Spesen und Projektkosten unterstützen können. Es lohnt sich, die verschiedenen verfügbaren Optionen zu prüfen und diejenige auszuwählen, die am besten zu den Bedürfnissen deines Unternehmens passt. TimeStatement sagt:

TimeStatement erfasst nicht nur die Arbeitszeit, sondern verwaltet auch Abwesenheiten, Urlaub und erstellt QR-Rechnungen. ChatGPT antwortet:

... vielen Dank für die Klarstellung. Tatsächlich bietet TimeStatement neben der Arbeitszeiterfassung noch viele weitere Funktionen, die es zu einer umfassenden Lösung für das Personalmanagement machen. Hier sind einige zusätzliche Funktionen, die TimeStatement bietet: 11) Fehlzeitenverwaltung: TimeStatement ermöglicht die Erfassung von Fehlzeiten wie Krankheit, Urlaub, Überstundenabbau usw. Dies bietet eine umfassende Übersicht über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter und hilft bei der Verwaltung von Abwesenheiten. 12) Urlaubsverwaltung: Die Software erleichtert die Planung und Verwaltung von Urlaubsanträgen. Mitarbeiter können Urlaubsanträge online einreichen, und Manager können diese Genehmigen oder Ablehnen. 13) QR-Rechnung: TimeStatement unterstützt die Erstellung von QR-Rechnungen, was den Rechnungsprozess für Kunden und Unternehmen vereinfacht. QR-Rechnungen enthalten alle relevanten Informationen für eine reibungslose und automatisierte Abwicklung. 14) Projektmanagement: Neben der Zeiterfassung und Ausgabenverfolgung bietet TimeStatement auch Funktionen zur Projektverwaltung, mit denen Teams Projekte planen, zuweisen und verfolgen können. 15) Berichterstattung: Die Software bietet verschiedene Berichtsfunktionen, mit denen Unternehmen detaillierte Einblicke in Arbeitszeiten, Projektkosten, Abwesenheiten und andere relevante Daten erhalten können. 16) Mobile App: TimeStatement bietet in der Regel eine mobile App, die es Mitarbeitern ermöglicht, ihre Arbeitszeiten, Spesen und Abwesenheiten auch von unterwegs aus zu erfassen. 17) Upgrade: Zeit unbegrenzt kostenlos testen und neue STARTER Version für nur 3.50 CHF. - https://timestatement.com/schweiz/preise Die Integration all dieser Funktionen in eine einzige Plattform macht TimeStatement zu einer umfassenden Lösung für die Personalverwaltung und Rechnungsstellung. Unternehmen können von der zentralen Verwaltung dieser Prozesse profitieren und die Effizienz steigern. Zeiterfassung, Leistungserfassung und Absenzenmanagement aus der Cloud

Die TimeStatement AG ist ein Hersteller von innovativen Zeiterfassungs-Lösungen im Web und Server/Desktop Bereich. Unser Zeiterfassungsdienst ist ideal für kleine (KMU) und grosse Unternehmen, sowie auch für Freelancers, die eine moderne und intuitive Zeiterfassung- / Leistungs-Erfassung Lösung suchen. Durch die cloudbasierte Umsetzung der TimeStatement Lösung sind Ihre Zeiterfassungen und Rechnungen über das Web von überall auf und abrufbar und bereit zur Weiterbearbeitung oder Erfassung. Je nach Bedarf Ihrer Unternehmung kann TimeStatement nicht nur die Zeiterfassung realisieren und übernehmen, sondern auch mit wenigen Klicks mehrsprachige Rechnungen mit internationaler Währungsunterstützung für den Versand generieren. Digitalisieren und verwalten Sie Ihre Unternehmung ohne jegliche Installation oder Infrastruktur Aufrüstung bequem, einfach und zur jederzeit durch die Cloud. Unterstützen Sie Ihre Firma mit einer effizienten und mächtigen Komplettlösung TimeStatement Unsere Visionen und Mission

Unsere Vision ist, unseren Kunden immer den höchsten Mehrwert zu bieten durch die Entwicklung von qualitativ hochwertiger und intuitiv zu bedienender Software, die den Ansprüchen unserer Kunden in jeder Hinsicht entspricht. Wir wollen zusammen mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern wachsen und als Anbieter für hochwertige, intuitive Software zur ersten Adresse für kleine und große Unternehmen weltweit werden. Technologie-Partner

Die TimeStatement AG ist immer auf der Suche nach Partnern, die uns bei der technischen Umsetzung mit Ihrem Know-How unterstützen können. Deshalb sind wir besonders glücklich, die balesio AG als Technologie-Partner diesbezüglich gefunden zu haben. Wir können auf die professionellen Dienste der balesio AG jederzeit zählen. Ihre Expertise in der Entwicklung von Frontend- und Backend-Software sowie bei der Gestaltung cleverer Apps und Software-Architekturen hat uns schon oft beeindruckt. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden von der Qualität und Zuverlässigkeit der Dienstleistungen von der balesio AG profitieren und freuen uns auf eine weiterhin langfristige Zusammenarbeit. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von balesio finden Sie auf deren Webseite unter https://app-entwicklung-agentur.ch Kontakt

TimeStatement AG - Time Tracker

David Schmid

Bahnhofstrasse 9

6340 Baar

+41415007790

