Startseite NEU: Zahntechnische Abrechnung mit beb 97 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-17 12:43. Zahntechnische Abrechnung - mit kommentiertem Leistungsverzeichnis der beb 97 zur erfolgreichen Rechnungslegung im Labor Balingen, 17. August 2023 - Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt im neuen Nachschlagewerk "Zahntechnische Abrechnung mit beb 97" expertenbasiertes Know-how zur zahntechnischen Abrechnung vor. Das Standardwerk zur Abrechnung der Leistungsnummern aus der beb 97 ist eine praktische und leicht verständliche Arbeitshilfe zur zahntechnischen Abrechnung und somit ein wertvoller Begleiter im Praxis- und Laboralltag. Die klare Übersicht aller Positionen der Hauptgruppen HG 0 bis HG 8 ermöglicht eine schnelle und einfache Orientierung bei der privaten und außervertraglichen zahntechnischen Leistungsabrechnung. Darüber hinaus wird detailliert erläutert, wann und wie oft man welche Leistungen abrechnen darf. Das besondere Highlight: Kalkulation leicht gemacht - Eine bearbeitbare Tabelle, die den Leserinnen und Lesern als Download zur Verfügung steht, stellt drei verschiedene Faktoren für die Kalkulation der Leistungen vor. Außerdem haben die Anwenderinnen und Anwender die Möglichkeit, mit der Tabelle Ihre eigenen, individuellen Preise mit nur einem Klick zu errechnen. Das Nachschlagewerk ist ab sofort erhältlich. Der kompetente Begleiter für alle, die in ihrem Berufsalltag mit der Abrechnung von Leistungen im Bereich Zahntechnik zu tun haben, ist durch die detaillierte Beschreibung des Leistungsinhalts und der korrespondierenden Leistungen auch für Quereinsteiger und Anfänger gut geeignet.

Weitere Informationen und Leseproben unter: www.spitta.de/zta-beb97 Bibliographische Daten

Beate Kirch

Zahntechnische Abrechnung mit beb97 -

Zahntechnische Abrechnung - mit kommentiertem Leistungsverzeichnis der beb 97 zur erfolgreichen Rechnungslegung im Labor

1. Auflage

476 Seiten, Broschur, 24 * 17 cm

187,25 EUR [D]

ISBN: 978-3-910397-21-7 Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie "dios" oder "entolia" begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Weitere Informationen unter www.spitta.de Kontakt

Spitta GmbH

Victoria Hermann

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-342

