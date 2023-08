Startseite Resilienzberater:in werden: Nächster Kurs von Prof. Heller startet im September Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-17 12:03. Stein bei Nürnberg, 18. August 2023. In Zeiten multipler Krisen ist Resilienz ist eine Kernkompetenz, nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld. Viele Unternehmen sind dabei, Maßnahmen zur persönlichen Resilienzförderung in das BGM zu integrieren und betriebliche Strukturen resilienter zu gestalten, was die Nachfrage nach fundiert ausgebildeten Resilienz-Expert:innen stark ansteigen lässt. Eine der etabliertesten Qualifikationen im deutschsprachigen Raum ist die Zertifikatsausbildung in der Akademie Prof. Heller: Seit 2015 bildet Prof. Dr. Jutta Heller in Kleingruppen Resilienzberater:innen aus. Der Kurs 2023/2024 startet Ende September - für die letzten freien Plätze gilt bei einer Anmeldung bis 31. August ein Sommerrabatt in Höhe von 5 Prozent. Für wen ist die Ausbildung gedacht? Die "Zertifikatsausbildung Resilienzberater:in" von Prof. Dr. Heller ist eine Weiterbildung und Zusatzqualifikation für selbstständige Berater:innen, Trainer:innen und Coaches sowie für interne Personal- und Organisationsentwickler:innen. Berufserfahrung und Kompetenzen im Bereich der Psychologie, Kommunikation und Führung sind von Vorteil. Wie ist die Ausbildung konzipiert? Drei 3-tägige Online-Trainingsmodule zu den Themen "Persönliche Resilienz", "Team-Resilienz" und "Organisationale Resilienz" können einzeln oder kombiniert absolviert werden, um individuelle Schwerpunkte zu setzen. Die Trainings sind didaktisch für E-Learning aufbereitet, mit einem abwechslungsreichen Mix aus Live-Inputs, Einzelreflexionen, Kleingruppenarbeit und Interaktionen. Auf der Online-Plattform Blink.it stehen vertiefendes Zusatzmaterial und Transferaufgaben zur Verfügung, die zwischen den Live-Terminen sowohl in Einzelarbeit als auch kollegial in der Peergruppe bearbeitet werden. Teilnehmende, die sich für eine Zertifizierung entscheiden, absolvieren ein zusätzliches Präsenzmodul, das intensiv auf die Rolle als Resilienzberater:in vorbereitet, und absolvieren am Ende des Ausbildungsjahres eine schriftliche und praktische Prüfung, unter anderem in Form der Ausarbeitung einer Trainings- oder Coachingsequenz. Was ist der Vorteil einer Zertifizierung? Da Berufsbezeichnungen wie "Resilienzberater" oder "Resilienzcoach" nicht geschützt sind, ist der Markt intransparent. Die Zertifizierung nach Prof. Dr. Heller bietet Orientierung und ist ein Qualitätsversprechen für eine fundierte Ausbildung. Zertifizierte Resilienzberater:innen bringen nicht nur fachliche Kompetenz in die Zusammenarbeit ein, sondern haben sich auch intensiv mit ihrer Rolle und dem Berufsbild auseinandergesetzt. Neu: Ab 2024 finden Interessenten auf der Website von Prof. Dr. Jutta Heller eine Übersicht zertifizierter Resilienzberater:innen. Welche Aufgaben übernehmen Resilienzberater:innen? Ausgebildete Resilienzberater:innen kennen das Resilienz-Konzept und können sowohl präventiv als auch akut Maßnahmen entwickeln und durchführen, um Einzelpersonen und Teams zu stärken und ihre Arbeitsfähigkeit und Gesundheit zu sichern. Darüber hinaus tragen sie durch strukturelle Impulse zur Entwicklung einer resilienten Organisation bei, die auch bei Störungen funktionsfähig bleibt. Teilnehmerstimmen 2022/2023 "Die Resilienzausbildung bei Jutta Heller bietet eine fundierte Übersicht über die persönliche, organisationale und Teamresilienz. Durch die umfassenden Inhalte auf der Lernplattform konnte ich tief eintauchen in die Aspekte, die für mich besonders relevant waren. Die vielen Übungen, Tools und Methoden waren sehr bereichernd und der Austausch in der Gruppe war immer wertschätzen, unterstützend und inspirierend." (Carolin Giesemann) "Als Coach und Organisationsentwicklerin arbeite ich viel mit Teams und Führungskräften, mit Schwerpunkt auf der Förderung der mentalen Gesundheit. Die Weiterbildung zur Resilienzberaterin befähigt mich, künftig die Resilienzförderung einzusetzen. Es war bereichernd, nach den methodisch abwechslungsreichen Online-Seminaren mit der Abschlussarbeit intensiv in die Materie einzutauchen. Eine großartige Unterstützung war das Material auf der Lernplattform." (Bianca Melle) Die Termine für den Kurs 2023/2023 -29./30.9. + 21.10.2023: Online-Training "Individuelle Resilienz"

-19./20.1. + 3.2.2024: Online-Training "Team-Resilienz"

-12./13.4. + 27.4.2024: Online-Training "Organisationale Resilienz"

-6.-8.6.2024: Präsenz-Training "Rolle & Haltung"

-19./20.7.2024: Praktische Prüfung zur Zertifizierung Detaillierte Informationen & Anmeldung:

https://juttaheller.de/akademie-jutta-heller/resilienz-beratung/ Über Prof. Dr. Jutta Heller | Nach über 30 Jahren als Beraterin, Trainerin, Rednerin und Autorin zählt Prof. Dr. Jutta Heller zu den führenden Expert:innen für individuelle und organisationale Resilienz. Sie begleitet Unternehmen, Führungskräfte und Teams bei der Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen, unterstützt mit Resilienz-Coachings die "Stehauf-Qualitäten", hält Vorträge und leitet die Zertifikats-Ausbildung "Resilienzberatung". Die promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin studierte Politikwissenschaft und Erwachsenenbildung und war neben ihrer selbständigen Beratertätigkeit über zehn Jahre Professorin für Training & Business Coaching an der Hochschule für angewandtes Management, u.a. als Dekanin und Prodekanin. Kontakt

Jutta Heller - Resilienz für Unternehmen

Jutta Heller

Neuwerk 4

90547 Stein bei Nürnberg

09 11/2786 1770

