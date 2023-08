Startseite Schulanfangssaison: Leawo bietet bis zu 91% Rabatt bei der August-Promotion Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-17 10:21. Leawo Screen Recorder Kostenlos erhalten Zusammenfassung: Leawo bietet bis zum 15. September 2023 ein kostenloses Screen Recorder Paket, bis zu 91% Rabatt auf Video Downloader und weitere Angebote zum Schulanfang. Shenzhen, Guangdong 17. August 2023 - Der August beginnt mit den Ferien für Schüler und Lehrkräfte. Die Zeit vergeht wie im Fluge, aber es bleibt nicht mehr viel Zeit für die Berufung. Einige Leute bereiten sich auf das kommende Semester vor, indem sie sich über verschiedene Plattformen und Videos informieren. Dementsprechend startet Leawo Software (https://www.leawo.org/de/) rechtzeitig den Schulanfangsverkauf 2023 (https://www.leawo.org/de/promotion/special-offer/?b). Teilnehmer können ein exklusives Geschenk und vorteilhafte Angebote erhalten, wie 91% Rabatt auf CleverGet All-In-One 11, 70% Rabatt auf Leawo All-in-1 Bundle und andere Blu-ray/DVD/UHD/Foto-Tools mit bis zu 60% Rabatt. Die wichtigsten Informationen zu den Bestsellern sind unten aufgeführt, und weitere Details können auf der offiziellen Webseite eingesehen werden. Kostenersparnis zu Beginn der Schulzeit: Kostenloses Angebot zur Aufzeichnung wichtiger Besprechungen/Kurse

Der beste Weg, um bei der Schulanfangsaktion Kosten zu sparen, ist, das Gratisangebot anzunehmen. Leawo Screen Recorder (https://www.leawo.org/de/screen-recorder/) wird bei dieser Aktion als Bonus angeboten. Er ist nicht nur ein Bildschirm-Recorder, sondern auch ein Audio-Recorder und ein Webcam-Recorder. Mit diesem kleinen Tool können alle Aktivitäten auf dem Computerbildschirm als HD-Screencast, der Ton vom System oder Mikrofon und das Video von der persönlichen Webcam aufgezeichnet werden. Der Aufnahmebereich und die Aufnahmezeit können eingestellt werden. Diese Funktionen sind bei verschiedenen Gelegenheiten hilfreich, z. B. bei der Erstellung eines Lernvideos, der Aufnahme einer Online-Klasse oder eines Meetings und der Aufnahme einer PowerPoint-Präsentation. Die Teilnehmer können dieses Geschenk auf der Aktivitätsseite annehmen, und diese Giveaway-Lizenz kann innerhalb von 5 Tagen aktiviert werden. Vorbereitung auf den Schulanfang: Online-Videos zur Vorschau/Wiederholung von Lektionen herunterladen

Ein weiterer Bestseller zum Sparen für die Schulanfangssaison ist CleverGet All-In-One 11 mit einem Rabatt von 91%. Es ist ein Online-Video-Downloader-Toolkit mit 28 Modulen, mit dem Nutzer Videos und Live-Streaming-Videos von über 1000 Streaming-Seiten wie YouTube, TikTok, Disney+, Netflix, Twitch.tv, Disney+ usw. schnell herunterladen können. Dank des integrierten Browsers können die Nutzer mühelos M3U8-Links abrufen, um verfügbare Videos in bis zu 8K-Auflösung herunterzuladen. Ob Lektionen oder Shows, dieses Toolkit ist für Menschen, die Videos einschließlich Studium und Unterhaltung bequem online herunterladen möchten. Teilnehmer können den Lifetime-Plan für nur EUR219,95 erwerben und sparen damit EUR2318,65 gegenüber dem üblichen Preis von EUR2538,60. Natürlich sind mehrere Module mit einem Rabatt von 50% für Menschen, die Ansprüche auf einige Streaming-Dienste hat, zur Verfügung. Umfassende Multimedia-Bundles für die Schulanfangssaison:

Die umfassendste Wahl für die Schulanfangssaison ist das Leawo All-in-1 Bundle. Es ist ein 29-in-1-Paket mit Prof. Media 13, Prof. DRM, PhotoIns, iTransfer, Music Recorder, Tunes Cleaner, UHD Driver Tool und CleverGet Video Downloader. Es deckt alle 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD/Video/Foto/Audio-Lösungstools ab und ermöglicht nicht nur die Konvertierung von Blu-ray zu DVD, das Erstellen/Rippen/Kopieren von 4K UHD Blu-ray/Blu-ray/DVD, das Entfernen von DRM auf Spotify/Amazon-Dateien, sondern unterstützt auch die Bearbeitung von Fotos, die Übertragung von iOS-Daten, die Aufnahme von Musik/Audio, die Reinigung der iTunes-Musikbibliothek, das Herunterladen von Online-Videos und weitere Funktionen. Jetzt wird ein 1-Jahres-Plan des Leawo All-in-1-Bündels mit 70% Rabatt für 173,89 EUR angeboten, anstatt des üblichen Preises von 579,68 EUR. Andere Tools im Angebot für die Back-to-School-Saison:

60% Rabatt Ultimate Blu-ray Toolkit besteht aus Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal. Es dient zum Entschlüsseln/Rippen/Konvertieren von Blu-ray/DVD-Filmen in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten, zum Brennen von Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte, zum Kopieren/Sichern von Blu-ray/DVD-Filmen und zum Entfernen des Cinavia-Wasserzeichens von Blu-ray, usw. Der Preis für dieses Toolkit auf Lebenszeit liegt bei EUR143,92 (ursprünglicher Preis: EUR369,89) für diese Schulanfangsaktion.

In der Zwischenzeit gibt es den gleichen Rabatt für das Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit, das UHD Ripper, UHD Copy und UHD Drive Tool enthält. Mit diesem Toolkit können Sie die Firmware von 4K/UHD-Blu-ray-Laufwerken downgraden, 4K-Blu-rays entschlüsseln/rippen/konvertieren und 4K-Blu-rays in 4K/1080P/720P-Videos umwandeln sowie 4K-Blu-ray-Filme auf einen Computer oder einen Rohling im 1:1- oder Nur-Film-Backup-Modus kopieren/backuperieren. Dieses Toolkit wird zu einem Preis von EUR123,94 angeboten und nicht zum ursprünglichen Preis von EUR309,85.

Zu guter Letzt gibt es ein 3-in-1-Fotolösungspaket mit 50 % Rabatt - PhotoIns, einschließlich AI Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger. Mit diesem leistungsstarken Tool können Benutzer die Fotoqualität automatisch in einem Stapel verbessern, indem sie Helligkeit/Kontrast/Sättigung optimieren oder den Fotohintergrund entfernen/ändern und Fotos bis zu 40-fach vergrößern. Ob Belichtungs-/Komprimierungsprobleme beheben und Unschärfen entfernen oder einen schönen Himmel erstellen und Porträtfotos verschönern, PhotoIns verarbeitet diese mit fortschrittlicher KI-Technologie und gibt Dateien in verlustfreier Qualität aus. Im Rahmen dieser Schulanfangsaktion können Kunden die Hälfte des Preises von EUR54,97 für eine Version auf Lebenszeit, die ursprünglich EUR109,95 kostete, sparen. Außerdem bietet Leawo viele Module mit unterschiedlichen Rabatten an, um den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden. Der 30 %-Gutschein gilt für jeden Einkauf auf Leawo.org/de (https://www.leawo.org/de/)während dieser Schulanfangsaktion, die unten auf der Aktionsseite angegeben ist. Leawo (http://www.leawo.de) ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen. Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

http://www.leawo.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten