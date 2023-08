Startseite CybeReady und Softprom präsentieren schnellste Plattform für Security Awareness Training in Österreich Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-17 07:07. Führende IT-Security-Experten treffen sich auf IT-Security & Cyber Crime Summit West 17. August 2023 - CybeReady, ein weltweit führender Anbieter von Security Awareness Trainings, nimmt am IT-Security & Cyber Crime Summit West am 19.09.23 in Vorarlberg, Österreich, teil. In einer praxisorientierten Präsentation und einem Round Table präsentiert CybeReady gemeinsam mit seinem Partner Softprom, einem Value Added IT-Distributor mit Hauptsitz in Österreich, aktuelle Cybergefahren für Unternehmen sowie seine Plattform für Security Awareness Training. Jährlich verbindet LSZ - Future Connections mit seinen über 40 Events mehr als 6.000 Entscheider in allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation. Auf dem IT-Security & Cyber Crime Summit West im September kommen Security-Experten zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen und Lösungen in den Bereichen IT-Sicherheit, Cloud-Sicherheit, Risikomanagement und Awareness auszutauschen. Sicherheitsbewusstsein in Unternehmen stärken

Gemeinsam mit seinem Partner Softprom möchte CybeReady vor Ort den direkten Austausch mit Sicherheitsverantwortlichen nutzen, um aktuelle Risiken durch mangelnde Security Awareness aufzuzeigen.

"Obwohl es diverse Schulungen und Tools für Security Awareness gibt, sind nach wie vor Mitarbeiter das Einfallstor Nummer eins für Cyberangriffe", sagt Dirk Rausse, Regional Sales Director DACH & Nordic von CybeReady. "Mit unserer Plattform für Phishing-Simulationen und Awareness Training auf Basis von Machine Learning bieten wir Unternehmen ein zentrales Tool, über das Mitarbeiter regelmäßig mit kurzen Lerneinheiten geschult werden können." Doch auch wenn es viele Schulungsmöglichkeiten gibt: In vielen Unternehmen sind fehlende Ressourcen und Fachkräftemangel die Hauptursache für mangelndes Sicherheitsbewusstsein. "Unsere tägliche Arbeit zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach proaktiver Cyberabwehr steigt. Allerdings fehlen in vielen Unternehmen die Ressourcen, um sich selbst im Arbeitsalltag um Awareness Training zu kümmern", sagt Paul Zhdanovych, Gründer und Geschäftsführer von Softprom. "Für unsere Kunden in der DACH-Region verwalten wir daher Sicherheitsschulungen über die effiziente CybeReady-Plattform für Phishing-Simulationen und Security Awareness Training. Mit regelmäßigen Trainingseinheiten stärken wir die Sicherheit unserer Kunden und bereiten die Mitarbeiter optimal auf mögliche Cyberangriffe vor." Ab 11.20 Uhr sprechen CybeReady und Softprom in einer 15-minütigen Präsentation über den "Übergang von Security Awareness zu Cybersecurity Readiness".

In einem 50-minütigen Round Table haben die Teilnehmer anschließend die Möglichkeit, mehr über effektives Security Awareness Training zu erfahren. Über Softprom

