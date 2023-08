Startseite Einladung zur di3logy Leadership Lecture Series: Quantensprung in der B2B-Verkaufsproduktivität Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-08-16 19:39. Die B2B-Verkaufsproduktivität hängt einerseits von der strategischen Positionierung des jeweiligen Geschäftes ab. Berlin, 16.08.2023 - Die di3logy AG kündigt eine spezielle Veranstaltung im Rahmen der "di3logy Leadership Lecture Series" an. Teilnehmer und Partner widmen sich dem zukunftsweisenden Thema "B2B-Verkaufsproduktivität". Hier wird es in naher Zukunft einen Quantensprung geben.

Die B2B-Verkaufsproduktivität hängt einerseits von der strategischen Positionierung des jeweiligen Geschäftes ab. Andererseits sind operative Abläufe von entscheidender Bedeutung.

Diese operativen Abläufe sind Interaktionen in drei Kategorien: zwischen Mensch und System, zwischen System und System sowie zwischen Mensch und Mensch. Sie werden von verschiedenen Technologien unterstützt: Automatisierungs-Technologie, Integrations-Technologie und neuerdings auch Human-Technologie. In Zukunft werden all diese Technologien durch generative KI bereichert. Dies führt zu einem Quantensprung und hebt den B2B-Vertrieb auf eine neue Ebene. Um dieses Thema zu erkunden, hat die di3logy AG The PioneerOne, das weltweit erste Medienschiff, exklusiv für den 11. Oktober gebucht. Jürgen Samuel, der Verwaltungsratspräsident der di3logy AG formuliert: "Mich begeistern die neuen Möglichkeiten der Steigerung von B2B Sales Produktivität. Sie sind herzlich eingeladen, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten und die Sprache "B2B-Vertrieb" fließend zu beherrschen"



Die Teilnehmer werden auf der malerischen Spree durch Berlin schippern mit Vorträgen und Vorführungen für inspirierende Gespräche um Innovationen bei B2B-Verkaufsproduktivität. Interessenten, die nicht nur Ihr Wissen erweitern, sondern sich auch mit Vordenkern auszutauschen und vernetzen möchten, melden Sie sich gerne rechtzeitig an unter https://di3logy.com/fluent-b2b-sales/ Pressekontakt: Name: Catalin Pitis

Position: Partner: di3logy

E-Mail: catalin.pitis@di3logy.com Über di3logy: https://di3logy.com ist eine Plattform für Führungskräfte, die sich darauf spezialisiert hat, wegweisende Transformationen und Innovationen im Geschäftsumfeld zu erkunden. Mit einem engagierten Team von Experten streben wir danach, Wissen zu teilen, Perspektiven zu erweitern und Transformationen voranzutreiben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: di3logy AG

Herr Jürgen Samuel

- -

- Zurick

Schweiz fon ..: -

web ..: https://di3logy.com/

email : juergen.samuel@di3logy.com https://di3logy.com ist eine Plattform für Führungskräfte, die sich darauf spezialisiert hat, wegweisende Transformationen und Innovationen im Geschäftsumfeld zu erkunden. Mit einem engagierten Team von Experten streben wir danach, Wissen zu teilen, Perspektiven zu erweitern und Transformationen voranzutreiben. Pressekontakt: di3logy AG

Herr Jürgen Samuel

- -

- Zurick fon ..: -

web ..: https://di3logy.com/

email : juergen.samuel@di3logy.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten