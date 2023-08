Startseite Murrelektronik verstärkt Geschäftsführung mit Jürgen Erkert Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-16 15:02. Der in Oppenweiler ansässige Automatisierungsspezialist bestellt Jürgen Erkert, seinen bisherigen Director Finance & Accounting, zum Chief Financial Officer (CFO) für die Gesellschaften Murrelektronik GmbH und MEG Murrelektronik GmbH Beteiligungen. CEO Dr. Ulrich Viethen sieht das Unternehmen mit Jürgen Erkert für die Zukunft gut aufgestellt: "Die Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren als sehr erfolgreich erwiesen. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Wachstumskurs von Murrelektronik weiter fortzuführen." Jürgen Erkert blickt auf langjährige Erfahrungen im Bereich Finanzen zurück. Bevor er im August 2020 zu Murrelektronik wechselte, war der gelernte Betriebswirt (VWA) bei der AMK Holding GmbH & Co. KG als Director Finance & Administration tätig. Sein beruflicher Werdegang führte ihn außerdem zu bachert&partner - eine Unternehmensberatung, die auf Transformationsprozesse im Mittelstand spezialisiert ist. Dort beriet Erkert über acht Jahre Unternehmen als Seniorberater und Projektmanager. Weitere leitende Positionen hatte er bei der DiALOG AG sowie bei Ernst & Young inne. Murrelektronik ist ein international agierendes Familienunternehmen in der Automatisierungstechnik. Mehr als 3000 Spezialisten in 50 Ländern arbeiten an wirtschaftlichen und effizienten elektrischen Verbindungen in Maschinen und Anlagen. Mit maßgeschneiderten Systemen verbinden wir alle elektrischen Baugruppen - Signale, Daten oder Stromversorgung. Mehr Infos unter www.murrelektronik.com Firmenkontakt

