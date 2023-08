Startseite Erfolgreich durchstarten dem neuen Praxisbuch "Die Magie der KI"! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-16 12:35. Michael Fred Nothdurft zeigt dir mit der Magie der KI in vielen Anleitungen und Beispielen, wie du die KI sofort umsetzen kannst. Erfolgreich durchstarten mit der KI - das neue Praxisbuch "Die Magie der KI" zeigt wie es geht!

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und verändert zunehmend unseren Alltag und unsere Arbeitswelt. Doch wie kann man als Mensch, Unternehmer, Selbstständiger konkret von den Möglichkeiten der KI profitieren?

Das neue Buch "Die Magie der KI" liefert hierzu umfassende und praxisnahe Antworten.

Der bekannte Experte für Online-Business und KI-Anwendungen Michael Fred Nothdurft zeigt in diesem aktuellen Buch ganz konkret, wie man gängige KI-Tools wie ChatGPT, Google Bard und Claude gewinnbringend für das eigene Business nutzen kann.

Anhand zahlreicher Beispiele und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erfährt der Leser, wie sich mithilfe der künstlichen Intelligenz Texte, Grafiken und Videos quasi auf Knopfdruck erstellen lassen. So kann man sich als Unternehmer schnell einen Innovationsvorsprung verschaffen und die eigene Produktivität enorm steigern.

Darüber hinaus erklärt der Autor anschaulich, wie man KI-Avatare erstellen, die eigenen Ideenfindung mit KI verbessern und sogar eigene Musik komponieren kann. Kurzum: Das Buch zeigt eindrucksvoll, wie KI von der Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann.

Ob Selbstständiger, Dienstleister, Gründer oder Angestellter: Jeder, der Erfolg mit digitalen Technologien haben möchte, kommt an diesem Praxisbuch nicht vorbei. Das Buch ist kompakt, leicht verständlich und enthält zahlreiche Links zu Erklärvideos und konkreten Anwendungsbeispielen.

Mit "Die Magie der KI" erhält der Leser das notwendige Praxis-Know-how, um die Möglichkeiten von KI voll auszuschöpfen und erfolgreich in die digitale Zukunft zu starten. Das Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für jeden, der jetzt von den Chancen der KI profitieren möchte!

"Die Magie der KI" ist ab sofort bei Amazon als Taschenbuch für 10,65 EUR oder als E-Book für 7,99 Euro erhältlich.

Informationen zum Autor und Inhaltsverzeichnis unter https://magie-der-ki.de Michael Fred Nothdurft

Als erfahrene Führungskraft, Coach und Trainer nutzt er die KI täglich.

Der Dipl. Ing. ist seit über 10 Jahren freiberuflich, vor allem im Umfeld von KMUs tätig und unterrichtet die KI on- und offline. Kontakt

