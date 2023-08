Startseite Premium Diamonds: Symbole für tiefe Verbundenheit, Reichtum und Liebe Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-16 12:09. Die Tradition, Edelmetalle zur Geburt zu verschenken, reicht weit zurück. Bereits seit vielen Jahrhunderten werden bestimmte Edelmetalle und Edelsteine mit bestimmten Monaten oder Geburtsdaten in Verbindung gebracht. Dr. Peter Riedi, Edelmetallexperte der EM Global Service AG in Triesen im Fürstentum Liechtenstein, erklärt, dass die Farbe Gold mit Erfolg, Errungenschaften und Triumph assoziiert wird, wie auch Wohlstand, Wertigkeit und Eleganz. "Zur Geburt oder Taufe beispielsweise werden besondere Goldmünzen mit Motiven als Symbol der Liebe und für Glück geschenkt. Dabei liegt der Fokus weniger auf dem materiellen Wert als auf emotionale Verbundenheit", sagt Dr. Riedi. Historisch steht die Farbe Gold für männliche Energie und der Kraft der Sonne und Silber für weibliche Energie, mit der Verknüpfung der Empfindlichkeit des Mondes. Gold- und Edelmetall in Münz- oder Barrenform, wie auch die sogenannten Geburtssteine sind beliebte Geschenke, die seit jeher zur Geburt oder Taufe eines Kindes überreicht werden. Doch woher stammt die Tradition und welche Bedeutung haben diese Steine? Tradition der Geburtssteine Die Geschichte der Geburtssteine lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Schon damals glaubte man an die magischen Kräfte und Eigenschaften von Steinen. Man war überzeugt, dass jedem Monat und jedem Geburtsdatum ein bestimmter Stein zugeordnet war, der besondere Eigenschaften besaß und den Träger vor Unglück bewahren konnte. Der Amethyst beispielsweise galt als Geburtsstein für den Februar. Heute werden sie oft als Schmuckstücke in Form von Ringen, Halsketten oder Armbändern verschenkt. Die Auswahl des Geburtssteins erfolgt dabei je nach Geburtsdatum oder Monat des Empfängers. Jeder Geburtsstein hat seine eigene einzigartige Bedeutung und Symbolik, die den Träger auf besondere Weise verbinden soll. Deutsche Studien aus den Jahren 2019 und 2020 belegen die große Bedeutung von Geburtssteinen als symbolträchtige Geschenke. Laut einer Umfrage des Instituts für Markt- und Wirtschaftsforschung geben über 70 Prozent der Befragten an, dass sie Geburtssteine als Geschenk zur Geburt oder zu anderen Anlässen bevorzugen. Sie schätzen die persönliche Note und die emotionale Verbundenheit, die mit diesen Steinen einhergehen. Eine andere Studie des Zentrums für Kultur- und Wirtschaftsforschung (2020) zeigt, dass das Tragen von Geburtssteinen als Schmuckstück einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Lebensfreude der Menschen hat. Edle Geschenke zur Geburt, Taufe, Hochzeit und Co. als Glücksbringer Neben den Geburtssteinen gelten auch andere Edelsteine als Glücksbringer. Diamanten werden häufig mit Liebe und Ewigkeit in Verbindung gebracht und gelten daher als ideale Geschenke zur Verlobung. Die Bedeutung von Edelmetallen und Edelsteinen bei besonderen Anlässen wie Geburt oder Verlobung hat sowohl historische als auch symbolische Gründe. Dr. Riedi erklärt, dass Menschen nach Möglichkeiten suchen, ihre Liebe, Wünsche und guten Erfolg für den Empfänger zum Ausdruck zu bringen. Gold symbolisiert Reichtum und Wohlstand, weshalb es als Zeichen der Wertschätzung und Investition verschenkt wird. "Eine alte Tradition, die bis ins heute andauert, ist das Überreichen von Goldgeschenken zur Geburt oder Taufe. Dies sollte das Glück des Kindes sichern und dafür sorgen, dass es eine sichere und sozusagen goldene Zukunft hat", sagt Edelmetallexperte Dr. Riedi. Edelmetalle und Edelsteine bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Emotionen zu symbolisieren und zu teilen. Die Vielfalt der Geburtssteine ist beeindruckend. Jeder Monat hat seinen eigenen, speziellen Edelstein: Im Januar ist es der Granat, im Februar der Amethyst, im März der Aquamarin, im April der Diamant. Dr. Riedi freut sich für alle im April Geborene, denn dem April ist der König unter den Edelsteinen zugewiesen. Im Mai Geborene ist der Smaragd, der neben dem Diamanten historisch einer der begehrtesten Edelsteine ist, zugewiesen und im Juni die Perle, der Mondstein und der Alexandrit. Den Julikindern ist der bekannteste rote Edelstein, der Rubin, der als besonders königlich gilt, zugeordnet. Der Peridot und der Sardonyx begleiten Augustkinder, im September der Saphir und im Oktober der Opal und der Turmalin. Wer im November geboren ist, wird vom zitronengelb bis goldgelben Citrin und dem Topas, der vor allem aufgrund seiner Farbenvielfalt beliebt ist, begleitet. Im Dezember Geborene werden mit dem Edelsteintrio Türkis, Zirkon und Tanzanit belohnt, die mit ihrer sehr abwechslungsreichen Farbpalette von allen Blaus über wunderschönen türkis Tönen verzaubern, aber im Besonderen punktet der Zirkon als variantenreichste Edelstein. Glücksbringer für Wohlbefinden bis heilende Wirkung Dr. Riedi erklärt, dass jeder dieser Steine seine eigenen Eigenschaften hat und mit bestimmten positiven Merkmalen in Verbindung gebracht wird. Beispielsweise steht der Granat für Loyalität und Hingabe, während der Diamant Liebe und tiefe Verbundenheit symbolisiert und der Smaragd seelisches Gleichgewicht, Ruhe und Mitgefühl ausstrahlen soll. Der Opal gilt als Chamäleon unter den Edelsteinen, dem eine verjüngende Wirkung nachgesagt wird und Kraft und Lebensfreude bringt. Dr. Riedi erklärt, dass diese Bedeutungen und Symboliken den Schmuckstücken, die diese Steine enthalten, eine zusätzliche Ebene der Bedeutung verleiht. Dr. Riedi macht darauf aufmerksam, dass Geburtssteine nicht nur als Schmuckstücke verschenkt werden können. Es gibt viele andere Möglichkeiten, sie in Geschenke zur Geburt einzubinden. Schlüsselanhänger, Dekorationsgegenstände oder sogar personalisierte Gravuren auf anderen Gegenständen bieten sich an. Die Wahl der richtigen Darstellungsform hängt von den Vorlieben des Empfängers und dem gewünschten Anlass ab. Weltweit bilden Traditionen wie Geburtssteine und Goldgeschenke den Rahmen für Verbundenheit Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Geburtssteine eine reiche Tradition haben und eine besondere Bedeutung für Menschen auf der ganzen Welt haben. Das Verschenken von Geburtssteinen zur Geburt oder zu anderen Anlässen oder von Gold- und Silbermünzen mit individueller Prägung kann eine Möglichkeit sein, besondere Emotionen und Wünsche auszudrücken. Durch ihre einzigartige Symbolik und ihre Verbindung zu bestimmten Monaten oder Geburtsdaten stellen sie eine persönliche und bedeutsame Geste der Zuneigung und Wertschätzung dar.

Agnes von Weißenburg

