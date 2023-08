Startseite Tomaten im Garten - bewährte Sorten sind der Renner Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-08-16 12:05. Tomate ist nicht gleich Tomate. In den letzten Jahren ist die Sortenvielfalt enorm gestiegen. Grund dafür ist die Wiederentdeckung von alten Tomatensorten, die im Kleingarten gern angebaut werden. Tomaten gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland. Laut Statista gab es im Jahr 2021/22 einen Pro-Kopf-Verbrauch von 30,5 Kilogramm Tomaten. Dabei ist die Tendenz steigend. Zehn Jahre vorher lag der Verbrauch gerade einmal bei 25,5 Kilogramm. Inzwischen sind Tomaten auf Platz eins beim Gemüse. Die bunten Früchte haben Möhren, Rote Beete und Gurken auf die folgenden Plätze verwiesen. Wenn von "bunten Früchten" die Rede ist, dann ist das durchaus berechtigt. Die wärmeliebenden Tomaten gibt es heute in vielen Farben, die von gestreiften Grün über sattes Gelb bis hin zum Schwarz reichen. Auch geschmacklich bieten Tomaten eine breite Palette. Immer beliebter sind in den letzten Jahren die kleinen Sorten geworden, die einfach von der Pflanze genascht werden können. Sind damit altbewährte Sorten aus dem Rennen? Samenhaus Müller hat das getestet. Den ersten Platz nimmt die Kirschtomate Zuckertraube ein - eine Sorte aus dem Jahr 1994. Die Kirschtomaten stehen für den Trend zu kleinen Tomatensorten. Gefolgt wird sie von einem echten Klassiker: der Stabtomate Harzfeuer. Bereits seit 1959 ist die Sorte auf dem Markt und auch nach über 60 Jahren ist ihr Triumphzug ungebrochen. Kein Wunder, denn die rote Salattomate überzeugt mit einem fruchtig-süßen Geschmack. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen die historischen Sorten Marmande und Ananastomate. Die riesigen Früchte dieser Fleischtomaten haben sich besonders in den letzten Jahren in die Herzen der Tomatenliebhaber geschlichen. Nicht verwunderlich ist, dass die San Marzano auf dem fünften Platz gelandet ist. Die sämige Tomatensorten, die sich hervorragend für Soßen eignet, schmeckt besonders gut mit Mozzarella und ist für Italienliebhaber schon fast ein Muss. Leckere und sehr aromatische Sorten wie Moneymaker, Black Cherry, Tschernij Prinz und Miel du Mexique folgen. Die alten Sorten bringen mehr Farbe und Geschmack in die Küche und auf den Tisch. Den zehnten Platz belegt die San Marzano 2. Der Trend zu alten Tomatensorten zeichnet sich bei den Bestellungen im Samenhaus Müller ab. Sie werden immer beliebter. Trotzdem schafft es nicht jede alte Tomatensorte in die Top Ten. Und das hat seinen Grund. Je nach Standort und Wachstumsbedingungen variiert der Geschmack der Tomaten. Das bedeutet auch, nicht jede Sorte ist für jede Region geeignet. Faktoren wie Licht, Wärme und Bodenbeschaffenheit haben einen großen Einfluss auf den Geschmack der Tomaten. Und so ist es durchaus möglich, dass die Renner von 2022/23 im nächsten Jahr zum Penner werden und anderen Sorten Platz machen müssen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Samenhaus Müller GmbH

Die Samenhaus Müller GmbH ist ein Saatguthandel mit Sitz in Wildeck. Außerdem umfasst das Sortiment des 2003 gegründeten Unternehmens Pflanzen und Pflanzgut, Geschenkartikel sowie Anzucht- und Gartenartikel. Das Unternehmen beliefert Privat- und Geschäftskunden weltweit. Mit der Eigenmarke FLORTUS hat sich das Unternehmen einen Herzenswunsch erfüllt. Die Marke beinhaltet Saatgut für alte Sorten, samenfestes Saatgut und raffinierte Geschenkideen.

