Startseite BusinessCode verbindet Nachhaltigkeit und Teamkultur zum Bonner Firmenlauf Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-16 10:08. Das weltweit beheimatete Team des Bonner IT-Experten trifft sich einmal im Jahr in Bonn, um den Teamgeist zu fördern und sich fachlich auszutauschen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wählt man für dieses Meeting die Woche um den Bonner Firmenlauf, da sich hier beruflicher Austausch und Teamerlebnisse gut miteinander verbinden lassen. Das multikulturelle und stark wachsende Team arbeitet aus dem zentralen Standort in Bonn und mit weltweit verteilten und remote arbeitenden Mitarbeitern. Bonn, 16. August 2023 Gelebte Nachhaltigkeit ist für den Digitalisierungs- und Logistikexperten BusinessCode (https://www.business-code.de/) Tagesgeschäft. Sämtliche Lösungen, die das Haus verlassen, begleiten die internationalen und weltweit tätigen Kunden dabei, ihre Ressourcen bestmöglich einzusetzen. "Was für unsere Lösungen gilt, gilt selbstverständlich auch für uns als Unternehmen. Wir achten darauf, so wenig Ressourcen wie möglich einzusetzen. Dienstreisen beschränken sich bei uns auf ein Mindestmaß und werden wo immer möglich mit der Bahn durchgeführt," beginnt CEO Martin Schulze. Ganz darauf verzichten will man in Bonn jedoch nicht, da zu einer guten Kommunikation zwischenmenschliche Kontakte gehören.

"Kommunikation ist für die Entwicklung innovativer Lösungen, wie sie unser Haus verlassen, unabdingbar", betont Schulze, der hier auch die Zusammenarbeit mit BlueBox Systems, dem hauseigenen Start-up, im Blick hat. Um die Mitarbeitenden team- und projektübergreifend ins Gespräch zu bringen, hat man sich auf eine feste Teamwoche im Jahr verständigt. Hier trifft man sich in Bonn, um über das rein fachliche hinaus, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hier finden fachliche Meetings aller Projektteams, teamübergreifende Workshops und verschiedene überfachliche Aktivitäten statt. Im Mittelpunkt steht der Bonner Firmenlauf, zu dem alle Mitarbeitenden sowohl von BusinessCode als auch von BlueBox Systems angemeldet sind.

"Teamgeist ist die Basis für fachliche Kreativität und gemeinsame Projekterfolge. Wir wollen mit diesem Event Synergien der weiteren Zusammenarbeit heben", erläutert Martin Schulze, dem die Förderung eines positiven Arbeitsumfelds persönlich sehr wichtig ist. Das kontinuierliche Wachstum von BusinessCode darf nicht zulasten der Firmenkultur gehen, hier sind sich die Verantwortlichen einig. Und so hat es die Woche rund um den Bonner Firmenlauf als Jour-fix in die Kalender aller Mitarbeitenden geschafft. Durch diese langfristige Planung können die erforderlichen Reisen der Mitarbeitenden weit im Vorfeld, ressourcenschonend und so klimaneutral wie möglich geplant werden. Durch viele gemeinsame Freizeitaktivitäten im Laufe der Woche kommt man leichter ins Gespräch, tauscht sich auch schon mal über Persönliches aus. "Das hilft im Projekt, unabhängig davon, ob die Mitarbeitenden für BusinessCode oder BlueBox Systems tätig sind", betont Schulze abschließend. Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 User national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library, sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode. Je nach Aufgabenstellung und Kundenanforderung wird die Softwarelösung entsprechend flexibel gestaltet, um erweiterbar zu sein. Dies sorgt für eine weitgehende Unabhängigkeit der Kunden.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

