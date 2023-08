Startseite Susan Levermanns Rückkehr: Exklusiv bei TransparentShare Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-16 07:42. Im exklusiven Interview enthüllt Susan Levermann Erfahrungen aus über einem Jahrzehnt ihrer Aktienanlage-Strategie. TransparentShare präsentiert ein Interview mit der Investment-Expertin Susan Levermann. Das Gespräch bietet tiefe Einblicke in ihre beeindruckende Karriere, ihre bewährte Anlagestrategie und ihre Meinung zu TransparentShare. Karriere: Frau Levermann erläutert ihre Entscheidung, ihre Position als Fondsmanagerin bei DWS verlassen zu haben und spricht über ihre Zeit außerhalb des öffentlichen Blickfelds. Levermann-Strategie: Sie gibt Einblicke in die Kerngedanken ihres Buches "Der entspannte Weg zum Reichtum" und spricht über die Stärken ihrer Anlagestrategie. TransparentShare: Ein besonderer Fokus liegt auf der Umsetzung der Levermann-Strategie bei TransparentShare. Sie betont wie die Plattform ihre Strategie nicht nur aufgegriffen, sondern auch innovativ weiterentwickelt hat und unterstreicht ihre Wertschätzung für diese Fortschritte. Zum Interview:

Sehen Sie sich das vollständige Interview hier an. (https://youtu.be/TZp0JPLdJSk) Exklusives Angebot:

Zum Anlass des Interviews stellt TransparentShare ein erweitertes Testangebot vor. Interessenten können die Plattform für 30 Tage statt der üblichen 14 Tage testen. Der Gutscheincode "LEVERMANN" ermöglicht den kostenlosen Zugang. TransparentShare jetzt kostenfrei testen (https://app.transparentshare.com) Weitere Informationen:

Besuchen Sie für detaillierte Informationen die offizielle Webseite von TransparentShare (https://www.transparentshare.com). Bei Rückfragen steht Andreas Hauser von TransparentShare als Ansprechpartner zur Verfügung. TransparentShare ist Ihr digitaler Aktienexperte und der einfachste Weg, die richtige Aktie zu finden. Durch die Kombination unserer Weiterentwicklung der bewährten Levermann-Strategie mit automatisierter Aktienbewertung bieten wir klare und datenbasierte Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Unser Ziel ist es, den Aktienauswahlprozess zu vereinfachen und Ihnen zu ermöglichen, stets fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit TransparentShare verpassen Sie keine Investitionschancen mehr und behalten stets den Überblick über Ihr Aktienportfolio, egal ob auf Desktop, Tablet oder Smartphone. Kontakt

