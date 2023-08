Startseite Prime Venture Telecom Group AG: Eine effektive IT-Infrastruktur spart Zeit und Geld Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-15 21:01. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sollten nicht auf eine gute und reibungslos funktionierende IT-Infrastruktur verzichten. Die Schweizer Prime Venture Telecom Group AG ist mit dem Problem vertraut, dass KMU oft nicht über die Ressourcen verfügen, um eine eigene IT-Abteilung zu unterhalten. Das IT-Unternehmen ermöglicht es Firmen, mit der Konkurrenz Schritt halten und auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Die Digitalisierung und E-Commerce sorgen dafür, dass eine entsprechende IT-Infrastruktur notwendig ist, um dem Wettbewerb standhalten zu können und die Geschäfte kontinuierlich auszubauen. Eine Automatisierung von Geschäftsprozessen trägt dazu bei, dass Mitarbeiter sich wichtigen Aufgaben widmen können, die für den Betrieb von unmittelbarer Bedeutung sind. Die Hinzunahme einer externen IT- Unterstützung ist nicht nur unkompliziert, sondern bietet viele Pluspunkte. WICHTIGE VORTEILE BEI DER BETREUUNG DURCH EIN EXTERNES IT-UNTERNEHMEN Es gibt viele Vorteile, die damit einhergehen, die IT-Systemlandschaft in kompetente Hände abzugeben. Einige der wichtigsten sind: • Expertise

Externe IT-Unternehmen haben nicht nur Erfahrung, sondern besitzen auch Fachwissen in einer Vielzahl von IT-Bereichen. Die vorhandene Expertise trägt dazu bei, dass die im Unternehmen vorhandene Informationstechnologie auf den neusten Stand gebracht werden kann. Auch Probleme können behoben und dafür gesorgt werden, dass alle Systeme ordnungsgemäß funktionieren. • Einsparung von Kosten

Eine eigene IT-Abteilung zu unterhalten, ist mit entsprechenden Kosten verbunden. Nicht nur die Gehälter der Mitarbeiter fallen an, sondern auch Schulungen und die Anschaffung notwendiger Hardware. Ein externes Unternehmen verhilft, dass KMU sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. • Skalierbarkeit

Einem externen IT-Unternehmen ist es möglich, Dienstleistungen nach Bedarf flexibel anzupassen und entsprechend zu skalieren. • Zeitersparnis

Eine Inanspruchnahme einer ausgelagerten Dienstleistung im IT-Bereich kann den Zeitaufwand enorm reduzieren, da die Verwaltung der Informationstechnologien wegfällt. • Service-Level und Zuverlässigkeit

Normalerweise beinhalten Vereinbarung auch Zeitspannen, in denen Probleme behoben werden. Dies führt dazu, dass IT-Systeme zumeist immer betriebsbereit sind und Geschäftsprozesse ungehindert laufen. WELCHE LÖSUNGEN BIETET DIE Prime Venture Telecom Group AG? Flexible und passende Lösungen für unterschiedliche Unternehmensgrößen verstehen sich für Prime Telecommunications. Consulting für IT-Business-Architektur und Datencenter gehört unter anderem zu unseren Schwerpunkten. Wir bringen unser Knowhow bei technischen Geräten ein, angefangen von Telefonanlagen bis hin zu Tablets. Dabei beraten wir nicht nur bei der Anschaffung von Hard- und Software, sondern wissen auch, welches Zubehör notwendig ist und richten die neu erworbene Technik unkompliziert nach den Bedürfnissen des Unternehmens ein. Auch bei Umzügen unterstützen wir durch die Einrichtung der benötigten Infrastruktur. Dabei wird die IT ganzheitlich und nicht nur einzelne Bereiche berücksichtigt. Selbstverständlich ist auch eine Überwachung der IT-Infrastruktur möglich. Mittels Monitoring werden Probleme nicht nur schnell und zuverlässig entdeckt, sondern auch zügig behoben. Back-Ups und Sicherheitslösungen gehören ebenso zum Umfang unseres IT-Services. Ebenso besitzen wir Expertisen im Bereich Software. Sowohl versierte Lizenzberatung zu Microsoft, Adobe und Oracle sind möglich wie auch Expertenworkshops. Unser Unternehmen verfügt über entsprechende Partnerzertifizierungen für viele namenhafte Softwarehersteller. Auch Cloudlösungen können wir anbieten. Neben der zügigen Bereitstellung steht die Cloud zuverlässig mit transparenten Kosten zur Verfügung. Die sicheren Datacenter befinden sich alle in der Schweiz. Die virtuell Server bieten die Möglichkeit, sich rasch auf Anforderungen anpassen zu lassen. Sowohl das Hosting für einzelne Systeme als auch das Auslagern der gesamten IT-Infrastruktur in die Cloud ist realisierbar. Dabei ist es möglich, Unternehmensstandorte permanent mittels VPN mit den entsprechenden Cloudservern zu verbinden. FLEXIBILITÄT UND DIENSTLEISTUNG AUS EINER HAND Die Prime Venture Telecom Group AG bietet maßgeschneiderte IT-Lösungen und ein breites Spektrum an Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Maßgeschneidert bedeutet nicht nur, Experten mit unterschiedlichen Expertisen im Team an die Seite der Kunden stellen zu können. Wir bieten auch unterschiedliche Service-Level-Agreement-Modelle (SLA). Neben der Abrechnung nach Aufwand ist es auch möglich, für Dienstleistungen eine attraktive Pauschale zu wählen. Diese bringt, ebenso wie die angebotene Flatrate, kalkulierbare Kosten mit sich, die Planungssicherheit bieten. Unverbindlich und unkompliziert ist es möglich, sich beraten zu lassen und zu analysieren, in welchen Bereichen Unterstützung notwendig ist.

Die Unterstützung durch einen externen Dienstleister sollte in Anspruch genommen werden, um das Hauptaugenmerk auf das Kerngeschäft des Unternehmens legen zu können. IT-Infrastrukturen sind inzwischen so komplex und relevant für den Geschäftsbetrieb geworden, dass fachliche Qualifikationen für die Systemlandschaft und die geschäftlichen Abläufe unumgänglich ist. Nicht nur die Hardwarekomponenten spielen dabei eine Rolle, sondern auch Software und insbesondere die Sicherheit ist von höchster Bedeutung. Experten auf diesem Gebiet ersparen Zeit, Kosten und letztendlich Nerven. Dem Unternehmen bietet sich dadurch die Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben und geplante Geschäftsbereiche auszubauen, statt sich mit dem Schluckauf eines Servers zu beschäftigen oder Viren zu suchen.

