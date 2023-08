Startseite Hier kommt Kurt oder Frank Zander hört auf Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Di, 2023-08-15 14:52. Berlin, 12.08.2023

An diesem Samstag fand in Berlin-Lübars der große Schlagerolymp von Radio Schlagerparadies statt. Moderiert wurde er von Moderatorin und Sängerin Antje Klann und ihren Moderationskollegen Chris Garden. Unter den vielen Stars auf der Bühne war auch das Berliner Urgestein Frank Zander. Zander ist gebürtig aus Neukölln von Berlin. An diesem Abend verkündigte der „Ur-Ur-Enkel von Frankenstein“ seinen Rückzug von den großen Bühnen der Schlagerwelt. Das war schon vorher bekannt und so wurde sein letzter Auftritt auf großer Bühne würdig gefeiert. Er wurde vom Moderatorenduo Antje Klann und Chris Garden respektvoll und mit Bedauern verabschiedet. Für sein Lebenswerk bekam er dann den „Schlagerolymp-Award“ überreicht. Vor der Bühne und nach Frankies Auftritt war seine Familie und viele Freunde dann auf der Bühne zum großen Abschluss-Applaus. Die Besucher feierten ihren Frank Zander mit tosendem Beifall. Es war echt ein würdiger und stark emotionaler Abschiedsauftritt. Die Rührung für den Granden des Schlagers schwappte von den anderen Künstlern on stage auf das Publikum über. „Hier kommt Kurt” war sein erster Titel und „Wenn wir alle Englein wären“ sein letzter Titel an diesen Abend und auf den großen Bühnen. Fehlen durfte aber nicht die Hertha-Hymne „Nach Hause gehen wir nicht“.

Frankie good bye! Der 81-jährige Sänger ist aber nicht ganz weg, denn für kleinere Veranstaltungen ist er noch zu haben. Auch für Hertha BSC und seine grandiose Weihnachtsfeier für Obdachlose wird er weiterhin tatkräftig unterstützen. Ein so erfahrener musikalischer Haudegen kann doch nicht in die richtige Schlagerrente gehen!

