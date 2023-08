Startseite Dank ZACO A10 Pro Saugroboter mit Absaugstation bis zu 60 Tage automatisch Staubsaugen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-15 11:55. ZACO präsentiert den neuen ZACO A10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation - für bis zu 60 Tage automatisches Staubsaugen mit allergikerfreundlicher Staubentsorgung durch Staubbeutel. Mit dem neuen ZACO A10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation erledigt sich das Staubsaugen von selbst. Dank seiner automatischen Absaugstation mit 2,5L Staubbeutel kann er vollkommen autonom Staub und Schmutz aufsaugen und in der Station sammeln - bis zu 60 Tage lang! Fortschrittliche Lasernavigation (LDS LiDAR), Hindernisvermeidung und Wandsensoren sorgen für präzise Kartierung und effiziente Reinigung. Dank integrierter Teppicherkennung passt er seine Saugleistung auf Teppichen automatisch an. Der A10 Pro kann entweder nur saugen, nur wischen oder auch saugen und wischen gleichzeitig in einem Arbeitsschritt. Er reinigt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten eine Fläche von 150 m². Die Staubentleerung erfolgt hygienisch und wartungsarm über den Wechsel des großen Staubbeutels in der Absaugstation - ideal auch für Allergiker. Der ZACO A10 Pro ist für 449,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) im Webshop auf www.zaco.eu/products/a10pro sowie im Onlinehandel erhältlich. Absaugstation für 60 Tage autonomes Staubsaugen Die Absaugstation dient dem ZACO A10 Pro gleichzeitig als Ladestation und verfügt über einen Staubbeutel mit 2,5L Volumen. Mit ihm kann der Saugroboter bis zu 60 Tage lang wartungsfrei staubsaugen. Die Absaugstation erinnert auch daran, den vollen Staubbeutel zu wechseln. 2 unterschiedliche Hauptbürsten Beim A10 Pro kann aus 2 mitgelieferten Hauptbürsten gewählt werden: Die Hauptbürste aus Gummilamellen eignet sich besonders für sensible Hartböden und Parkett. Auch Tierhaare und lange Menschenhaare wickeln sich nicht so leicht um diese Bürste herum und lassen sich leichter entfernen. Die Kombibürste aus Bürsten und Gummilamellen ist für Hartböden und Teppichböden geeignet. Beide lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen. 2in1 Staubtank und Wassertank Der A10 Pro verfügt über einen kombinierten Staub- und Wassertank (Fassungsvermögen: 250 ml Staub / 240 ml Wasser). So kann er entweder nur staubsaugen, nur wischen oder staubsaugen und wischen in einem Arbeitsschritt - so wie es der Nutzer wünscht. Gründliche Reinigung trifft hochwertiges Design Der Saugroboter in der Farbe Dark Grey besticht an seiner Oberseite durch eine robuste Glasoberfläche. So verbindet er automatische Reinigung mit hochwertigem Design. Komfortable Steuerung per App, Alexa und Google Home Der ZACO A10 Pro lässt sich bequem direkt per Druckknopf am Gerät und in der App bedienen. Eine komfortable Bedienung durch Sprachbefehle via Alexa oder Google Home wird unterstützt. In der umfangreichen App lassen sich zahlreiche Funktionen einstellen. Hierzu zählen unter anderem Planung der Reinigung und raumspezifische Reinigungseinstellungen (saugen, wischen, saugen und wischen etc.), Reinigungsreihenfolge der Räume, No-Go-Zonen, No-Mop-Zonen, Go-To-Areas, stark frequentierte Bereiche und vieles mehr. Verfügbarkeit und Preis Der ZACO A10 Pro ist für 449,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) im Webshop auf www.zaco.eu/products/a10pro sowie im Onlinehandel erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Robovox Distributions GmbH

email : pr@rv-group.com Die Robovox Distributions GmbH handelt seit 2015 aus dem Herzen des Ruhrgebietes (Gelsenkirchen) heraus europaweit mit innovativer Haushaltsrobotik unter den Marken ZACO und djive: ZACO steht für moderne Saug- und Wischroboter, die klasse aussehen, erschwinglich sind und einfach funktionieren. djive steht für Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft - vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger. Dabei legt die Robovox Distributions GmbH nicht nur großen Wert auf effiziente Saugroboter und leistungsfähige Luftreiniger, sondern auch auf guten Service und Kundennähe.

