Startseite Europaletten - sicher und rückverfolgbar gekennzeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-15 11:49. "Kennzeichnungsprofis" erklären im Video 21, wie der internationale Warenträger mit REA Elektronik fit für die Zukunft wird Mühltal, 15. August 2023 - Europaletten sind für den internationalen Warenfluss unverzichtbar. Weltweit sind rund 650 Millionen der hölzernen Ladungsträger unterwegs. Organisiert wird der Palettenfluss von EPAL, der European Pallet Organisation. Hergestellt werden die Paletten von rund 1.600 Lizenznehmern. Und es kommen Veränderungen auf sie zu, denn EPAL möchte, dass der klassische EPAL-Brandstempel bald Geschichte ist und die hölzernen Ladungsträger serialisiert gekennzeichnet werden. Unter anderem als Echtheitsnachweis und zur Rückverfolgbarkeit soll jede Palette ihren individuellen Code bekommen. Die dabei entstehenden Herausforderungen für die industrielle Kennzeichnung - ein klarer Fall für die Kennzeichnungsprofis von REA Elektronik (https://www.rea-jet.com/de-de/index.html). Für Folge 21 der Serie "Kennzeichnungsprofis vor Ort" sind Daniel Wege (Business Development Manager) und Frank Debusmann (Sales Director national Kennzeichnungssysteme) ins nordrhein-westfälische Waldbröl gefahren, zum EPAL-Lizenznehmer CASPARI GmbH & Co. KG Paletten und Holzverpackungen (https://www.caspari.de). Das Video ist seit heute online (https://bit.ly/REA-Profis_21) (https://bit.ly/REA-Profis_21). Auch in dieser Folge wollen die "Profis" mehr, als nur erklären, wie die Kennzeichnung auf das fertige Produkt kommt. Wie in einer Art "Sendung mit der Maus" für Erwachsene lassen sie sich von Jörg Caspari, Geschäftsführer Vertrieb & Technik bei CASPARI, erklären, wie Europaletten überhaupt entstehen. Und sie sehen sich an, wie sie am Ende gekennzeichnet werden - mit dem EPAL-Emblem und dem IPPC-Kennzeichen für den internationalen Pflanzenschutz. Das geschieht mit Drucksystemen und ölbasierten Tinten von REA JET, die von EPAL zertifiziert und freigegeben wurden und sich zudem nahtlos in die vollautomatische Produktion integrieren. Die künftige Möglichkeit zur Serialisierung durch die Industrie 4.0 tauglichen Geräte ist dabei nur ein Vorteil. Inkjet-Technologie statt Brennstempel reduziert die Brandgefahr und spart Energie. "Sicherheit der Mitarbeiter und Reduzierung der Kosten - eine runde Sache. Das gefällt uns", sagt abschließend Daniel Wege, bevor es zu einem Abschied kommt. Wer sich verabschiedet und welche Kennzeichnungssysteme von REA Elektronik die Europaletten wie beschreiben - das erfährt, wer die neueste Folge der Kennzeichnungsprofis ansieht. Die Kennzeichnungsprofis machen jetzt erst einmal eine Sommerpause. Und trotz eines Abschieds in der aktuellen Folge heißt es dann am 16. Oktober wieder: "Kennzeichnungsprofis vor Ort". Auf der REA-Webseite (www.rea-jet.com) erschienen bislang diese Folgen der Serie: Episode 20: Mehrweg-Kaffeebecher aus Bio-Kunststoff - nachhaltig und gekennzeichnet mit REA

Episode 1: Baustoffindustrie Über REA REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de Firmenkontakt

