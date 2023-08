Startseite Vidac Pharma Holding kooperiert mit Centroderm GmbH für die nächste klinische Studie bei aktinischer Keratose Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-15 11:32. London (UK), Rehovot (Israel) Wuppertal (Deutschland) 15. August 2023 Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ). www.vidacpharma.com Vidac Pharma ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass die nächste klinische Vorphase 3-Studie zur fortgeschrittenen Aktinischen Keratose in enger Zusammenarbeit mit der Centroderm GmbH unter der Leitung von Prof. Thomas Dirschka, einem weltweiten Key Opinion Leader im Bereich der Dermatologie, durchgeführt werden wird. Die beiden Parteien arbeiten zusammen, um das genaue Protokoll der Studie zu erstellen, das sich mit den fortgeschrittenen Fällen von aktinischer Keratose mit hohem Proliferationsprofil befasst, die sich am ehesten zu Plattenepithelkarzinomen, einer gefährlichen Form von Krebs, entwickeln können. Die dermatologische Klinik von Prof. Dirschka verfügt über alle Kapazitäten, um Patienten mit potenziell hohem Risiko auszuwählen und zu behandeln, und erklärte: "Wir freuen uns, mit Vidac Pharma zusammenzuarbeiten, das einen völlig neuen Ansatz zur Behandlung von Nicht-Melanom-Hautkrebs entwickelt hat, der aufgrund der Spezifität seines Medikamentenkandidaten potenziell nebenwirkungsarm ist". Prof. Herzberg, Vorsitzender von Vidac Pharma, kommentierte: "Die meisten Läsionen bei aktinischer Keratose werden sich nicht zu einem Plattenepithelkarzinom weiterentwickeln. Unser Produkt zielt auf diejenigen ab, die dieses gefährliche Potenzial haben, und nur auf diese. In früheren Phase-2B-Studien haben wir aufgrund dieser Spezifität außergewöhnlich geringe Nebenwirkungen beobachtet. Wir sind sehr zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Forschung von Centroderm und Prof. Dirschka und unseren neuen Ansatz zur Umkehrung des Warburg-Effekts kombiniert, den Patienten in naher Zukunft helfen wird." Rehovot (Israel), London (UK) und Wuppertal (Deutschland) Über Vidac Pharma: Vidac Pharma Holdings Plc. London, ist die Holdinggesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Medikamenten widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und dermatologischen Krankheiten leiden. Über Centroderm: Die CentroDerm GmbH unter der Leitung von Prof. Thomas Dirschka und Dr. Lutz Schmitz ist eine spezialisierte Behandlungseinrichtung auf dem Gebiet der Dermatologie mit - einer dermatologischen Privatpraxis - einer chirurgischen Behandlungseinrichtung mit einem hochwertig ausgestatteten dermatologischen Operationsbereich - einem dermatologischen Laserzentrum mit zwölf verschiedenen hochmodernen Hautlasern - einem dermatohistologischen Labor - einem molekularbiologischen Labor - einem klinischen Studienzentrum. www.centroderm.de Haftungsausschluss Die folgenden Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Vidac Pharma Holding PLC

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf der Firmenwebsite.

