Startseite Produktenthüllung des ThermCube am 16. August im Livestream – Infos zur bahnbrechenden Wärmepumpen-Heizzentrale aus erster Hand Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Di, 2023-08-15 11:29. Endlich steht der Termin für die Produkteinführung des ThermCube, der Wärmepumpen-Heizzentrale, die den Einbau der neuen Heizung revolutionär einfach macht. Die Vorinstallation der Komponenten macht es möglich: Die hydraulischen und elektrischen Bauteile der Wärmepumpen-Inneneinheit sind fertig installiert und verdrahtet. Der Anschluss an Speicher, Wärmepumpenaußeneinheit und Strom erfolgt nach dem Plug-and-Play-Prinzip: Einfach, schnell und sicher!

Lange wurde hinter den Kulissen gebaut, getestet, geprüft, vorbereitet und an Details gefeilt: Am 16. August fallen die Hüllen des ThermCube, alle Details werden preisgegeben und ab diesem Zeitpunkt kann der ThermCube bestellt werden. ThermCube: Produktenthüllung bei Live-Event auf YouTube

Öffentlich und mit allen Details wird der ThermCube bei dem Live-Event vorgestellt. Vom Blick ins Innenleben der Wärmepumpen-Heizzentrale im Schrank bis zu Insider-Informationen aus der Produktentwicklung erhalten Teilnehmer Informationen aus erster Hand. Durch das Event führen Roger Moore, Geschäftsführer der Selfio GmbH sowie Jörg Elmer, Leiter Produktmanagement. Diese können vorab unter info@thermcube.de eingereicht oder auch per Chat während des Live-Event gestellt werden.

Das Format einer virtuellen Produktenthüllung ermöglicht die ortsunabhängige Teilnahme am Event. Denn die Vorankündigung des ThermCube hat gezeigt: Das Interesse an einer einfach umzusetzenden Wärmepumpenheizung ist enorm groß – und deutschlandweit vorhanden.

Die Produktenthüllung des ThermCube findet öffentlich statt und steht allen Interessenten offen: Die Veranstalter PELIA Gebäudesysteme GmbH und die Selfio GmbH erwarten ein breites Spektrum an Teilnehmern – von Journalisten über Fachhandwerker, Energieberater und Planer sowie Hausbesitzer. Denn die Frage, wie sich die zukunftsfähige Technologie der Wärmepumpe mit vorhandenen personellen Kapazitäten, Knowhow und finanziellem Spielraum eingebaut werden kann, treibt aktuell alle um. Wir sind uns sicher: Der ThermCube bietet Antworten auf die Fragen der jetzigen Zeit und damit Lösungen für Fachkräftemangel, strengere gesetzliche Anforderungen an neue Heizungssysteme, überschaubare Investitionskosten und energieeffizientes und umweltfreundliches Heizen. Veranstaltungsdaten für die Produktenthüllung des ThermCube:

Wo? Livestream YouTube

Wann? 16.8.2023, 14 Uhr Weitere Informationen zur innovativen Wärmepumpen-Heizzentrale ThermCube sind online unter thermcube.de erhältlich. Bildnachweis: ©Selfio 3U HOLDING AG

Mandy Ebisch

Frauenbergstr. 31-33

D-35039 Marburg

+49 64 21 99 91 457

presse@selfio.de Über Selfio_GmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten