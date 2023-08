Startseite Jörg Krämers "Stiefelchen, der Wald und die Tiere" - Neuauflage eines märchenhaften Vorlesebüchleins Pressetext verfasst von Jörg Krämer am Mo, 2023-08-14 13:56. Witten, 01.07.23 – Ein literarisches Schmuckstück kehrt auf die Bücherregale zurück: Jörg Krämers charmantes Vorlesebüchlein "Stiefelchen, der Wald und die Tiere" (https://www.amazon.de/Stiefelchen-Wald-Tiere-J%C3%B6rg-Kr%C3%A4mer/dp/33...) erscheint in neuer, liebevoll gestalteter Ausstattung. Der bekannte Autor präsentiert damit eine klassische Weihnachtsgeschichte voller Wunder und Freundschaft für Kinder im Vorschulalter.

"Stiefelchen, der Wald und die Tiere" - Ein Fest für die Fantasie

In einer Welt, in der digitale Medien immer mehr die Freizeit prägen, setzt Jörg Krämer in "Stiefelchen, der Wald und die Tiere" bewusst auf klassische Erzählformen. Die Geschichte entführt kleine und große Leser in die magische Welt der kleinen Stiefelchen, die von einem Leben voller Freundschaft und Abenteuer träumt. Sie ist oft traurig, da sie meist alleine zu Hause ist. Doch ihr größter Wunsch ist es, das Christkind zu sehen. Auf ihrer Suche nach dem Christkind trifft sie auf die Tiere des Waldes und schließt sie schnell in ihr Herz. Besonders das Rehchen und der große, gutmütige Bär berühren die junge Protagonistin. Die zauberhafte Geschichte ist gleichzeitig eine Hommage an Freundschaft und Mut und knüpft damit an die altbewährte Tradition der Märchenerzählung an. Mit diesem charmanten Vorlesebüchlein bereitet der Ruhrpott-Autor jungen Lesern nicht nur ein Lesevergnügen, sondern vermittelt auch wichtige Werte und Botschaften.

Jörg Krämer – Ein fantasievoller Geschichtenerzähler

Jörg Krämer (https://www.ruhrpottstory.com/) ist bekannt für seine fantasievollen Bücher, die stets einen besonderen Charme ausstrahlen. Sein literarisches Spektrum reicht von Familien- und Hunde-Geschichten bis hin zu fantasievollen Kurzgeschichten. Die neue Gestaltung des Buches "Stiefelchen, der Wald und die Tiere", die am 01.07.23 in allen gängigen Buchhandlungen erhältlich ist, bietet den Lesern erneut hohen Lesegenuss in frischer Optik. Zusätzlich zu dem neuen Design ist das Buch von einer herzlichen Empathie geprägt, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen anspricht und eine liebevolle Annäherung an die Natur und die Welt der Tiere ermöglicht. Im Kontext von „Stiefelchen, der Wald und die Tiere“ erweist sich Jörg Krämer als wahrer Meister des Vorlesens, der es versteht, kleine und große Leser in seinen Bann zu ziehen.

Jörg Krämer gehört zu den renommierten Autoren im Bereich Fantasy und Familienliteratur. Seine Bücher zeichnen sich durch eine einzigartige Sprachgewalt und liebevoll gestaltete Charaktere aus. Neben erfrischenden Kurzgeschichten und spannenden Familiengeschichten aus dem Ruhrpott hat er sich auch auf Hundebücher spezialisiert, in denen er wissenswerte Informationen zu Germanischen Bärenhunden und Pyrenäenberghunden teilt. Seine Werke laden zum Träumen, Lachen und Mitfiebern ein und sind eine Bereicherung für jedes Bücherregal.