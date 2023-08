Kuniko Limited: Solide Erweiterungen der Kobaltmineralisierung bei Middagshvile entdeckt

Bohrprogramm 2023 bei Kobaltprojekt Skuterud führt zu Erweiterungen und hochgradigen Entdeckungen

Höhepunkte:

Kobaltprojekt Skuterud

- Zwei erfolgreiche Bohrprogramme: Beim Kobaltprojekt Skuterud von Kuniko wurden durch zwei äußerst erfolgreiche Bohrprogramme beträchtliche Fortschritte verzeichnet, die die Höffigkeit und das Potenzial des Projekts für hochgradige Kobaltmineralisierungen bestätigen.

- Abschluss von Diamantbohrkernuntersuchungen: Die abschließenden Bohrkernuntersuchungen des Bohrprogramms 2023 beim Kobaltprojekt Middagshvile verdeutlichen beträchtliche Fortschritte sowohl in den oberflächennahen als auch in den tieferen Zielzonen.

- Vielversprechende Analyseergebnisse: Beeindruckende Abschnitte mit hochgradigen Kobaltintervallen.

- Erweiterung von bekannter Mineralisierung: Die Ergebnisse verdeutlichen eine vielversprechende Erweiterung der bekannten Mineralisierung in Richtung der nördlichen Region, was das Potenzial des Projekts für eine Erweiterung erhöht.

- Explorationserfolge: Das Ziel Middagshvile hat vielversprechende Ergebnisse generiert, einschließlich bedeutsamer Analyseabschnitte, neuer mineralisierter Horizonte und bemerkenswerter hochgradiger Kobalt- und Kupferentdeckungen.

- Strategische Felderkundung: Die Felderkundungsarbeiten haben lithologische Zusammenhänge verdeutlicht, die die Anpeilung weiterer mineralisierter Zonen ermöglichen und die Explorationsstrategien verbessern.

Analyseergebnisse des Bohrprogramms im Überblick:

- KNI_MDV009: -5,0 m mit 0,05 % Co ab 244,8 m, einhergehend mit mehreren weiteren Intervallen, die unterschiedliche Kobalt- und Kupfergehalte aufweisen

- KNI_MDV010: - 6,2 m mit 0,09 % Co ab 274.1 m, einschließlich hochgradiger Kobaltintervalle von 0,8 m mit 0,14 % Co und 1,0 m mit 0,13 % Co

- KNI_MDV011:-6,2 m mit 0,43 % Co ab 25,2 m, einschließlich des bis dato hochgradigsten Intervalls von 1,0 m mit 1,08 % Co ab 30,4 m

- KNI_MDV012: -2,1 m mit 0,21 % Co ab 23,2 m

- KNI_MDV013: -2,0 m mit 0,08 % Co ab 28,8 m

- KNI_MDV014: -8,3 m mit 0,11 % Co ab 20,0 m, einschließlich bedeutsamer Abschnitte von 2,1 m mit 0,21 % Co ab 24,0 m und 1,0 m mit 0,22 % Co ab 21,0 m

- KNI_MDV015: -2,1 m mit 0,13 % Co und 0,14 % Cu ab 263,1 m

- KNI_MDV016: -5,0 m mit 0,04 % Co und 0,17 % Cu ab 228,7 m

CEO Antony Beckmand sagte:

Der Erfolg dieses zweiten Bohrprogramms verdeutlicht das Engagement unseres Teams. Das Potenzial des Kobaltprojekts Skuterud wird immer offensichtlicher und wir freuen uns auf den weiteren Weg und den Wert, den wir für unsere Stakeholder schaffen können.

Link to the complete original press release: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02696437-6A1162845?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Über Kuniko

Kuniko legt seinen Arbeitsschwerpunkt auf die Erschließung von Kupfer-, Nickel- und Kobaltprojekten in Skandinavien und hat seine Beteiligungen nun auch auf Prospektionsgebiete mit Lithiumpotenzial in Kanada ausgeweitet. Kuniko hat sich während der gesamten Exploration, Erschließung und Produktion in seinen Projekten der absoluten Klimaneutralität verpflichtet.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Benedikt Steiner geprüft wurden, der ein Chartered Geologist der Geological Society of London und der European Federation of Geologists ist. Dr. Steiner ist ein unabhängiger Berater von Kuniko Limited und verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um sich als kompetente Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Dr. Steiner erklärt sich mit der Aufnahme der Daten in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf die Absichten von Kuniko. Diese sind jedoch nicht als Prognosen, vorausschauende Aussagen oder Aussagen über zukünftige Angelegenheiten im Sinne des Corporations Act oder anderer anwendbarer Gesetze zu verstehen. Aussagen über Pläne in Bezug auf die Projekte von Kuniko sind zukunftsgerichtete Aussagen und können im Allgemeinen durch Wörter wie Projekt, vorhersehen, planen, erwarten, anstreben, beabsichtigen, vorhersehen, glauben, schätzen, können, sollten, werden oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Pläne von Kuniko für seine Projekte wie erwartet verlaufen werden, und es kann nicht zugesichert werden, dass zukünftige Ereignisse eintreten werden, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Maßnahmen unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Kuniko von den in diesem Dokument genannten abweichen. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass die in diesem Dokument genannten Ereignisse wie vorgesehen eintreten werden. Dementsprechend lehnen Kuniko und alle verbundenen Unternehmen sowie deren Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Vertreter und Berater im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung ab, sei es direkt oder indirekt, ausdrücklich oder eingeschränkt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig, in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Dokument oder die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung einer zukunftsgerichteten Aussage oder eines Ereignisses oder Ergebnisses, das in einer zukunftsgerichteten Aussage ausgedrückt oder impliziert ist; und geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Dokument oder die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens einer zukunftsgerichteten Aussage oder von Ereignissen oder Ergebnissen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage ausgedrückt oder impliziert sind; und lehnen jede Verantwortung und Haftung für diese zukunftsgerichteten Aussagen ab (einschließlich, ohne Einschränkung, der Haftung für Fahrlässigkeit).

Keine neuen Informationen

Sofern nicht ausdrücklich angegeben, enthält diese Mitteilung Verweise auf frühere Explorationsergebnisse, die alle mit Querverweisen auf frühere Marktveröffentlichungen des Unternehmens versehen sind. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den entsprechenden Marktveröffentlichungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Anfragen-

Antony Beckmand, CEO

Tel.: -+47 920 47 519

E-Mail:-abe@kuniko.eu-

Joel Ives, Company Secretary

Tel.: -+61 8 6364 5095

E-Mail:-info@kuniko.eu

Autorisierung

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Kuniko Limited genehmigt.

Highlights

Erschließung von Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Lithium- und anderen Batteriemetallprojekten

Ethisch unbedenkliche Beschaffung ist sichergestellt

Zu 100% dem Ziel einer klimaneutralen Bewirtschaftung verpflichtet (Netto-Null-Emissions-Strategie)

Betriebsstandorte in Norwegen und Kanada, wo Strom zu 98 % aus erneuerbaren Energien produziert wird

Firmenverzeichnis

Kuniko Limited

ACN 619 314 055

Chief Executive Officer: Antony Beckmand

Chairman: Gavin Rezos

Non-Executive Director: Brendan Borg

Non-Executive Director: Maja McGuire

Non-Executive Director: Birgit Liodden

Company Secretaries: Joel Ives, Marshall Lee

Webseite: www.kuniko.eu

E-Mail:info@kuniko.eu

X:@KunikoLtd

LinkedIn: KunikoLimited

Facebook: Kuniko-limited

Level 28, AMP Tower,

140 St Georges Terrace

Perth WA 6000

+61 8 6364 5095

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

