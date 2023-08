Startseite Scientology Kirchen teilen den „Weg zum Glücklichsein“ im Geiste der Freundschaft Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2023-08-11 13:27. Wie kann ein einfaches Büchlein mit 21 Regeln den Schlüssel zu herzlichen und dauerhaften Freundschaften liefern? Am Internationalen Tag der Freundschaft und das ganze Jahr hindurch teilen Scientology Kirchen und Missionen den „Weg zum Glücklichsein“ und das Geheimnis seiner Wirksamkeit. Es gibt einen guten Grund, warum der „Weg zum Glücklichsein“ so beliebt ist. Dieses Büchlein, das 21 auf gesundem Menschenverstand basierende Regeln enthält, ist nicht nur das meistübersetzte nichtreligiöse Buch, sondern es wird auch von etwa 250 000 Gruppen und Einzelpersonen verwendet, um anderen zu helfen. Und Freundschaft ist ein wesentlicher Faktor seiner Popularität. Jedes Jahr am 30. Juli, dem Internationalen Tag der Freundschaft, und das ganze Jahr über teilen die Scientology Kirchen den positiven Einfluss des „Wegs zum Glücklichsein“ mit ihren Gemeinden. Auf den ersten Seiten beschreibt der Autor, Menschenfreund und Scientology Gründer L. Ron Hubbard, warum er das Buch geschrieben hat und wie man es am besten anwendet. „Ihr Überleben ist wichtig für mich“, schrieb er. Und er fordert diejenigen, die das Buch erhalten, auf, jemanden zu wählen, dessen Handlungen ihr Überleben beeinflussen könnten. Geben Sie ihnen ein Exemplar, zusammen mit weiteren Büchern, die sie an andere weitergeben können, die mit ihrem Leben zu tun haben. „Ohne viel Mühe“, schreibt er, „können Sie ihnen mit diesem Buch helfen, ein glücklicheres Leben zu führen“.

Und ist es nicht das, worum es bei einer Freundschaft geht? Der „Weg zum Glücklichsein" hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1981 für Menschen auf der ganzen Welt positive Veränderungen bewirkt. „Voices for Humanity" im Scientology Network dokumentiert herausragende Beispiele für seinen Erfolg: María Lara ist in Lateinamerika und auf der ganzen Welt als erfolgreiche Schauspielerin und Model berühmt. Sie setzt ihre Starpower ein, um Gewalt, Drogen und Elend mit einer kraftvollen Botschaft der Hoffnung zu begegnen, die in der ganzen Region Widerhall findet. Carmelita Haynes, Präsidentin der Stiftung Help Our People Excel (H.O.P.Ex.), setzt den „Weg zum Glücklichsein" ein, um moralische Werte wiederherzustellen und wahres Glück in ihre Heimat Aruba zu bringen. Rosalba Cordero kämpft erfolgreich gegen Kriminalität und moralischen Verfall in Mexiko, indem sie eine kraftvolle und populäre Botschaft über die Bedeutung grundlegender moralischer Werte in die Schulen und Gefängnisse des Landes bringt. Jorge Perez wuchs in einem Umfeld von Drogen, Korruption und Gewalt auf den Philippinen auf. Er hat sich vorgenommen, seinem Land zu einer besseren Zukunft zu verhelfen, und seine landesweiten Aktivitäten, die Botschaft der Moral zu verbreiten, haben Millionen von Menschen erreicht und erstaunliche Erfolge erzielt. Reverend Leon Kelly nutzt L. Ron Hubbards Anleitung zu einem besseren Leben, um das Bandenproblem in Denver, Colorado, zu bekämpfen. Er führt Bandenmitglieder in seine Lehren ein und verändert ihr Leben und die gesamte Gemeinde. Minister Tony Muhammad hat eine Friedensbewegung unter den berüchtigten, sich bekriegenden Gangs in South-Central Los Angeles aufgebaut, und der Erfolg seiner Motorradrallyes, die als „Peace Rides" bekannt sind, hat Städte im ganzen Land inspiriert. Diese und andere herausragende Beispiele für die Anwendung des „Wegs zum Glücklichsein" werden in „Voices for Humanity" vorgestellt, einer Serie des Scientology Netzwerks mit kurzen Dokumentarfilmen, in denen einflussreiche Persönlichkeiten aus allen Glaubensrichtungen, Kulturen und Nationen vorgestellt werden, die ihren Gemeinden durch von Scientology gesponserte humanitäre Programme helfen. Das Scientology Network ging am 12. März 2018 auf Sendung und ist Teil der Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles. Es ist auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Die Sendungen des Scientology Networks wurden in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen angeschaut. Um dem wachsenden Interesse der Menschen an Scientology nachzukommen, beleuchtet das Network den Alltag von Scientologen, zeigt die Kirche als globale Organisation und präsentiert ihre Aktivitäten zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen von Menschen berührt haben. Die Scientology Religion wurde vom Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert und die Religion hat sich auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet.

