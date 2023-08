Startseite Digitale Dokumentation von Infrastrukturdaten Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-08-11 10:03. Kostenloser Webcast zur Contelos-Lösung MapEdit Die Verwaltung von Infrastrukturdaten gehört für Kommunen und Betrieben aus den Bereichen Energie, Entsorgung und Industrie zum Arbeitsalltag. Mit MapEdit bietet Contelos für diese Akteure ein zentrales Auskunfts-, Erfassungs- und Analysesystem. Am 17. August bietet der Softwarehersteller einen kostenlosen Webcast zu seiner Lösung MapEdit an. Gas, Wasser, Strom, Kanal, Kataster - um all diese Geodaten digital zu dokumentieren, zu verwalten und zu analysieren brauchen Akteure wie Städte, Gemeinden, Energieversorger, Entsorgungsbetriebe und Industrieunternehmen ein geeignetes Tool. Der niedersächsische Softwarehersteller Contelos hat mit MapEdit eine Lösung für Infrastrukturdaten entwickelt. Am 17. August stellen Account Managerin Maike Kunze und Frank Markus das System in einem Webcast vor. Die Präsentation, bei der auch Fragen beantwortet werden, beginnt um 10 Uhr via Microsoft Teams, die Teilnahme ist kostenlos. "Bei diesem Webcast werden wir die umfangreichen Funktionen von MapEdit vorstellen und zeigen, wie sich damit Geodaten effizient nutzen lassen", erklärt Kunze. "Unsere zentrale Datenbank bietet zahlreiche Vorteile, zum Beispiel lassen sich Informationen nahtlos erfassen, aktualisieren und verwalten." Mit MapEdit lassen sich Infrastrukturdaten aber nicht nur dokumentieren, sondern auch planen und visualisieren. "Mit unserer Lösung können Kommunen und Unternehmen ihre Geschäftsprozesse in vielfältigen Bereichen vereinfachen", so Markus. "Und MapEdit ist ein Auskunftssystem zum Mitnehmen, weil es auch auf mobilen Endgeräten läuft." Für die Teilnahme an dem Webcast ist eine Anmeldung notwendig. Interessierte können sich unter folgendem Link kostenlos und unverbindlich registrieren: https://www.contelos.de/events/mapedit-das-auskunfts-und-erfassungssyste... Contelos ist CAD-Lösungspartner mit fast 30 Jahren Erfahrung in CAD/CAM, PLM/PDM & BIM und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche durch Softwarelösungen namhafter Hersteller, individuelle Softwareentwicklungen, IT-Services und zertifizierte (Online-)CAD-Schulungen. Das CAD-Systemhaus mit Sitz in Gehrden bei Hannover hat sich seit der Gründung 1992 als Autodesk Gold Partner auf die Bereiche Architecture, Engineering & Construction: Hochbau/BIM, GIS & Tiefbau, Anlagenbau, Visualisierung und auf Design & Manufacturing: Maschinenbau und Simulation/Datenmanagement spezialisiert. Das 40-köpfige CAD-Team ist führend in Consulting, Softwareentwicklung und Netzwerktechnik. Ein weiterer Teil des Portfolios sind die von Autodesk zertifizierten Trainings in den Autodesk-Trainings-Centern, die Contelos in Hannover und Bremen betreibt. Rund um die Autodesk Industry Collections mit Revit, Autodesk Construction Cloud, Civil 3D, Inventor und Fusion360 bleiben keine Fragen unbeantwortet. Firmenkontakt

