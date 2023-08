Startseite Luminea Home Control WLAN-Akku-Leuchtkugel 576 lm, IP54 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-08-11 09:07. Das Stimmungslicht bequem per App und Sprachbefehl steuern - 16 Leuchtfarben und Warm- bis Tageslichtweiß sowie Farbkombinationen

- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer mit nur einer Akkuladung

- Kostenlose App "ELESION" für weltweite Lichtsteuerung

- Kompatibel zu Alexa, Google Assistant und Siri

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP54 Ganz einfach leuchtende Akzente setzen: Ob einfarbig oder mit Farbwechsel, sanft gedimmt oder mit voller

Leuchtkraft, das Licht der Lichtkugel lässt man ganz nach eigenen Vorlieben leuchten. Unabhängig vom Stromanschluss dank Akku platziert man die WLAN-Akku-Leuchtkugel RGBW (https://www.pearl.de/mtrkw-12113-wlan-akku-leuchtkugeln-rgbw.shtml) von Luminea Home Control (https://www.pearl.de/ar-2-650.shtml) im Wintergarten, auf der Terrasse oder als Wegbeleuchtung um das Haus. Oder man hängt

sie per mitgeliefertem Befestigungs-Haken und Seil auf, z.B. in den Lieblingsbaum. So hat man das

Stimmungslicht, wo man es haben möchte! Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Mobilgeräts steuert man

bequem Leuchtmodi, Farben und Helligkeit. Auf Wunsch lässt sich sogar ein Einschalt- und Ausschalt-Timer

einstellen! So gestaltet man ganz einfach sein perfektes Ambiente. Lichtsteuerung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant

für die Leuchtkugel ein. Schon wählt man Lichtfarbe und Helligkeit bequem per Sprachbefehl. Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man

alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen:

Beispielsweise schalten mehrere Leuchtkugeln und kompatible Gartenstrahler auf einmal ein. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Lifeund

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per

automatischer Funktionen! - Ideal für den Innen- und geschützten Außenbereich

- 16 Leuchtfarben und Warm- bis Tageslichtweiß (3000 - 6500 K) sowie Farbkombinationen einstellbar

- Dimmbare Helligkeit: bis zu 576 Lumen

- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Steuern von Lichtfarbe, Helligkeit und

Leuchtmodus sowie für Timer-Einstellungen

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Leuchtkugel per Amazon Echo, Google Home

und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

- Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per

iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

- Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig,

zum gemeinsamen Einschalten von Leuchtkugeln, Gartenstrahlern u.v.m.

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Schnell installiert: einfach aufstellen oder per Befestigungs-Haken und Seil aufhängen

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

- Integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 10 Stunden Leuchtdauer, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße (Ø x H): 20 x 19 cm, Gewicht: 700 g

- Leuchtkugel inklusive USB-Ladekabel (Hohlstecker auf USB Typ A), Seil (1,4 m), Befestigungs-Haken

und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107408400 Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8358-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8358-3320.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-Akku-Leuchtkugeln, RGBW-LEDs, App, 576 lm, IP54, Ø 20 cm

Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8406-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8406-3320.shtml Auch mit 30 bzw. 40 cm Durchmesser:

https://www.pearl.de/mtrkw-12113-wlan-akku-leuchtkugeln-rgbw.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/WwxAikpBf939EYS PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten