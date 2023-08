Startseite Neue TV-Show: Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-08-11 08:48. Ballermann Ranch kündigt Dreharbeiten zur weihnachtlichen Fernsehsendung zugunsten der geretteten Tiere an. Künstler-Casting/Bewerbung angelaufen. Erstmals - seit langer, langer Zeit - wird es im deutschen Fernsehen - wieder eine Country-Music-Sendung geben: "COUNTRY WEIHNACHT auf Gut Aiderbichl" - Countrymusic mit herzigen Tiergeschichten. Begleitet wird die weihnachtliche TV-Sendung von einem Country-Sampler, der derzeit in Kooperation mit MoreMusic in Köln entsteht.

Künstler und Bands, die den geretteten Tieren von GUT AIDERBICHL (https://www.gut-aiderbichl.com) gerne ihre Stimme geben möchten und in der TV-Sendung "COUNTRY WEIHNACHT auf Gut Aiderbichl" auftreten möchten, können sich unter info@ballermann-ranch.de bewerben. Weitere Infos:

02. November 2023 - Aufzeichnung der Weihnachtssendung "COUNTRY WEIHNACHT auf Gut Aiderbichl" - Aufzeichnung der TV-Show auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN® RANCH (https://www.ballermann-ranch.com)

Geplant ist die Produktion einer 60-Minuten Sendung sowie einer 120-Minuten-Version.

Inhalt der Sendung: Herzige Tiergeschichten von Gut Aiderbichl mit weihnachtlicher Country-Musik. Dazu Gespräche und Talk mit Dieter Ehrengruber (Vorstand GA), Künstlern, Tierfreunden.

Set: Saloon-Atmosphäre mit Weihnachtsdeko in Country- & Westernstyle

Redaktionelle Vorbereitung erfolgt durch die Ballermann®Ranch in direkter Abstimmung mit Jan Kunath und Gut Aiderbichl.

TV-Ausstrahlungen auf SonnenklarTV, WIR24-TV, SchlagerparadiesTV. Fernerhin wird die Sendung auch weiteren TV-Sendern in Deutschland und Österreich wie z.B. ATV Österreich angeboten.

Die Weihnachtssendung wird darüber hinaus über eigene Plattformen (Internet) von Gut Aiderbichl gesendet und/oder gestreamt werden.

Moderation: Jan Kunath, Annette Engelhardt

Begleitender Tonträger: Zu dieser Country-Sendung wird ein gleichnamiger Tonträger/CD in Kooperation mit MoreMusic, Köln, erscheinen. Hier gibt es die Weihnachtssendung "Gut Aiderbichl Weihnachtszauber" von 2022: https://www.gut-aiderbichl.com/news/weihnachtszauber-auf-gut-aiderbichl/

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

http://www.ballermann.de Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

