Startseite Die Fußballmatte - Trainiere wo Du willst Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 16:55. Trainiere wie ein Profi - werde zum Profi Fußball Training ist sehr vielseitig, und wenn Du besser am Ball werden willst, beginnt Dein Training außerhalb vom regulären Trainingsbetrieb.

Unsere Fußballmatte sorgt dafür, dass Du eine

BESSERE BALLKONTROLLE,

BESSERE KOORDINATION,

BESSERE KONZENTRATION,

BESSERES DRIBBLING,

BESSERES BALLGEFÜHL erhältst und dazu sogar noch deinen

SCHWACHEN FUSS verbesserst. Unsere Fußballmatte ist robust und sehr flexibel. Trainiere wann und wo du willst und werde eine bessere Version von Dir selbst. Woher die Übungen nehmen?

Wir bauen derzeit im Hintergrund eine offene Community auf, wo jeder seine Tipps, Tricks, Videos hochladen kann und diese dann der Community zugänglich sind. Selbstverständlich folgen auch Videos von uns und auch Kooperationspartnern, lasst euch also überraschen. Überzeuge Dich selbst: Fußballmatte.de (https://fussball-matte.de) Wir freuen uns auf Dich! Wir sind spezialisiert auf die Konzeption, Herstellung und Vermarktung von Performance Pads. Dies sind Matten für unterschiedliche Sportarten und sonstige Anwendungszwecks. Kontakt

Performance-Pads

Andre Höpfel

Tannenstr. 25

44225 Dortmund

+4915150900441

