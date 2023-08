Startseite Qualitäts-Oskar Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 14:48. Malcom Baldridge Award u. EFQM, Unterschiede Auszeichnungen dienen in erster Linie der Anerkennung einer bestimmten Leistung. Viele werden auch medienwirksam verliehen, und die Auszeichnung selbst dient wiederum oft als Aushängeschild und wertet die Person oder das Unternehmen auf. In der Wirtschaft gilt dies z.B. für den Malcom Baldridge Award und EFQM. In der Prüfung werden deshalb auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Auszeichnungen abgefragt. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo eine beispielhafte Lösung der Prüfungsfrage auf. Wenn in der Prüfung nach Unterschieden gefragt wird, ist hier keine ausführliche Erörterung der einzelnen Unterschiede erwünscht. Dies würde z.B. durch die Handlungsaufforderung "Erläutern Sie..." signalisiert. Im vorliegenden Fall der Prüfungsfrage "Nennen Sie die Unterschiede zwischen Malcom Baldridge Award und European Quality Award" genügt es somit, die Unterschiede zu benennen und allenfalls kurz zu skizzieren. Die Beantwortung der Frage setzt ein gewissen Grundwissen über die beiden Auszeichnungen voraus. Bei beiden handelt es sich um Auszeichnungen für eine nachweislich abgelieferte Qualität einer Organisation oder eines Unternehmens. Der European Quality Award ist sozusagen die europäische Antwort auf den in den USA etablierten und hoch geschätzten Malcom Baldridge Award, den man auch als amerikanischen Qualitäts-Oskar bezeichnen könnte. Worin bestehen nun konkret die Unterschiede zwischen diesen beiden Qualitäts-Auszeichnungen? Vier wesentliche Unterschiede zwischen Malcom Baldridge Award und EFQM -Kriterien: Der Malcom Baldridge Award hat sieben Kriterien. Der European Quality Award hat derer neun. -Kategorien: Der Malcom Baldridge Award hat drei Kategorien, und der European Quality Award hat vier Kategorien. -Verleihung: Die Verleihung erfolgt beim Malcom Baldridge Award in der Tat durch den amerikanischen Präsidenten. Beim European Quality Award erfolgt die Verleihung in Europa durch EFQM, also durch die Organisation, die hier dahintersteckt. -Zielregion: Und der banalste Unterschied ist natürlich: Der Malcom Baldridge Award ist für USA, und der European Quality Award ist für Europa. Das komplette, kostenlose Video " Malcom Baldridge Award u. EFQM, Unterschiede (https://www.youtube.com/watch?v=X0C3VIu8cM8)" finden interessierte Leser auf der Video-Plattform YouTube. Weitere Hinweise zu diesem und vielen weiteren betriebswirtschaftlichen Themen finden sich ebenfalls auf der Webseite des Unternehmens ( http://mariusebertsblog.com/ ). Dr. Marius Ebert ist Deutschlands Schnell-Lernexperte. Sein Schnell-Lernsystem für betriebswirtschaftliche Themen ermöglicht eine schnelle Vorbereitung auf IHK-Prüfungen, wie z.B. Betriebswirt/in IHK, Wirtschaftsfachwirt/in IHK, Technischer Fachwirt/in und diverse Mesterberufe, wie z.B. Industriemeister/in IHK. Firmenkontakt

