SAP EH&S als Lösung für komplexe REACH- und SVT-Pflichten

Wie Unternehmen die Anforderungen des Substance-Volume-Trackings bewältigen und ihre Pflichten gemäß der europäischen Chemikalienverordnung erfüllen. Seit die europäische Chemikalienverordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) im Jahr 2007 in Kraft getreten ist, kommt auch dem sogenannten Substance-Volume-Tracking (SVT) eine immer größere Bedeutung zu. Denn das SVT ermöglicht die Mengenüberwachung von chemischen Stoffen und dient damit als Kerntechnologie, um entsprechende REACH-Vorschriften umzusetzen. Die komplexen Zusammenhänge von REACH und SVT

Chemische Stoffe bergen immer auch potenzielle Risiken. Daher verfolgt die EU-Verordnung REACH im Kern ein Ziel: den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor diesen möglichen Gefahren. Zugleich sollen aber auch die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der EU-Chemieindustrie gefördert werden. Entsprechend dieser Zielsetzung regelt die Verordnung, wie mit Chemikalien innerhalb der EU umgegangen wird und welche Pflichten dabei für Unternehmen gelten. Die Anforderungen sind hoch: jeder Hersteller, Importeur und Nutzer eines chemischen Stoffes muss sicherstellen, dass diese Substanz gemäß REACH registriert ist. In diesem Kontext sind Produktions- und Importvolumen wichtige Kerngrößen bei der erforderlichen Registrierung, Bewertung und Autorisierung von Chemikalien. Daher setzen Unternehmen vermehrt auf SVT-Technologien, um sowohl die Mengen als auch die chemischen Eigenschaften ihrer Stoffe im Produktionsprozess und in der Lieferkette systematisch zu erfassen, nachzuverfolgen und zu überwachen. Dieser komplexe Prozess erfordert Genauigkeit, ein umfassendes Verständnis und ein kontinuierliches Monitoring. Von der produzierten Menge bis hin zu spezifischen Produktinformationen - es gilt, verschiedenste Daten zu verfolgen und zu dokumentieren sowie aktuelle rechtliche Änderungen zu berücksichtigen. SAP EH&S: Unterstützung beim Substance-Volume-Tracking

Das SAP-Modul Environment, Health & Safety (EH&S) stellt eine effektive Lösung für diese Herausforderungen bereit. Die integrierte Plattform dient der Verwaltung von Umwelt-, Gesundheits- sowie Sicherheitsfragen und ermöglicht in diesem Rahmen auch ein wirksames Substance-Volume-Tracking. So können benötigte Daten direkt aus den Beschaffungs- und Herstellungsprozessen extrahiert und verfolgt werden, während das integrierte SVT-Tool automatisch alle produzierten, importierten oder exportierten Mengen chemischer Substanzen erfasst. Dabei werden Mengen unter einer Tonne - die gemäß REACH freigestellt sind - im Modul EH&S automatisch identifiziert und aus den Berichten herausgefiltert. Zukunftsfähige digitale Lösungen für komplexe Prozesse

Das Substance-Volume-Tracking spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz von Mensch und Umwelt sowie bei der Einhaltung von verpflichtenden Vorschriften wie der EU-Verordnung REACH. Auch mit Blick in die Zukunft wird die Bedeutung des SVT deutlich, denn die Einführung zunehmend strengerer Kontrollen und Berichtspflichten durch Regulierungsbehörden gilt als wahrscheinlich. Daher löst die Automatisierung und Digitalisierung von SVT nicht nur aktuelle Herausforderungen, sondern ist auch ein entscheidender Schritt in Richtung einer sicheren und nachhaltigen Zukunft. Doch der SVT-Prozess ist komplex, die Anforderungen sind hoch. Genaue Daten und erforderliche Produktspezifika, aber auch die Lieferketten und regulatorischen Umstände machen das SVT zu einem anspruchsvollen Unterfangen. Mit den richtigen Tools und Strategien können Unternehmen diese Komplexitäten jedoch bewältigen und gleichzeitig ihre Verpflichtungen nach der REACH-Verordnung erfüllen. Digitale Lösungen wie SAP EH&S erleichtern die Automatisierung und Digitalisierung des SVT-Prozesses. So wird das SAP-Modul EH&S direkt in die Beschaffungs- und Herstellungsprozesse integriert und ermöglicht auf diese Weise eine genaue Mengenverfolgung chemischer Substanzen. Kocak Solutions begleitet Sie bei den Herausforderungen des Substance-Volume-Trackings und den Anforderungen der REACH-Verordnung. Mit unserer Expertise in SAP EH&S und unserem Verständnis für komplexe regulatorische Landschaften wie REACH unterstützen wir Ihr Unternehmen auf dem Weg zu Sicherheit, Compliance und Effizienz. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns gemeinsam einen maßgeschneiderten Lösungsweg für Ihre Herausforderungen im Bereich Substance-Volume-Tracking erarbeiten. Mehr zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.kocak-solutions.com. (https://www.kocak-solutions.com/) Das Beraterhaus Kocak Solutions GmbH wurde im Jahr 2019 GmbH in Heidelberg von Muhammed Sahin Kocak gegründet. Die Experten arbeiten für verschiedene Unternehmen, u.a. aus dem Handel, der Kosmetik- und Chemieindustrie. Gründer Muhammed Sahin Kocak hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich SAP Environment, Health and Safety. Nach seinem erfolgreichen Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart mit Schwerpunkt "Analyse von komplexen Systemen", begann er seine SAP EH&S Entwickler- und Beraterkarriere in einem externen Beratungsunternehmen im Jahr 2011. Schnell wurde er zum Senior Consultant. Sein Motto: Komplexe Anforderungen sollen wartbar und robust gelöst werden! Zwischen 2011 und 2015 schloss er viele internationale Implementierungsprojekte für Unternehmen aus der Chemie- und Prozessindustrie erfolgreich ab. Diese Projekte umfassten die Themen SAP Rezepturentwicklung und Rezepturverwaltung, SAP Environment Health & Safety, SAP Global Label Management, SAP Product and REACH Compliance und SAP Recycling Administration. Zwischen 2015 und 2016 wechselte er zu einem Unternehmen, welches seine eigenen SAP-Module entwickelt. Dort lernte er, wie man Geschäftslogik-Algorithmen mit Blick auf die spätere Wartbarkeit entwickelt. Im Jahr 2016 nahm M. S. Kocak eine Inhouse SAP EH&S Position bei einem MDAX Schmierstoffhersteller in Mannheim an. Dort war er global für das SAP EH&S Modul verantwortlich. Er schrieb viele Lösungskonzepte und koordinierte externe Entwickler.

2019 gründete M. S. Kocak das Beraterhaus Kocak Solutions GmbH und ist seitdem selbstständig mit Projekten für Firmen aus der chemischen Industrie und Werkzeughändlern.

