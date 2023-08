Startseite Tiger Properties - die neuesten Projekte Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 13:12. Off Plan Immobilien in Dubai Nobles Tower, Business Bay Nobles Tower, eine luxuriöse Wohnanlage von Tiger Properties, bietet möblierte Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern in der Business Bay, Dubai. Dieses 45-stöckige Projekt bietet erstklassige Einrichtungen und Annehmlichkeiten mit seinen wunderschön gestalteten Räumen und der ruhigen Umgebung, in der es sich befindet. Die Sheikh Zayed Road, die Al Khail Road und viele weitere Straßen sorgen für eine gute Verkehrsanbindung. In der Nähe des weltberühmten Burj Khalifa gelegen, bietet die Dubai Mall erstklassige Einkaufsmöglichkeiten, den tanzenden Springbrunnen in der Nähe und eine Vielzahl von Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Anlage verbindet verschiedene wichtige Sehenswürdigkeiten wie Downtown Dubai, DIFC, Dubai International School, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Address Montgomerie, Safa Park, Dubai Bowling Centre, Dubai Creek, The Dubai Fountain, Jumeirah Beach und viele mehr. Das Projekt bietet eine Sammlung von 549 Wohneinheiten, die mit einer hochwertigen Innenarchitektur und Inneneinrichtung ausgestattet sind und einen atemberaubenden Blick auf das Gelände bieten. Erleben Sie einen mühelosen Luxus und einen modernen Lebensstil wie nirgendwo sonst, zusammen mit ganzjährigen Unterhaltungsmöglichkeiten, die keine Langeweile aufkommen lassen. Wichtigste Highlights:

- 45-stöckige Hochhaus-Wohnanlage

- Erstklassige Einrichtungen und Annehmlichkeiten

- Sicherheit rund um die Uhr

- Hochmoderne Infrastruktur

- Leichte Erreichbarkeit und Mobilität

- Familienorientierte Gemeinschaftsräume In Bezug auf die Annehmlichkeiten, Nobles Tower Apartments wird mit verschiedenen Outdoor-und Indoor-Unterhaltungsmöglichkeiten zu seiner Leichtigkeit gefertigt. Kommen Sie nach Hause und genießen Sie die wunderschöne, ruhige Umgebung, die Ihnen ein Gefühl von Freizeit bietet, während Sie gleichzeitig mit verschiedenen Einrichtungen verwöhnt werden, wie nirgendwo sonst. Die Bewohner können von Boutiquen und Einzelhandelsgeschäften, Schwimmbädern und Gärten, Restaurants und erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten Gebrauch machen. Wichtigste Einrichtungen:

- Einzelhandelsgeschäfte

- Schwimmbad

- Boutiquen

- Einkaufszentrum

- Restaurants und Cafés

- Gärten und Parks

- Schulen und Kindergärten Die Nobles Tower Apartments befinden sich am begehrten Standort Business Bay in Dubai und bieten eine einfache und reibungslose Anbindung an das Straßennetz und die Straßenbahn. Es besteht eine Verbindung zu verschiedenen nahe gelegenen Straßen, darunter die Sheikh Zayed Road und viele andere. Das berühmte Business Bay-Gebiet ist bekannt für seinen Einzelhandels- und Tourismussektor sowie für seine innovative, attraktive Gastfreundschaft. Die Bewohner können eine einfache Verbindung zu verschiedenen wichtigen Orten wie City Walk, Boxpark, DIFC, Burj Khalifa, Dubai Mall und vielem mehr genießen. Attraktion in der Nähe:

- 4 Minuten Fahrt nach Downtown Dubai

- 6 Fahrminuten zum Burj Khalifa

- 7 Autominuten bis zur Dubai Mall

- 9 Autominuten bis zum Jumeirah Beach

- 14 Autominuten zum DXB

- 16 Minuten Fahrt zum Burj Al Arab

- 17 Autominuten bis zur Mall of Emirates

- 18 Autominuten bis zur Marina Mall

- 20 Autominuten bis zur Palm Jumeirah Nobles Tower ist eine Masterplan-Entwicklung von Tiger Properties, die Ihnen verschiedene Gemeinschaftsvorteile bietet, gefüllt mit einer bezaubernden Atmosphäre von Unterhaltungs- und Freizeitbereichen. Während in der familienorientierten Gemeinschaft Räumlichkeiten, wo Sie leicht Zugang zu vielen Annehmlichkeiten wie große Optionen mit seiner Unterhaltung für jedes Alter. Entdecken Sie ein vielfältiges Angebot an Freizeiteinrichtungen mit speziellen Unterhaltungsarenen für Kinder und erleben Sie gleichzeitig den ganzheitlichen Ansatz für ein gesundes Leben und einen idealen Ort für Familien, um sich niederzulassen. Diese neue Wohnanlage bietet geräumige Grundrissoptionen im Nobles Tower mit möblierten Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Die Innenräume sind so gestaltet, dass sie Ihnen geräumige Umgebungsbereiche bieten, die mit hochmodernen Armaturen und Einrichtungsgegenständen ausgestattet sind. Genießen Sie die ruhige Innenatmosphäre im Hauptschlafzimmer, im Schlafzimmer, im Wohn- und Esszimmer, in der elegant gestalteten Küche und auf dem offenen Balkon, der einen atemberaubenden Blick auf die Skylines von Dubai bietet. Wohnung Dubai kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/suchergebnisse-immobiliensuche) Altai Tower, JVT Altai Tower at JVT ist eine neue Hochhaus-Wohnanlage von Tiger Properties, die Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen im klassischen Design in Dubai anbietet und mit exklusiven Dienstleistungen ausgestattet ist. Die Fassade befindet sich an einem bekannten Ort, an dem man den neuen Geschmack des Lebens genießen kann, indem man sich einfach einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten hingibt. Der Turm befindet sich im Herzen des Jumeirah Village Triangle (JVT) und bietet eine erstklassige Lage in Dubai. JVT ist eine prestigeträchtige und gut angebundene Gemeinde, die für ihre ruhige Umgebung und den einfachen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen, Geschäftsvierteln, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen bekannt ist. Die Bewohner können die perfekte Mischung aus Privatsphäre und Bequemlichkeit genießen, mit einer breiten Palette von Annehmlichkeiten nur einen Steinwurf entfernt. Die Fassade ist ein Zeugnis avantgardistischer architektonischer Brillanz. Das zeitgenössische Design des Turms, das sich durch schlanke Linien und eine markante Ästhetik auszeichnet, bildet eine ikonische Silhouette in der Skyline von Dubai. Die Mischung aus Glas, Stahl und Beton strahlt Eleganz und Raffinesse aus und macht ihn zu einem wahren architektonischen Meisterwerk. Die Wohnungen verfügen über geräumige Grundrisse, hochwertige Ausstattungen und raumhohe Fenster, die einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und die umliegende Landschaft bieten. Mit seinem visionären Design, den erstklassigen Annehmlichkeiten und der unvergleichlichen Lage verspricht es, einen neuen Maßstab für luxuriöses Wohnen in Dubai zu setzen. Lassen Sie uns einen Blick auf die außergewöhnlichen Merkmale werfen, die diesen Turm zu einer begehrten Adresse für anspruchsvolle Einzelpersonen und Familien machen. Wer den Gipfel des modernen Wohnens in einer der pulsierendsten Städte der Welt sucht, findet hier den Inbegriff von raffiniertem Luxus und Kultiviertheit. Wichtigste Highlights:

- Neue Hochhausfassade mit Dienstleistungen der Luxusklasse

- Eine Auswahl an Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments im Freizeitdesign

- Erstklassige Lage im Jumeirah Village Triangle (JVT), Dubai

- Kreatives Design und Dekor in einem innovativen Stil

- Familienfreundliche Gemeinschaft mit Freizeitbereichen

- Einfacher und attraktiver Zahlungsplan für den Service Der Altai Tower ist eine Hochhaussiedlung, die mit ihrer Podiumsebene mit Einzelhandelsgeschäften und Parkebenen eine breite Palette von Einrichtungen bietet. Die Bewohner können die Freizeitattraktionen und Dienstleistungen innerhalb der Siedlung erkunden und erhalten Zugang zu allen Einrichtungen vor ihrer Haustür. In der Gemeinde Jumeirah Village Triangle finden Sie erstklassige Freizeit- und Speiselokale, die Ihnen zur Verfügung stehen, damit Sie jeden Moment Ihres Lebens genießen können. Wichtigste Einrichtungen:

- Schwimmbad

- Einzelhandelsgeschäfte

- Boutique-Läden

- Sporthalle

- Kinderspielplatz

- BBQ-Bereich

- Einkaufszentrum

- Parks und Gärten Der Tiger Altai Tower ist ein neues Projekt im Jumeirah Village Triangle (JVT), Dubai. Die Hochhausfassade bietet den Bewohnern eine erstklassige Adresse, in der sie in der Nähe der wichtigsten berühmten Freizeiteinrichtungen und Attraktionen ihrer Wahl wohnen. In der Zwischenzeit können die Bewohner die freundliche Nachbarschaft mit JVC, Dubai Studio City und vielen anderen genießen. Standort Anbindung:

- 10 Minuten - JBR

- 15 Minuten - Die Palme Jumeirah

- 15 Minuten - Die Mall of the Emirates

- 17 Minuten - Das Global Village

- 20 Minuten - Die Dubai Mall Der Altai Tower von Tiger Properties wird eine Masterplan-Entwicklung sein, die sicherstellt, dass die Bewohner alle Einrichtungen nutzen können, während sie den bequemen Lebensstil in JVT, Dubai, genießen. In der Nachbarschaft stehen den Bewohnern alle Einrichtungen zur Verfügung, angefangen von den Freizeitbereichen bis hin zu üppigen Grünanlagen für Familienspaß und Abenteuer. Jumeirah - Immobilien kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/suchergebnisse-immobiliensuche?Ort...) Tiger Altai Tower ist der neue Name der Wohnanlage mit Grundrissen von Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen, die mit hochwertigem Interieur und klassischen Einrichtungen ausgestattet sind. Der Turm rühmt sich mit der erstklassigen Auswahl an Einrichtungen, die die Bewohner erleben werden, um den besten Lebensstil zu genießen. Sie können sich auch die unten aufgeführten Grundrisse ansehen, die sicherlich Ihren Bedürfnissen entsprechen. Immobilien-Welt.ae - das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai. Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796

