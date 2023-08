Startseite KSK-Immobilien GmbH stellt neue Auszubildende ein Pressetext verfasst von KSK-I am Do, 2023-08-10 12:33. Am Dienstag, den 1. August, hat offiziell das neue Ausbildungsjahr begonnen. Auch die KSK-Immobilien GmbH, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, hat sieben neue Auszubildende eingestellt. Die KSK-Immobilien GmbH konnte auch dieses Jahr wieder alle ausgeschriebenen Ausbildungsstellen besetzen. Insgesamt starten sechs neue Azubis ins Berufsleben, davon fünf als Immobilienkauffrau bzw. Immobilienkaufmann. Dieses Jahr befindet sich unter den neuen Auszubildenden auch wieder eine Kauffrau für Büromanagement. Zudem wird noch eine weitere Immobilienkauffrau ihre Ausbildung im zweiten Lehrjahr bei der KSK-Immobilien GmbH fortsetzen. Bereits seit 2006 bildet der größte Immobilienmakler im Rheinland erfolgreich aus und übernimmt somit gesellschaftliche Verantwortung. Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet im dualen System zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschulunterricht statt, dadurch wird ein abwechslungsreicher Mix aus Theorie und Praxis gewährleistet. Im Rahmen der Ausbildung hospitieren die Auszubildenen in verschiedenen Fachbereichen und Standorten und profitieren so von der jahrzehntelangen Erfahrung des regionalen Marktführers. „Wir legen seit Jahren Wert darauf, unseren Nachwuchs selbst auszubilden. Uns ist es wichtig, jungen Menschen einen guten und fundierten Start ins Berufsleben zu ermöglichen und sie nach der Ausbildung zu übernehmen. Sie sind unsere Zukunft“, so Melanie Köhr, Ausbildungskoordinatorin der KSK-Immobilien GmbH. Der Schwerpunkt im zweiten und dritten Ausbildungsjahr bei der Ausbildung zu Immobilienkaufleuten ist der persönliche Kontakt mit Kunden im Vertrieb. Die Auszubildenden sollen schon früh fit für die täglichen Anforderungen eines Immobilienmaklers bzw. einer Immobilienmaklerin gemacht werden. Neben der Ausbildung zu Immobilienkaufleuten und zu Kaufleuten für Büromanagement bietet die KSK-Immobilien GmbH auch Ausbildungen im IT-Bereich an. Wer sich für einen Ausbildungsplatz im kommenden Jahr interessiert oder schon ausgebildet ist, aber Interesse daran hat, für den Marktführer in der Region zu arbeiten, kann sich ab sofort unter www.ksk-immobilien.de/karriere/ bewerben. Anhang Größe KSK-Immobilien GmbH stellt neue Auszubildende ein.pdf 64.76 KB Über KSK-I Komplettes Benutzerprofil betrachten