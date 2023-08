Startseite Neues Produkt für DIY French Nails! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 12:04. Abgestempelt, von wegen! Mit dem innovativen Beauty Gadget EASY FRENCH STAMP by Juliana Nails ist es so einfach wie noch nie sich selbst zu Hause perfekte French Nails zu zaubern! Die Anwendung ist kinderleicht - von der Anfängerin bis hin zum Profi!

Das Besondere an dem Produkt ist die einfache Anwendung. Statt mühvollem Zeichnen, wird die besagte Smile Line einfach auf den Nagel gestempelt. So gelingt es der Kundin zu Hause ganz einfach, sich selbst unwiderstehliche French Nails zu zaubern. Ideal für Nagellack und UV Nagellack!

Der Easy French Stamp ist für alle Vorlieben geeignet. Er kann mit herkömmlichen Nagellack genauso gut angewendet werden, wie mit UV Nagellack. Dank des großen Stempelkissens passt sich der Stamp optimal an jede Nagelform an. Mit diesen Produktfeatures überzeugt der French Stamp:

-Silikon-Stempel: Erstelle in Minuten professionelle Nail-Art.

-Flexibilität: Das richtige Stempelkissen, egal ob UV-Lack, Nagellack oder Farbgel

-Komfort: Erziele professionelle Ergebnisse bequem von zu Hause aus.

-Kreiert perfekte French-Looks: Unabhängig von deinen Fähigkeiten, erreiche den begehrten French-Look mit Leichtigkeit.

-Äußerst stabiles Stempelkissen: Ein Werkzeug, das lange hält und immer bereit ist, wenn du es brauchst.

-Besonders großes Stempelkissen: Passt sich jeder Nagelform an und ermöglicht Anwendungen auch auf längeren Nägeln.

-Einfache Reinigung: Du sparst dir die Zeit für die Reinigung.

-Durchmesser Stempelkissen - circa 3,8cm: Genügend Raum für Kreativität und Anpassung.

-Exklusives Design mit funkelnden Kristallen: Nicht nur funktionell, sondern auch ein echter Hingucker!

-Erschwinglichkeit: Genieße Salon-Qualität ohne den Salon-Preis. Hier sind die 3 wichtigsten Probleme, die der EASY FRENCH STAMP - XL löst:

-Stundenlanges Nageldesign

-Kurzlebige Qualität

-Umständliche Reinigung Hier sind 3 Features, die der EASY FRENCH STAMP - XL bietet:

-Exklusives Design mit funkelnden Kristallen

-Großzügiger 3,8cm Durchmesser

-Äußerst stabiles Stempelkissen Und hier sind 3 Vorteile, die du dir von deinem EASY FRENCH STAMP - XL erwarten kannst:

-Kreiert perfekte und professionelle French-Looks in kurzer Zeit

-Robuste Verarbeitung garantiert langlebige Haltbarkeit

-Kinderleichte und unkomplizierte Reinigung Easy French Stamp - Juliana Nails (https://juliana-nails.com/easy-french-stamp-xl/) Juliana Nails GmbH - Österreichs Nummer 1 für deine Nägel! Zu Hause selbst für einen großartigen Nail Look sorgen - Mit zahlreichen Nail Sets und einer Auswahl von über 2000 Produkten aus dem Juliana Nails Sortiment wird jede Anwenderin zur absoluten Nailqueen.

Unsere Mission ist es, das Bewusstsein für #machsdirdochselbst zu schärfen - denn jeder kann zu Hause selbst für einen Nail Look sorgen, der wochenlang hält. Und vor allem: in jedem Look & jedem Style! Express yourself! Mit Juliana Nails! Kontakt

Juliana Nails GmbH

Sabine Waldauer

Gerberweg 71

9020 Klagenfurt

046372355541

http://www.juliana-nails.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten