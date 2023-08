Startseite Hat der Sanierungsschmerz Folgen für den Hausverkauf? Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 12:03. Der Immobilienmakler aus Bielefeld - Daberkow Immobilien klärt auf. Die jüngsten Entwicklungen der Bundesregierung zur energetischen Sanierung älterer Häuser können erhebliche Auswirkungen auf den Hausverkauf haben. Seit der Entscheidung im März 2023, ältere Häuser mit schlechter Energieeffizienzklasse zu modernisieren, stellt sich die Frage, wie sich dies auf einen potenziellen Hausverkauf oder -kauf in Bielefeld auswirkt. Ein angesehener Immobilienmakler aus Bielefeld (https://daberkow-immobilien.de), Daberkow Immobilien äußert Bedenken hinsichtlich dieser Thematik. Sowohl für Verkäufer als auch für Käufer, die einen Hausverkauf oder -kauf in Bielefeld ins Auge fassen, bleibt das Thema Sanierung oft undurchsichtig. Einer der ersten Schritte sollte die Erstellung oder Prüfung eines gültigen Energieausweises sein. Dieser enthält nicht nur die aktuelle Energieeffizienzklasse, sondern bietet auch Empfehlungen zur Steigerung der Energieeffizienz. Gegenwärtig gestaltet es sich für Verkäufer als Herausforderung, den Einfluss von Sanierungsmaßnahmen bei der Immobilienbewertung (https://daberkow-immobilien.de/immobilienbewertung-kostenfrei-unverbindl...) zu berücksichtigen. In einer Zeit der Niedrigzinspolitik war das Thema "Sanierung" weniger prominent als bei den aktuellen Zinssätzen. Potenzielle Käufer fürchten hohe monatliche Belastungen und zögern, die teilweise überhöhten Preise von vor zwei Jahren zu akzeptieren. Für Hausbesitzer wird es nun umso wichtiger, eine gezielte Vermarktungsstrategie zu entwickeln & erhalten. Der erfolgreiche Hausverkauf erfordert heutzutage umfassendes Fachwissen und Erfahrung. Nicht nur das Entscheidungsverhalten der Kaufinteressenten hat sich verändert, auch die Banken überwachen den Immobilienmarkt genau und prüfen Finanzierungsanfragen sorgfältiger. Diese werden immer häufiger abgelehnt, oft aufgrund zu hoher monatlicher Belastungen, die ein Defizit in der Haushaltsrechnung verursachen. Zudem werden Sanierungsmaßnahmen oft falsch eingeschätzt oder unzureichend kalkuliert. Fragen wie die Notwendigkeit eines neuen Dachs, neuer Fenster, einer modernen Heizungsanlage oder der nötigen Erneuerung der Elektrik bleiben oft unbeantwortet und werden aus Furcht vor den Kosten vernachlässigt. Dies führt dazu, dass Hauskäufe aufgeschoben werden, wie Jannis Daberkow, Inhaber von Daberkow Immobilien & Dipl. Immobilienökonom (BI), betont. Obwohl ein neues "Sanierungspflicht"-Gesetz noch nicht endgültig beschlossen wurde, herrscht bei Verkäufern und Käufern eine gewisse Unsicherheit. Eine professionelle Beratung für sowohl Verkäufer als auch für Kaufinteressenten ist bei Daberkow Immobilien stets von zentraler Bedeutung. Weitere Informationen finden Sie hier: (https://daberkow-immobilien.de) Daberkow Immobilien ist ein renommierter und langjährig Erfahrender Immobilienmakler aus Bielefeld und Umgebung. Egal ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Mehrfamilienhaus oder Grundstücke - gerne sind wir Ihr Ansprechpartner für Ihren Immobilienverkauf oder Immobilienkauf. Kontakt

