Startseite VIDAC PHARMA HOLDING Plc: Die Aktionäre beschließen einstimmig, dem Board die Durchführung einer Kapitalerhöhung zu übertragen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-10 11:51. London (UK), Rehovot (Israel) - 10. August 2023 / IRW-Press / -- Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ). www.vidacpharma.com Bei der außerordentlichen Aktionärsversammlung, die am 8. August mit einer Beteiligung von mehr als 90 % sowohl als Präsenzveranstaltung als auch virtuell abgehalten wurde, wurde einstimmig beschlossen, dem Vorstand die Befugnis zur Schaffung von 1,5 Millionen neuen Aktien zu übertragen, insbesondere zur Aufnahme neuer Anleger und zur Beauftragung von Dienstleistungen. Die nächste Jahreshauptversammlung mit den vollständigen Finanzergebnissen wurde für September anberaumt. Der Chairman, Dr. Max Herzberg, gab einen Überblick über die Fortschritte der letzten Monate und die daraus resultierenden Perspektiven und erklärte: Die Loyalität und Qualität der Aktionäre, der Board-Mitglieder und des Teams zählen zu den wichtigsten Gütern unseres Unternehmens. Besonders beeindruckt sind wir von der Tatsache, dass alle Inhaber von Wandeldarlehen diese in Aktien umgewandelt haben, was von ihrem Vertrauen in die Zukunft von Vidac Pharma zeugt. Rehovot (Israel), London (UK) Über Vidac Pharma: Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden. Haftungsausschluss Die folgenden Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

