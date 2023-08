Startseite "AUDIO" und "stereoplay" werden zu "AUDIO+stereoplay" Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 11:49. AUDIO und stereoplay bündeln ihre Kräfte und bilden damit den unangefochtenen Marktführer unter den HiFi-Medienmarken. München, 10. August 2023. Die Medienmarken AUDIO und stereoplay aus dem Medienhaus WEKA Media Publishing (WMP) werden zu AUDIO+stereoplay zusammengeführt. Das neue Print-Magazin, das ab Ausgabe 10 Mitte September mit Doppelcover und neuem Logo erscheint, verfügt über die kombinierte Reichweite der beiden renommierten Einzelmarken und ist damit unangefochtener Marktführer im HiFi-Bereich. Die Druckauflage liegt bei über 40.000, die Abo-Auflage bei 9.000 und die Verbreitung bei 33.000 Exemplaren. Der Auftritt der neuen AUDIO+stereoplay ist gewohnt hochwertig in Form eines gedruckten Magazins mit grafisch und redaktionell aufwendig erstellten Beiträgen. Dirk Waasen, Publishing Director WEKA Media Publishing, sagt: "Die neue Medienmarke festigt unsere Marktposition im HiFi-Bereich. Damit bieten wir unseren Lesern die Kompetenz zweier Fachredakteurteams auf einer damit noch attraktiveren Plattform und unseren Kunden den Fokus auf die wichtigsten Produkte im HiFi-Markt. Dr. Klaus Laumann, Redaktionsleiter AUDIO+stereoplay, ergänzt: "Unsere Testkompetenz und Testtiefe sind unübertroffen. Das ist unser eindeutiges Alleinstellungsmerkmal. Wir werden ganz klar als Leitmedium für den HiFi-Markt wahrgenommen. Im neuen Magazin vereint sich jetzt die Power aus zwei Redaktionen, die ihre Kräfte bündeln." Die neue AUDIO+stereoplay vereint das Beste aus beiden Welten und liefert eine bewährte Mischung aus tiefgründigen Tests mit hohem technischen Anspruch und detaillierten Analysen aus dem eigenen Testlabor. Hinzu kommen Neuigkeiten aus der Szene, Ratgeber und Reportagen über die gesamte Breite des Themas HiFi, kuratierte Musikempfehlungen, handverlesene Musik-CDs - und mit der neuen, kombinierten Bestenliste der mit Abstand größte und wichtigste Einkaufsberater für HiFi und High End. Kunden stellt WMP auch in Zukunft Testberichte sowie Testsiegel für ihre Marketingzwecke zur Verfügung. Über WEKA Media Publishing GmbH TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört die WEKA Media Publishing GmbH zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen. Weitere Informationen unter www.weka-media-publishing.de.

