Startseite Präzisionsbearbeitung im Wandel: Innovationskraft und hochwertige Werkzeuge von LUKAS-ERZETT Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 08:20. Mit Innovation als treibender Kraft wird die Innovation in der Präzisionsbearbeitung kontinuierlich vorangetrieben - danke LUKAS-ERZETT Innovation und Präzision sind Schlüsselbegriffe in der heutigen industriellen Fertigung. Um den stetig steigenden Anforderungen gerecht zu werden, ist eine hochwertige Präzisionsbearbeitung unerlässlich. Unternehmen wie die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis haben sich auf die Entwicklung qualitativ herausragender Werkzeuge spezialisiert, die in der Präzisionsbearbeitung neue Maßstäbe setzen. Die Verwendung von Werkzeugen aus Diamant und kubischem Bornitrid (CBN), den härtesten Materialien der Welt, ermöglicht dabei eine beeindruckende Leistungssteigerung und Kostensenkung. Doch wo genau kommen diese Präzisionswerkzeuge zum Einsatz? Von der Bearbeitung von Hartmetallen und keramischen Materialien bis hin zu glasfaserverstärkten Kunststoffen und gehärteten Stählen - die Einsatzgebiete der Präzisionsbearbeitung sind vielfältig und bieten unzählige Möglichkeiten zur Optimierung von Fertigungsprozessen. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die Wichtigkeit qualitativ hochwertiger Werkzeuge, insbesondere von LUKAS-ERZETT, und deren Bedeutung in der Präzisionsbearbeitung. Denn in der Welt der Präzisionsbearbeitung spielt die Qualität der eingesetzten Werkzeuge eine entscheidende Rolle. Die Experten von LUKAS-ERZETT entwickeln speziell für diese Bedürfnisse maßgeschneiderte Werkzeuge, die den spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht werden. Auch für die Superstars der Präzisionsbearbeitung: Diamant und kubisches Bornitrid (CBN) gehören zu den härtesten Materialien, die der Menschheit bekannt sind. Diese superabrasiven Schleifmittel sind in modernen Präzisionsarbeiten unverzichtbar. Während Diamant sowohl in natürlicher als auch synthetischer Form verfügbar ist, wird CBN ausschließlich synthetisch hergestellt. Obwohl sie häufig teurer sind als herkömmliche Schleifmittel, überzeugen sie durch ihre außerordentliche Härte und bieten erhebliche Leistungssteigerungen und Kostensenkungen in optimierten Fertigungsabläufen. Die Bindung der Schleifkörner spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. LUKAS-ERZETT bietet eine Vielzahl von Präzisionswerkzeugen in verschiedenen Bindungen an, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden und stets das richtige Werkzeug für jeden Einsatzzweck bieten zu können. Die keramische Bindung ermöglicht die Realisierung bester Oberflächengüten und dank ihrer geringen Abrichtraten und des durchgehenden Schleifbelags erzielen diese Hochleistungswerkzeuge besonders hohe Standzeiten und tragen somit zur Kosteneinsparung bei. Für spezielle Anwendungen sind auch galvanische Belegungen verfügbar, die sich zusätzlich durch eine hervorragende Wärmeabfuhr auszeichnen. Präzisionsbearbeitung ist ein entscheidender Faktor für die Qualität und Leistungsfähigkeit von Produkten in verschiedenen Branchen. Die Wahl qualitativ hochwertiger Werkzeuge wie die von LUKAS-ERZETT ist dabei von größter Bedeutung. Mit ihrer herausragenden Härte und Standfestigkeit ermöglichen diese Werkzeuge optimale Ergebnisse und tragen zur Effizienzsteigerung in der Fertigung bei. Ein Blick auf die Korngröße: Denn besonders die Auswahl der richtigen Korngröße spielt eine wichtige Rolle bei der Präzisionsbearbeitung. Bei superharten Schleifmitteln wie Diamant und CBN wird die Korngröße in Mikrometern angegeben. Eine geringere Zahl steht für feinere Körnungen, während eine höhere Zahl auf gröbere Körnungen hinweist. Es ist zu beachten, dass aufgrund des extrem geringen Kornverschleißes bei superharten Schleifmitteln grundsätzlich eine höhere Oberflächenrauigkeit erzielt wird als bei herkömmlichen Schleifmitteln. Das Expertenteam von LUKAS-ERZETT berücksichtigt bei der Auswahl der Korngrößen die physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie die Gestalt der Einzelkörner, um das jeweils optimale Werkzeug für spezifische Anwendungen zu entwickeln und die Innovation der Werkzeuge voranzutreiben. Die Zusammensetzung der Diamantwerkzeuge wird bei LUKAS-ERZETT durch einen speziellen Qualitätscode festgelegt, der die vollständige Rezeptur des Werkzeugs definiert. Erst nach Vorlage und Analyse aller Einsatzdaten kann das Expertenteam von LUKAS-ERZETT die richtige Werkzeugempfehlung aussprechen. Die Wahl der Qualität ist ein entscheidender Schritt hin zu einem perfekten Schleifergebnis. Durch die Variation der Qualität können Härte und Porosität der Schleifkörper beeinflusst werden, was direkte Auswirkungen auf die Abtragsgeschwindigkeit, Standzeit und Oberflächengüte hat. LUKAS-ERZETT verfügt über langjährige Erfahrung in der Weiterentwicklung von Schleifkörpern und der Betreuung von Großserien. Die innovativen Spezialisten für die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm bieten ihren Kunden eine Vielzahl von hochwertigen Präzisionswerkzeugen an, die in maschinengestützten Großserien sowie für die Bearbeitung hochwertiger Einzelstücke optimal geeignet sind. Mit LUKAS-Werkzeugen lassen sich prozesssicher und reproduzierbar beste Oberflächengüten erzielen. Die extremen Standzeiten und geringen Abrichtraten ermöglichen längere Serviceintervalle und tragen zur Senkung der Produktionskosten bei. Darüber hinaus gewinnt auch die Nachhaltigkeit in der Präzisionsbearbeitung zunehmend an Bedeutung. Unternehmen wie LUKAS-ERZETT legen großen Wert auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Lösungen. Neue Schleifmittel mit längerer Standzeit, verbesserte Kühl- und Schmiersysteme sowie energieeffiziente Fertigungsprozesse tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Produktion zu steigern. Innovation in der Präzisionsbearbeitung geht Hand in Hand mit Nachhaltigkeit und schafft so eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Umwelt. Das Expertenteam von LUKAS-ERZETT steht Kunden zudem beratend zur Seite und unterstützt sie bei der Auswahl der richtigen Schleifmittel, Bindungen und Qualitäten. Dank ihrer umfassenden Fachkenntnisse und Erfahrung können sie maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen entwickeln. Mit Innovation als treibender Kraft wird die Präzisionsbearbeitung kontinuierlich vorangetrieben und eröffnet neue Möglichkeiten für verschiedenste Branchen. Unternehmen, wie LUKAS-ERZETT sind Wegbereiter dieser Entwicklungen und ermöglichen ihren Kunden, von den Vorteilen modernster Werkzeugtechnologie zu profitieren. Die Zukunft der Präzisionsbearbeitung ist spannend und vielversprechend, und es bleibt abzuwarten, welche bahnbrechenden Innovationen noch bevorstehen. Vertrauen Sie auf die über 85-jährige Expertise von LUKAS-ERZETT und erreichen Sie mit qualitativ hochwertigen und innovativen Präzisionswerkzeugen die besten Ergebnisse in der Präzisionsbearbeitung. Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. 