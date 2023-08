Startseite Der neue Sackkarre-Treppensteiger: elektrisch und hybrid Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 08:06. Ein S ackkarre-Treppensteiger elektrisch und hybrid (https://www.zonzini.de/elektrische-treppensteiger/sackkarre-treppensteig...): So sieht der neue Buddy Lift Plasmoid aus. Er ist ein hybrider elektrischer Sackkarre-Treppensteiger, denn er ist sowohl mit Rädern als auch mit Raupen ausgestattet. Schauen wir uns die Vorteile dieser neuen Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Treppensteigern mit Raupen und Treppensackkarren mit Rädern an. VORTEILE UND NACHTEILE DER RAUPEN TREPPENSTEIGER

Raupen-Treppensteiger bieten zwei große Vorteile gegenüber Sackkarren für Treppen:

-Sie sind stabiler und sicherer

-Sie haben meistens eine höhere Tragfähigkeit Der Treppensteiger mit Raupenfahrwerk ist sehr stabil, weil das Gewicht der Last über die gesamte Länge der Raupen verteilt wird und nicht auf die einzelnen Räder konzentriert ist. Der Transport auf Treppen ist daher um ein Vielfaches sicherer. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bediener die Last nicht ausbalancieren muss. Außerdem sind Raupenfahrwerke in der Regel mit einem Elektromotor ausgestattet und haben im Allgemeinen eine höhere Tragfähigkeit als elektrische Treppenkarren auf Rädern. Aus diesem Grund eignen sich elektrische Treppensteiger mit Raupen besser für den Transport von schweren Gütern und Materialien auf allen Treppen.

Ihre Einschränkung ist jedoch, dass sie in der Regel sperriger, schwerer und weniger wendig sind als Elektro-Treppenkarren mit zwei, drei oder vier Rädern. Raupen werden für den Transport auf Treppenstufen eingesetzt, da sie beim Auf- und Abstieg eine größere Stabilität bieten, auch auf unebenen Treppenstufen. Die Räder eignen sich besser zum Manövrieren auf ebenem Boden und zum Wenden auf engem Raum, wie zum Beispiel auf Treppenabsätzen. Der Buddy Lift hat eine sehr kleine Standfläche (579 x 1202 mm) und ein sehr geringes Gewicht von weniger als 80 kg, so dass er leicht in einen Transporter verladen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist die Ein-Mann-Bedienung: Nur eine Person ist erforderlich, um den elektrischen Treppensteiger vom Lkw aus- oder in den Lkw einzuladen. Buddy Lift Plasmoid ist ein elektrischer Treppensteiger mit selbstladender Hubplattform: Durch das Anheben der Last kann dieser innovative Treppenwagen eine volle Drehung auf einer Fläche von nur 80 cm2 ausführen. Der Plasmoid Buddy Lift kombiniert die Vorteile von elektrischen Treppensteigern mit Raupenantrieb, d.h. die erhöhte Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Entlastung des Bedieners, mit den Vorteilen elektrischer Treppensteiger auf Rädern, also der typischen Manövrierfähigkeit sowie Stabilität und Sicherheit, die elektrische Raupenfahrzeuge auszeichnen. IDEAL FÜR DEN TREPPENTRANSPORT VON HAUSHALTSGERÄTEN UND MÖBELN

Diese Eigenschaften und die Tatsache, dass der neue Buddy bis zu 200 kg tragen kann, machen ihn zu einer idealen Sackkarre zum Transport von Haushaltsgeräten. Dank der elektrischen Hubplattform und der Möglichkeit die Last mit beiden Rädern und den Raupenketten zu bewegen, kann eine einzelne Person eine Waschmaschine ohne körperliche Anstrengung über die Treppe transportieren.

Die elektrische Sackkarre Buddy eignet sich auch perfekt für die Lieferung von Haushaltsgeräten aller Art nach Hause, wie z. B. Waschmaschinen, Kühlschränke, Öfen, Fernseher, Klimaanlagen, Trockner. EINE VIELSEITIGE UMZUGSKARRE, UNENTBEHRLICH FÜR JEDES UMZUGSUNTERNEHMEN

Ein Umzug ist kein Spaziergang. Einer der Gründe, warum ein Umzug so anstrengend ist, ist sicherlich die Tatsache, dass der Transport sehr oft über Treppen erfolgt. Außerdem fallen die zu transportierenden Güter in verschiedene Kategorien, darunter vor allem:

-Möbel

-Pakete unterschiedlicher Größe

-Haushaltsgeräte Die Version des elektrischen Sackkarre-Treppensteigers mit einer Tragfähigkeit von bis zu 150 kg hat eine Fahrgeschwindigkeit von 47 Stufen pro Minute und ist damit viel schneller als ein manueller Treppentransport durch zwei Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens. Der Akku reicht für ca. 400 Stufen. Aber dank des Zusatzakkus, einem Zubehörteil, das Sie separat in unserem Shop erwerben können, ist es möglich, die Lebensdauer des Akkus bis auf das Doppelte zu verlängern. Dieser Elektro-Treppensteiger zeichnet sich durch seine Wendigkeit aus und kann für den Transport von Lasten aller Art eingesetzt werden. Dank des proportionalen Joysticks ist das Fahren dieses elektrischen Treppensteigers sehr einfach. Der elektrisch motorisierter Sackkarre-Treppensteiger Buddy Lift Plasmoid ist in zwei Ausführungen erhältlich:

-mit einer Tragfähigkeit bis 150 kg

-mit einer Tragfähigkeit bis 200 kg Die neue Plasmoid-Technologie macht den Buddy Lift zur idealen Umzugskarre für alle Logistikunternehmen, denn dank der Verbindung mit der Cloud können Sie den Status des Treppensteigers und seine Aktivitäten während des Arbeitstages in Echtzeit überwachen. Für diejenigen, die schwerere Lasten transportieren müssen, empfehlen wir den elektrischen Treppensteiger Domino Plasmoid Stabilised (https://www.zonzini.de/elektrische-treppensteiger/elektrischer-treppenst...) oder den Skipper Plasmoid, die in drei Versionen mit einer Tragfähigkeit von 160 kg, 300 kg und 400 kg erhältlich sind. Da bei einem Umzug fast immer Möbel und Pakete über Treppen transportiert werden, muss die ideale Umzugskarre auch eine elektrische Treppenkarre sein, die Güter mit sehr unterschiedlichen Gewichten, Größen und Abmessungen transportieren kann.

Der Sackkarre-Treppensteiger Buddy Lift Plasmoid ist eine vielseitig einsetzbare Umzugskarre.

Mit ihm kann eine einzelne Person Pakete, Möbel und praktisch jede Art von Gütern vom Lieferwagen in die Wohnung transportieren oder umgekehrt. Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert die italienische Firma Zonzini sichere, innovative und leistungsstarke elektrische Treppensteiger.

Die Treppenraupen und Treppensackkarren erfüllen alle Erfordernisse des Transports über Treppen.

Die Treppensteiger Zonzini werden weltweit eingesetzt. Die Marke gilt als Garant für Qualität. Firmenkontakt

Zonzini

Jacopo Zonzini

Via Don Luigi Sturzo 8

37052 Casaleone

+39 0442 33 04 21

+39 044 23 32 406

www.zonzini.de Pressekontakt

e-Germania

Silvio Bertante

Esmarchstr. 5

40223 Düsseldorf

021193895230

