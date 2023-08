Startseite Personalas GmbH - Der Festpreis-Personalvermittler aus Berlin Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-10 07:57. Das Berliner Start-up Personalas GmbH hat innerhalb der letzten 1,5 Jahre den Personalvermittlungsmarkt durch nachhaltige und innovative Ansätze verändert. Mit spezialisiertem Know-how im Bereich Headhunting konnten wir bereits zahlreichen Unternehmen in der Hauptstadt und darüber hinaus dabei helfen, die perfekten Kandidaten für ihre Vakanzen zu finden. Mit einer hohen Erfolgsquote steht die Personalas GmbH für Effizienz und Qualität im Personalbereich. Unsere Vision: Ein Paradigmenwechsel im Bereich Personalvermittlung. Dabei bieten wir ein außergewöhnliches Preismodell: Ein Suchsauftrag liegt bei einem Festpreis von 3.599 EUR*, bzw. 4.499 EUR**. Dadurch kommen Unternehmen die die Personalas GmbH beauftragen, in einem direkten Vergleich zu konventionellen Personalvermittlern, zu einer potenziellen Ersparnis von bis zu 85 %. * 3.599 EUR bei Positionen ohne Führungs- oder Personalverantwortung.

** 4.499 EUR bei Positionen mit Führungs- oder Personalverantwortung. Mit unserer Festpreis-Personalvermittlung bieten wir Unternehmen den Service eines Headhunters zum Preis einer Stellenanzeige. Von der Erfolgsgarantie bis hin zur Geld-zurück-Garantie genießen Unternehmen maximale Sicherheit und Kostentransparenz. In einer Zeit, in der Budgets eng kalkuliert werden und jede Investition einen messbaren ROI erbringen muss, schafft die Personalas GmbH ein Angebot, das Effizienz mit Qualität vereint. Unser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ohne finanzielles Risiko auf die Expertise und das Netzwerk eines spezialisierten Personalvermittlers zuzugreifen. Die Personalas GmbH versteht sich nicht nur als Vermittler, sondern als Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach dem perfekten Match in ihrer Belegschaft sind. Bei uns erhalten Sie ein Full-Service-Paket zu einem fairen, festen Preis - ganz ohne versteckte Kosten oder Überraschungen. "Mit der Personalas GmbH setzen Unternehmen auf Transparenz, Qualität und faire Preise. Unsere innovative Preisstruktur ermöglicht es, Top-Talente erfolgreich zu vermitteln, ohne dass dabei der Marktwert unnötig in die Höhe getrieben wird.", sagt Marcel Sperling, Geschäftsführer der Personalas GmbH. Unternehmen, die an unseren Dienstleistungen interessiert sind, können online einen kostenfreien Beratungstermin buchen und sich selbst von unserem zukunftsorientierten Ansatz überzeugen lassen. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen per Telefon oder E-Mail und stehen Ihnen für weitergehende Informationen bereitwillig zur Verfügung. Die Personalas GmbH, mit Sitz in Berlin, hat sich seit ihrer Gründung darauf spezialisiert, Unternehmen mit den passenden Talenten zusammenzubringen. Transparent, offen und fair mit einem Festpreis-Modell der Personalvermittlung. Mit innovativen Ansätzen und einer klaren Vision hat sich das Unternehmen schnell als verlässlicher Partner in der Personalvermittlungsbranche etabliert. Kontakt

Personalas GmbH

Marcel Sperling

Lichtenrader Damm 45A

12305 Berlin

03012373621

http://personalas.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten