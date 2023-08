Startseite Wintergarten Sanierung - ab wann? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-08-09 13:11. Geht es um die Sanierung eines Wintergartens, so gilt vor allem eines: Nicht zu lange warten! Eine rechtzeitige Sanierung kann nicht nur die Ästhetik des Wintergartens verbessern. Auch ein Wintergarten kann in die Jahre kommen. Vor allem Wintergärten, die vor 30 oder 40 Jahren errichtet wurden, könnten trotz sorgfältiger Pflege bereits erste optische und auch technische Abbrüche erlitten haben. Wer einen Wintergarten aus Holz sein Eigen nennt, der bereits etwas mitgenommen aussieht, der sollte an eine Wintergarten Sanierung denken. Dabei unterscheidet man grundlegend zwischen einer Komplettsanierung und einer Teilsanierung, zum Beispiel eine Wintergarten Sanierung in Form einer Alu Sanierung. Bei einer Komplettsanierung werden nicht nur beschädigte oder abgenutzte Holzteile saniert und zum Beispiel mit einer Aluummantelung versehen, um sie lange haltbar zu machen, sondern auch die Glasflächen ausgetauscht. Vor allem die Verglasung älterer Modelle kann nicht mit heutigen Standards mithalten. Wenn aber der Austausch der Glaselemente nicht notwendig ist, sondern lediglich das Holz wieder so richtig "zum Glänzen" gebracht werden soll, dann empfiehlt sich eine Alu Sanierung. Nie wieder streichen - das klingt doch nach einem Traum, den man sich erfüllen möchte? Mit einer Alu-Sanierung wird dieser Traum tatsächlich verwirklicht. Bei dieser Form der Sanierung tauschen die Profis Einzelelemente aus und sorgen für die komplette Aluverkleidung, natürlich passend zur Optik bestehender Elemente. Im Rahmen der Renovierung sind Farbänderungen des gesamten Wintergartens möglich, ganz nach Geschmack. Man sorgt also nicht nur dafür, dass Holzelemente, die auf Dauer Probleme machen könnten, durch eine Aluminiumverkleidung geschützt werden und man damit keinen Wartungsaufwand mehr hat, sondern auch dafür, dass der gesamte Wintergarten in einer neuen, frischen Optik erscheint. Mehr zu den verschiedenen Möglichkeiten der Wintergarten-Sanierung gibt es beim Profi. Unbedingt gleich vorbeischauen: www.dila-sanieren.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DILA Handel GmbH

DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster. DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

